Klart svar om bryllupet: – Lurt å holde seg unna

I høst ble det kjent at prinsesse Märtha Louise og sjaman Durek Verrett skal gifte seg i storslåtte omgivelser i Geiranger.

Bryllupet skjer 31. august i år. Men bortsett fra opplysningene om tid og sted, er få detaljer kjent om hvordan dette bryllupet blir.

Selv om Märtha Louise har gitt fra seg tittelen Hennes Kongelige Høyhet, blir det likevel et bryllup med kongelig preg, forteller TV 2s kongehusekspert, Ole Jørgen Schulsrud-Hansen.

– Bidrar ikke på noen annen måte

Slottet har bekreftet at de ikke skal betale for bryllupet. TV 2 har stilt en rekke spørsmål til Det kongelige hoff om deres medvirkning før og under bryllupet.

SLOTTET SVARER: TV 2 har stilt Det kongelige hoff en rekke spørsmål om det kommende bryllupet til prinsessen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

TV 2 har blant annet spurt om Slottet er ansvarlig for noen av postene i bryllupet, om noen av de ansatte er involvert i planleggingen, eller om Slottet har innsyn i gjestelisten.

– Bryllupet til prinsesse Märtha Louise arrangeres privat, og finner sted uten bistand fra Det kongelige hoff. Det kongelige hoff bidrar dermed heller ikke økonomisk eller på noen annen måte med arrangementet, skriver kommunikasjonssjef Guri Verpe i en e-post til TV 2.

– Hoffet bistår generelt sett kongeparet og kronprinsparet i deres virke – både offisielt og privat – som er hoffets oppgave, legger hun til.

NYE RAMMER: Kong Harald og dronning Sonja fortalte at Märtha Louise ikke lenger skulle utføre offisielle oppgaver for Kongehuset fra og med november 2022. Foto: Terje Pedersen / NTB

Vil tydeliggjøre skillet

Schulsrud-Hansen mener svarene til hoffet beskriver hvordan distansen mellom kongehuset og prinsessen og Durek har økt.

– De er ute etter å opprettholde reglene som ble satt i november i fjor da Martha Louise og Durek Verrett ville tydeliggjøre skillet mellom egne aktiviteter og kongehuset.

Det innebar blant annet at de ikke skulle bruke prinsessetittelen i kommersiell sammenheng.

– Bryllupet vil høste massivt med nasjonal og internasjonal interesse. Det kan generere inntekt for paret som skal gifte seg. Da er det lurt å holde seg unna for begge parter.

KONGEHUSEKSPERT: Ole Jørgen Schulsrud-Hansen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

I tillegg tror han brudeparet i så stor grad som mulig vil unngå negativ omtale på denne måten før bryllupet.

– Jeg tror det nærmeste vi kommer innvirkning fra kongehuset er en gave fra kronprinsparet og kongeparet, sier Schulsrud-Hansen.

Innfører restriksjoner

Men så er det jo tross alt datteren til kongen og tanten til den fremtidige monarken som gifter seg.

TV 2 har tidligere fortalt at bryllupet i Geiranger vil føre til at politiet innfører restriksjoner i turistbygda.

– Dersom det kommer gjester som skal delta i bryllupet som har krav på beskyttelse, blir vår rolle å sikre og beskytte arrangementet slik at gjestene får en trygg og god opplevelse, sa stabssjef Kenneth Sætre i Møre og Romsdal politidistrikt til TV 2.



LOKASJON: Bryllupet skal holdes ved Union Hotel Geiranger. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

Bortsett fra de kongelige gjestene, tror kongehuseksperten at bryllupet først og fremst vil føre til interesse på grunn av Märtha Louises rolle i den norske offentligheten.

– Jeg ville heller kalt det et kjendisbryllup med kongelig tilsnitt.



I tillegg tilsier kongelig tradisjon at det andre bryllupet til et medlem av kongefamilien ofte avholdes i noe mindre skala enn det første.

– Kong Charles og Dronning Camilla giftet seg på rådhuset i Windsor, etterfulgt av en takkegudstjeneste.

Märtha Louise og Ari Behn giftet seg i Nidarosdommen i 2002 og skilte seg i 2017.