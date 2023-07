Klør seg i hodet over «koko»-pris

Det koker inne på utleielokalene i Oslo sentrum. Utenfor står det to biler.

En Ford Mustang, helt utslippsfri.

En Ford Kuga, fossil hybridbil.

Men en skatteregel gjør at prisen gjør et merkelig byks, som favoriserer fossilbilen, ifølge utleieselskapene.



– Vi syns det er koko at våre kunder må betale mer for leie av miljøvennlige elbiler, enn en fossil bil. Folk vil velge grønt, men når det er dyrere, blir det vanskelig, sier Jørn Skjeldrum.

Skjeldrum er flåtedirektør i utleiefirmaet Hertz. Han forteller at det nå er nesten 20 prosent dyrere å leie elbil.

800 kroner

Hadde du valgt å leie den utslippsfrie bilen for en helg, ville det kostet 800 kroner mer for den utslippsfrie bilen, får vi opplyst av Hertz.

STILLE BROM: Skjeldrum ønsker alle skal få høre stillheten til en elbil. Foto: Lage Ask / TV 2

Han forstår at kundene ender med å kjøre forurensende biler.

– Jeg tror vi alle vil bidra til et godt miljø, men vi har alle regninger som skal betales. Da blir det dessverre mye enklere å velge en fossil bil, forteller han.

Hos selskapet Sixt blir også elbilene dyrere på grunn av skattereglene, får TV 2 bekreftet.



DYRERE: Skjeldrum i Hertz får bekreftet prisforskjellen på bilene. Foto: Lage Ask / TV 2

Støver ned



På utleiekontoret i Oslo triller bilene jevnlig ut av garasjen, men elbilene blir stående igjen.

– Vi har for mange elbiler inne, og vi sliter med å leie de ut. Vi stanger hodet i taket for å bli grønne, forteller Skjeldrum i Hertz.

Fordi det er dyrere med elbil, lønner det seg heller ikke å kjøpe inn elbiler. Da sitter selskapene igjen med diesel- og bensinbiler.

– Det er trist at 80 prosent av parken vår er fossil. Det ville vært et stort bidrag om vi kunne utligne forskjellen. Det gjør utslippsfrie bilene mer attraktivt.

Dette er grunnen

Dersom du leier en elbil kortere enn 30 dager, må det betales moms. Dette gjelder ikke fossilbiler; der kan du leie så kort du vil, uten å betale moms.



Dette til tross for at regjeringen har sagt vi må kutte utslipp på alle steder vi kan.

– Det fremstår veldig rart. Regelen ble lagd før elbil-inntoget, så det virker som en glipp, sier Skjeldrum i Hertz.

Dustete

Stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne, Rasmus Hansson, har irritert seg grønn over at miljøvennlig bil koster mer.

– Det er dustete at regjeringen fører en politikk som hindrer utleie av utslippsfrie biler, når vi er enige om at vi skal bruke utslippsfrie biler, sier han til TV 2.

GRØNN: Rasmus Hansson i MDG vil gjerne se flere elbiler på veiene. Foto: Lage Ask / TV 2

Forrige uke ba han finansminister Trygve Slagsvold Vedum på banen og sendte spørsmål fra Stortinget om skattereglene burde bli endret.



– Det er forbausende dyrt, forbausende dumt og forbausende unødvendig.

Hansson viser til en studie gjort i Transportøkonomisk institutt, som viser at en delebil eller leiebil kan erstatte ni eide biler.

– Finansministeren har også et ansvar. Kutte moms på utleiebiler på elbiler gir bedre tilbud for kundene, og bedre klimapolitikk, sier Hansson.

– Nok fordeler

TV 2 har stilt finansminister Vedum flere spørsmål om saken. Finansdepartementet henviser til svaret ministeren har gitt til Stortinget.

– Det er foreløpig ikke tegn til at veksten i elbilandelen stagnerer, og jeg vil ikke foreslå å innføre nye kostbare fritak nå for å forsterke en allerede sterk vekst, skriver Vedum i svaret til Stortinget.

Han viser videre til at det finnes fordeler for elbil, som gjør det billigere for utleieselskapene.

– Denne fordelen vil videre veltes over i leievederlagene, og dermed gi lavere leie til kunder som velger elektriske leiebiler, skriver han videre.



Seier til kundene

NHO, Norges hovedorganisasjon, mener innhold, tilgjengelighet og pris er det som påvirker valget mest.

EL-TRIO: Hertz, NHO og MDG går sammen for å påvirke regjeringen. Foto: Lage Ask / TV 2

Moms på elbilene er uheldig, mener Ole Michael Bjørndal, fagdirektør i NHO Reiseliv.

– Et fritak på moms vil gjøre det mye mer attraktivt å velge utslippsfritt. Vi vet at utslippsfrie biler er noe både norske og utenlandske kunder ønsker seg. Konkurransen vil bli mye bedre, forteller Bjørndal.