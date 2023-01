Klassetur gikk i vasken: – Skikkelig nedtur

Et strømbrudd satte en stopper for skoleturen idrettsklassen gledet seg til i tre år.

Forsinkelser på Dovrebanen på grunn av et strømbrudd gjorde at toget sto stille ved Otta i flere timer i natt.

– Vi ventet over seks timer, sier Mia Nyland (18 år) på telefon fra toget.

Feilen er rettet nå - og klassen til Mia er nå på vei mot Oslo.

En stor gjeng fra idrettsklassen ved Mosjøen videregående skole rekker ikke flyet sitt til Lanzarote.

– Det er utrolig kjipt. Vi var fanget inne i et tog i flere timer. Vi skulle ha vært på vei til sol og varme, sier Mia til TV 2.

GLEDET SEG: Jan Fredrik Saue og Mia Nyland er nedstemte etter at treningsturen til Syden gikk i vasken. Foto: Privat

Samlet penger i tre år

I tre år har klassen på 26 samlet inn penger til treningsleir i Lanzarote, som er en av de syv største øyene i Kanariøyene.

– Vi hadde gledet oss veldig til å være i lag, få et enda bedre samhold og oppleve så mye spennende sammen. Mange av oss søkte idrettsfag for denne turen, sier Jan Fredrik Saue.

Klassen hadde samlet inn 300.000 kroner til turen.

– Dette viser hvor urettferdig det kan være av og til. Vi prøver å holde humøret oppe, men dette ble uten tvil en knekk for alle av oss, sier han.

Togstans - strenge rutiner

Det var nordgående nattog som rev av kontaktledningen på Otta stasjon i 03-tiden.

Det opplyser pressevakt i Bane Nor Olav Nordli til TV 2.

Ifølge Bane Nor ble det åpnet for togtrafikk igjen klokken 09.15.

– Det er beklagelig når sånt skjer, og det oppstår denne typen feil, sier han.

– Når det i dette tilfellet var nedfall av kontaktledning, er det strenge rutiner på at passasjerene må bli værende på toget til man har jorda anlegget, slik at man er helt sikker på at det ikke er strøm på avveie når man går av toget, sier Nordli.

TAP: Gjengen synes de taper mye på strømbruddet. Ingrid Osmo Krane (f.h.) og Andrea Perjord Foto: Privat

Drar tilbake til Mosjøen

Mia hadde gledet seg til surfing, og flere andre aktive aktiviteter. Og gjengen skulle nyte sol og varme.

– Det er selvfølgelig en veldig nedtur. Et minne for livet som går i vasken. Det er veldig sårt, og man skulle så gjerne håpet flyselskapet kunne ventet litt til vi klarte å komme oss til Gardemoen, sier Jan Fredrik.

Mia og Jan Fredrik sier klassen har vært i kontakt med Norwegian, men sier at flyselskapet ikke kunne gjøre noe.

– Vi skal nok snu med en gang vi ankommer Oslo. Det er veldig kjip, sier Mia til TV 2.