Klokka stilles natt til søndag: – Ikke gode nok grunner

KLOKKEMINISTER: Det er næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) som har ansvaret for at tiden i Norge er så korrekt som mulig. Foto: Foto: Beate Oma Dahle / NTB / Aleksander Myklebust / TV 2

Det har blitt en vanesak for det norske folk at tiden endrer seg to ganger i året.

Om klokka skal stilles en time fram eller en time tilbake, betyr ikke så mye når det uansett skjer av seg selv digitalt.



Likevel får det konsekvenser for flere deler av det norske samfunn. TV 2 har tidligere fortalt at flere som jobber nattevakt i helsesektoren må jobbe en time gratis når klokka stilles.

Slik stiller du klokka

Denne helgen stilles klokka en time tilbake når viseren tikker 03:00. Er du på jobb da, vil du fort merke at klokka plutselig blir 02:00.

Fasiten er at man skal stille uret en time tilbake kl. 03:00 natt til søndag 29. oktober.

En enkel huskeregel er at man skal stille klokka mot sommeren. Er det høst, blir det ta en time tilbake. På våren stiller vi den en time fram.

For de som jobber nattevakt på høsten, kan det bety at de må jobbe en time lenger. Er du småbarnsforelder kan det bety at ungen din våkner, selv om klokka bare viser 05:00.

Det å stille klokka to ganger i året medfører også mange utfordringer i landbruket, ifølge Norges Bondelag.



Kuenes liv påvirkes av klokka

Selv om mange bønder bruker automatiske melkemaskiner, er det fortsatt flere som melker kuene sine etter klokka.

– Kyr er vanedyr som oss mennesker. De kan dermed komme ut av rytme når vi stiller klokka, sier Sigrid Hjørnegård, generalsekretær i Norges Bondelag, til TV 2.

FOR KUENE: Kyr kommer ut av syklus når man stiller klokka to ganger i året, sier Sigird Hjørnegård i Norges Bondelag. Foto: Kristin Grønning / TV 2

Det er en av grunnene til at Norges Bondelag mener man bør slutte å stille klokka.

– Vi mener det ikke er gode nok grunner til å stille klokka etter sommer- og vintertid, sier Hjørnegård.

Det var utnyttelse av dagslyset og energisparing som var argumentene for å stille klokka da det for første gang ble innført på 1700-tallet. Etter det har sommertid blitt innført og fjernet flere ganger i Norge.

Sist gang det ble gjeninnført var i 1980, og siden det har standarden vært som i dag. Argumentet den gangen var at de fleste land i Europa gjorde det samme.

I Norge er det næringsminister Jan Christian Vestre (Ap), som er ansvarlig statsråd for Justervesenet, som passer på at Norges tid alltid er korrekt.



– Jeg vet det er delte meninger om å stille klokka. Skiftarbeidere, småbarnsfamilier og bønder er kanskje blant de som opplever klokkestillingen som mest utfordrende. Det har jeg stor forståelse for, skriver Vestre i en e-post til TV 2.

Siste året vi stiller klokka?

Det har de siste årene blitt diskutert om man skal fortsette å stille klokka fram og tilbake to ganger i året.

Europakommisjonen la i 2018 fram forslaget, og saken er, i år som i fjor, fortsatt til behandling hos Rådet for den Europeiske Union.

Dersom EU vurderer å gå vekk fra sommer- og vintertid, er sjansene store for at Norge vil følge etter. Det er det i så fall klokkeministeren som skal bestemme.

VENTER PÅ EU: Dropper nabolandene å stille klokka, vil mest sannsynlig Norge gjøre det også, ifølge næringsminister Jan Christian Vestre (Ap). Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Det vil være en fordel at Norge har samme tidssone som våre nærmeste naboland, sier Vestre til TV 2.

Han legger til at nyere forskning viser at den totale energisparingen ved sommertidsordninger er marginal. Det har også blitt gjort studier som viser at klokkestillingen ikke er til fordel for næringsliv, helse og fritid.



– Kan dette være siste året vi stiller klokka?

– EU har ennå ikke konkludert i saken, og det er uklart når det vil skje. Euopaparlamentet ba i 2021 Rådet for den Europeiske Union, som består av EUs medlemsland, om å få fortgang i arbeidet, sier han.

Han legger til at Rådet har hatt flere tunge saker på bordet i det siste, for eksempel Brexit, korona og krig.

Det er nok gode grunner til at EU ikke prioriterer spørsmålet om sommertid akkurat nå. Rådet har hatt tunge saker på sitt bord i flere år nå, for eksempel Brexit, korona og krig.

– Det er nok gode grunner til at EU ikke prioriterer spørsmålet om sommertid akkurat nå, sier ministeren.