Klasseforskjell i sjelden-behandling

– Har du en sjelden sykdom, kan sjeldenheten lett bli en barriere i seg selv for å få likeverdig tilgang til helsetjenester, mener Lilly Ann Elvestad.

Hun er generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) og brenner for behandlingstilbudet til personer med sjeldne sykdommer. Den 29. februar markeres den internasjonale dagen for sjeldne diagnoser

– Nåløyet for behandling til sjeldne blir stadig trangere. Det bekymrer oss, sier Elvestad til TV 2.



UROLIG: Lilly Ann Elvestad er generalsekretær i FFO. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Det er anslagsvis 7000 sjeldne sykdommer i Norge. En av disse er Jan Petter Blankholm i Molde. Han lider av den svært sjeldne Pompes sykdom.

Reagerer

Dette er en nevromuskulær og dødelig lidelse som svekker sentrale muskler, blant annet puste- og hjertemuskulatur. Blankholm nektes behandling med medisinen Myozyme, som TV 2 har fortalt i en serie reportasjer.



– Vi forventer ikke at sjeldne tilstander skal ha en høyere prioritet enn andre. Men de kan heller ikke nektes tilgang fordi de er sjeldne, mener Elvestad.

Blankholm får ikke medisinen fordi den er for dyr og fordi den ikke er godkjent av Beslutningsforum Nye metoder. Nye metoder har sagt nei til å vurdere Myozyme før produsenten kan legge frem dokumentasjon på effekten av medikamentet opp mot alternativ behandling.



– Den dokumentasjonen er umulig å etterkomme. De norske dokumentasjonskravene er for strenge, sier Kristin Mesteig hos produsenten Sanofi.

Dette bekymrer også FFO. Mange av pasientene får ikke medisiner fordi det er tilnærmet umulig å tilfredsstille dokumentasjonskravene som norske myndigheter stiller for å godkjenne behandlingen.



– Dagens system har en begrenset evne til å ta hensyn til så små pasientgrupper slik som Pompe-pasienter og Jan Petter Blankholm. Det kan ofte være begrenset dokumentasjon om behandlingseffekten for alvorlige sjeldne tilstander, sier Elvestad til TV 2.

Fire i Norge



Dokumentasjonen holder imidlertid mål i en rekke andre europeiske land. Ifølge en oversikt TV 2 har fått fra legemiddelprodusenten gir 27 EU-land Myozyme til sine Pompe-pasienter. Blant disse er land som Bulgaria, Bosnia-Hercegovina, Estonia, Hellas, Ungarn, Latvia, Litauen, Slovenia, Slovaika og Romania. Det samme gjelder alle de andre nordiske landene.

– Medisinen er også tilgjengelig i USA, Canada og mange land i Latin-Amerika og Asia, opplyser presidenten i den internasjonale pompeorganisasjonen, Tiffany House, til TV 2.



Fire pasienter i Norge får behandling med Myozyme fordi de startet behandlingen før finansieringen ble overført til de regionale helseforetakene.



– Jeg opplever forskjellsbehandlingen som blodig urettferdig, sier Blankholm til TV 2.



MEDISIN: Myozyme blir brukt på Pompe-pasienter.

House er overrasket over at Blankholm ikke får Myozyme.

– I løpet av de 18 årene Myozyme har vært tilgjengelig, har god dokumentasjon på at behandlingen bremser og ofte stoppe utviklingen av Pompe. Dette oppleves selvfølgelig som en stor seier for pasientene, sier presidenten.

Endret finansiering

I tillegg til effekt, mener hun en annen årsak har vært avgjørende for at en rekke andre land har godkjent Myozyme.

– Det som har hjulpet mest er når de som er ansvarlige for å fatte beslutninger om godkjenning, aktivt har engasjert seg i pasientmiljøet og hos sakkyndige klinikere. Jeg vil anbefale norske beslutningsmyndigheter å lytte til disse og ikke minst snakke med og høre på pasientene, mener presidenten i den internasjonale pumpeorganisasjonen.



I en kronikk i Dagens Medisin tar Lilly Ann Elvestad et oppgjør med geografisk forskjellsbehandling og finansieringsmodellen.



– Det er behov for en nasjonal finansieringsordning av unntaksordningen. I dag er det slik at pasientgrupper som tidligere fikk tilgang til behandling gjennom Helfo nå er avhengig av tilgang gjennom de regionale helseforetakene. Dette har utvilsomt medført at vi opplever ganske dramatiske geografiske forskjeller i behandlingstilbud, skriver Elvestad i FFO.

Som paraplyorganisasjon er de opptatt av å få på plass en ny prioriteringsmelding. Meldingen skal blant annet vurdere persontilpasset medisin, og sikre åpenhet og etterprøvbarhet rundt prioriteringer i helse- og omsorgstjenesten.

– Det er behov for en endring innen åpenhet, betalingsvilje og hvordan en legger til rette for å kombinere erfaring og forskning, mener Elvestad.