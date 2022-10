Klimabudsjettet slaktes: – Dette er knapt til å fatte

– Det er bra at Norge endelig har et klimabudsjett, men poenget er å kutte utslipp, ikke telle utslipp, sier Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen.

Han mener klimabudsjettet har få nye tiltak og detaljer, og altfor mye som «blir arbeidet med».

SKUFFET: Truls Gulowsen, leder naturvernforbundet, mener regjeringens klimabudsjett er lite detaljert. Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Mener det mangler en plan

Gulowsen mener klimabudsjettet er et bevis på at vi ikke når klimamålene.

– Verken for 2023 og vi har heller ingen plan for 2030, sier han.

Selv om han mener regjeringen ikke er ambisiøs nok i sin klimasatsning, er han glad for at det endelig har kommet et rammeverk som viser klimakostnadene til ulike budsjettposter.

– Men dette er ikke en plan som gjør at vi kan slappe og stole på at vil ta oss til målet, sier han.

– Ikke nok med vekslepenger

I statsbudsjettet 2023 foreslår regjeringen 235 millioner mindre til skogvern enn i 2022.

Det får Else Hendel, assisterende generalsekretær i WWF Verdens naturfond, til å reagere.

– Skogen er den mest artsrike naturen i Norge, og styrking av skogvernet er avgjørende for å stoppe det pågående tapet av natur sier Hendel.

REAGERER PÅ KUTT: Else Hendel, assisterende generalsekretær WWF, reagerer på at regjeringen ønsker å kutte bevilgningen til skogvern. Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

Regjeringen foreslår nå å kutte mer enn halvparten av midlene til frivillig skogvern.

– Dette er dramatisk for de skogeiere som vil verne, for artene som lever der, og for alle naturgodene skogen leverer og som vi avhenger av, sier Hendel.

Hun minner om at Norge internasjonalt har stilt seg bak et mål om å verne 30 prosent av land og hav i verden innen 2030.

– Da kan vi ikke nøye oss med vekslepenger til naturvern her hjemme. Naturtiltak utgjør en ekstremt liten del av budsjettet fra før, sier hun.

Også Gulowsen i Naturvernforbundet reagerer på regjeringens kutt.

– Dette er knapt til å fatte. Det er internasjonal enighet om at verden må ta vare på natur i et langt høyere tempo, og så svarer Arbeiderpartiet og Senterpartiet med å rasere det viktige arbeidet med å ta vare på skogene våre, sier Gulowsen.

Dette er blant forslagene fra statsbudsjettet: For første gang har regjeringen lagt fram et eget klimabudsjett. Det har en ramme på nær 20 milliarder kroner, mot 17,9 milliarder i 2022. Øke CO2-avgiften med 21 prosent.





Øke avgift på avfallsbrenning. Den nye satsen foreslås satt til 20 prosent av satsen for ikke-kvotepliktige utslipp. Satsen for ikke-kvotepliktige utslipp foreslås økt til 476 kroner per tonn CO2.





Regjeringen foreslår 80 millioner kroner til havvindsatsing.





165 millioner kroner skal gå til raskere utbygging av fornybar energi.





10 millioner kroner til nasjonalparkforvaltning og 10 millioner kroner til kampen mot pukkellaks.





Etablering av Bionova. Regjeringen vil styrke arbeidet med klimatiltak for bionæringene gjennom etablering av Bionova – en finansieringsmekanisme til støtte for klimatiltak i landbruket.





500 millioner til Enova, som jobber for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet og i husholdninger.

– Uoversiktlig

Leder Anja Bakken Riise i Fremtiden i våre hender hadde også store forventninger til torsdagen.

– Jeg hadde gledet meg til et klimabudsjett og en konkret plan som viser hvor vi er, hvor vi skal og hvordan vi skal komme oss dit, sier hun.

Det gikk ikke akkurat som ventet.

FORVIRRET: Anja Bakken Riise, leder i Fremtiden i våre hender, sier forvirringen er stor etter klima- og miljøministerens presentasjon av klimabudsjettet. Foto: Marte Christensen / TV 2

– I dag har det i stedet hersket ganske mye forvirring og det meste er fortsatt ganske uoversiktlig, sier Bakken Riise.

– Katastrofalt

Hun er særlig skuffet over at regjeringen fortsatt baserer seg på EU sine mål for utslippskutt.

– De baserer seg på målene som EU har satt, med 40 prosent kutt før 2023. Også feirer vi at vi når det, når det er et utdatert klimamål allerede neste år.

Hun mener statsbudsjettet burde vært langt mer ambisiøst for å sikre en grønn omstilling av Norge.

– At man kutter i klimasatsen, som er kjempeviktig for å få til en omstilling i kommunene, er helt katastrofalt.

Regjeringen refses også for at de ikke gjør større endringer i oljeskatten og kutt i store oljeinvesteringer som oljefeltet Wisting.

Økninger i CO2-avgiften veies opp med kutt i drivstoffavgifter og veibruksavgift, mener Greenpeace.

Disse postene kan miste støtte: Regjeringen foreslår å redusere tilskuddsordningen for tiltak mot marin forsøpling med 20 millioner kroner.





Regjeringen foreslår å redusere bevilgningen til miljødata med 20 millioner kroner. Reduksjonen vil gi mindre kartlegging og overvåking av norsk natur, kulturmiljø, hav og forurensning.





Flere miljøorganisasjoner står i fare for å miste sitt tilskudd.





Klimasatsen avvikles. Ordningen skulle støttet kommuner og fylkeskommuner som vil redusere utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet.



– Kommer til å nå målene

Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) innrømmer at regjeringen ikke er helt i mål med planen som sikrer at Norge når klimamålene for 2030.

– Klimabudsjettet skal hjelpe oss å komme dit. Vi har utredet potensialet for å komme nesten dit, så fremover må vi utrede potensialet for å komme helt i mål, sier han.

NÅR MÅLENE: Klima- og miljøminister Espen Barth-Eide (Ap) sier regjeringen kommer til å nå utslippsmålene innen 2030. Foto: Annika Byrde / NTB

Målet er å redusere utslippet av klimagasser med 50-55 prosent innen 2030. Barth Eide har troen på at dette vil nås.

– Det geniale med et klimabudsjett er at vi har et verktøy som rapporterer på det som var, beskriver utslippseffekten av inneværende årsbudsjett, samt peker vei for 2030-målene.

– Regjeringen kommer til å kjempe hardt for å nå de målene som er satt, sier Barth Eide.