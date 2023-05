Det har vært en turbulent tid, slår Helga Pedersen fast når TV 2 følger henne på flyet fra Tana til Oslo foran landsmøtet.

Men kampen om å komme inn i Ap-ledelsen er over for denne gang. og hun legger den offentlige striden om partilederens telefon samme dag som hun hadde bestemt seg for å stille opp som kandidat, bak seg.

– Det har vært hektiske dager og utover det tenker jeg at jeg har sagt det jeg har å si, sier Pedersen.

Nå ser hun fremover, men innrømmer at det er litt spesielt å gå inn dørene til landsmøtesalen på Folkets hus i Oslo.

– Det er selvfølgelig litt spennende, med det oppspillet dette landsmøtet har hatt. Men jeg går inn i landsmøtet med ro i sjela og tror dette kommer til å gå helt fint, sier Pedersen og smiler.



Inne i varmen

På dette landsmøtet kunne hun ha blitt valgt til ny partisekretær. Men telefonen fra Støre bidro til at hun trakk seg fra kampvotering.

Pedersen konkluderte med at det ikke var grunnlag for samarbeid med sentrale miljøer. Her møter hun de sentrale miljøene ansikt til ansikt.

GOD ANLEDNING: Et spesielt opptrinn til tross, Helga Pedersen gledet seg til å møte partifeller. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Men hun er inne i varmen straks hun er innenfor døren. Tidligere partisekretær og Ap-legende Martin Kolberg går bort og gir henne en klem.

– Sånn er det jo på landsmøtet. Det er anledning til å treffe igjen gode partifeller fra hele landet, sier Pedersen.



KLEMTE TIL: Helga Pedersen sier hun gikk til landsmøtet med ro i sjelen. Foto: Torstein Wold / TV 2

Også leder i Oslo Ap Frode Jacobsen er på «klemmern». Han er en av fem medlemmer i valgkomiteen som ifølge TV 2s kilder ville ha henne som partisekretær.

Men nå slutter de opp om Kjersti Stenseng.



– Med diskusjonene vi hadde i valgkomiteen var det dette vi endte på, og jeg slutter meg selvfølgelig til den innstillingen, sier Jacobsen til TV 2.



VEGGPRYD: Som tidligere nestleder i Ap er Helga Pedersen invitert til landsmøtet. Foto: Torstein Wold / TV 2

Sviktende tillit

På bakerste benk i salen blir Pedersen veggpryd – mens på første rad sitter Kjersti Stenseng. Fra talerstolen snakker Støre om dårlige målinger.

– Dårlige målinger handler om velgernes tillit til oss – og tillit, det er ikke noe vi abonnerer på, sier Støre.



Men at det er krise i partiet, slik Pedersen sa i sin 1. mai-tale, vil ikke statsministeren være med på.

– Meningsmålinger er målinger av meninger. Valg er det som teller. Lave målinger er alvorlig, det legger jeg ikke skjul på, men jeg ser ikke at det er krise i motivasjonen til de som er her nå, sier Støre til TV 2 etter talen.

TILLIT: I sin tale til landsmøtet var Støre opptatt av å vinne tilbake tilliten de har mistet hos velgerne. Foto: Torstein Wold / TV 2

Også kommende nestleder Tonje Brenna har brukt ordet krise om Aps situasjon.



– Tar hun feil?



– Nå har du hørt meg. Tonje og jeg er helt enige i det. Vi liker ikke lave tall, men vi tror vi kan få dem høyere, svarer Støre

– Vil du irettesette henne?

– Nei, det vil jeg ikke, sier Støre og legger til.

– Men det kan jo kanskje du tenke på.

Oppgitt over TV 2s telefonspørsmål

Fredag er det duket for gjenvalg av Stenseng som partisekretær. Om hun er en del av problemet med sviktende tillit, svarer ikke Støre på.

– Vi må alle ta ansvar. Jeg har stor respekt for jobben hun har gjort. Hun er innstilt av en enstemmig valgkomité. Det er vi sammen med ledelsen og det tror jeg kommer til å bli et sterkt lag.



FERDIG: Både statsministeren og Pedersen har lagt både person- og telefonstrid bak seg. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Støre sier seg også ferdig med telefonsamtalen med Pedersen, og vil ikke snakke mer om den.



– Jeg har ikke noe behov for å kommentere hvem jeg ringer til og på hvilken måte. Jeg er partileder. Som jeg har sagt ville jeg klargjøre hvem som er kandidater til hva inn i en landsmøteuke, sier han.



– Ringte du Skjæran før han trakk seg?

– Bjørnar Skjæran snakker jeg med hele tiden, han trakk seg jo i forbindelse med valgkomiteens arbeid.

– Men var det etter en telefon fra deg?

– Nei, det var det ikke.