Klimaaksjon får ingen konsekvenser for aktivistene

Klimaaktivistene som forsøkte å lime seg til Skrik er begge tilknyttet NTNU. Universitetet tar avstand fra ulovlige aksjoner, men sier at handlingen ikke får konsekvenser for aktivistene.

Fredag forrige uke forsøkte klimaaktivistene Lena Mair og Kristiina Viskorpi å lime seg fast til maleriet Skrik på Nasjonalmuseet.

Aksjonen, som var i regi av organisasjonen Stopp oljeletinga, ble gjort for å sette fokus på klimakrisen.

– Skrik er et av de mest berømte maleriene i verden, og Munch selv sa at det er naturen i seg selv som skriker i bildet. Symbolsk sett så passer det perfekt med budskapet vi ønsker å formidle, sa Viskorpi til TV 2 mandag.

Begge aktivistene er tilknyttet NTNU i Trondheim. Visakorpi er ansatt som postdoktor ved Institutt for biologi, mens Mair er fysikkstudent.

Tar avstand fra ulovlige aksjoner

Visakorpi uttalte mandag at hun erkjente at det var en viss risiko for karrieren hennes som forsker ved å delta i en slik aksjon. Hun la likevel vekt på at det var nødvendig å handle, siden hun mener det skjer for lite for bremse klimaendringene.

Øyvind Gregersen er dekan ved Fakultet for naturvitenskap, hvor både Visakorpi og Mair er tilknyttet.

Han sier at fakultetet ikke har vært i kontakt med aktivistene i etterkant av aksjonen. Gregersen sier at aksjonen ikke vil få betydning for ansettelsen til Visakorpi ved universitetet.

– Våre ansatte står fritt til å ytre seg seg slik de ønsker, men vi hadde helst sett at de hadde gått for en annen aksjonsform, sier han.

TATT HÅND OM: Klimaaktivistene ble raskt tatt hånd om av vektere på Nasjonalmuseet. Foto: Ludvig Furu / Tidens ånd

Gregersen sier at NTNU tar avstand fra ulovlige aksjoner. Samtidig mener han at det er en alvorlig sak det demonstreres for som fortjener mer oppmerksomhet.

– Det virker som at de hadde planlagt aksjonen slik at maleriet ikke skulle bli skadet, men det er likevel ikke slik man skal gjøre, sier fakultetslederen.

Ville ikke skade maleriet

Mair og Visakorpi ble raskt stanset av Nasjonalmuseets vektere da de forsøkte å lime seg fast til på Skrik. De kom kun i kontakt med glassrammen rundt det verdensberømte kunstverket, og maleriet i seg selv fikk ingen skade.

Aksjonistene har uttalt at de hadde ingen intensjon om å skade maleriet, og derfor planla aksjonen i god tid i forkant.

Ole-Morten Fadnes, senior kommunikasjonsrådgiver ved Nasjonalmuseet, sier at de midlertidig har strammet inn på kontroll av hva besøkende kan ha med seg inn i utstillingene.

Aktivistene Lena og Kristiina er ikke fremmed for å utføre lignende aksjoner igjen. Foto: Frank Lervik / TV 2

Dersom noen påfører et maleri skade med vilje, vil museet anmelde saken, og lar politiet ta seg av resten av prosessen.

– Rent praktisk har vi konservatorer her på huset som ville tatt inn maleriet og gjort alt man kunne for å redde maleriet, sier han.

– Dette er uerstattelige verk, så dersom de blir ødelagte er det ikke bare å hoste opp et nytt Skrik, fortsetter Fadnes.

Blandede reaksjoner

Klimaaktivistene ble siktet for grovt skadeverk etter aksjonen fredag, og satt i varetekt frem til lørdag morgen.

Lena Mair og Kristiina Visakorpi har fått både positive og negative reaksjoner i etterkant av aksjonen.

– Flere av meldingene jeg har fått er ikke særlig hyggelige, men det var på en måte forventet. Det er samtidig nødvendig å bringe sterke følelser inn i klimasaken, sier Mair.

Visakorpi forventer ikke at alle skal være støttende til hvordan de retter fokus på klimasaken, så

– Det går fint at folk er sinte på oss hvis det får dem til å tenke på og diskutere hva som kan gjøres for klimaet, sier hun.