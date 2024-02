Klart lønnskrav: – Vanskelig å se for seg noe mindre

– Det er vanskelig å se for seg at vi skal få et lønnsoppgjør på mindre enn fem prosent. Det er grunnlag for reallønnsvekst, og arbeidsgiverne har ingen grunn til å komme og si at de har ikke noe å gi, sier Hans-Erik Skjæggerud, som er leder av YS.

Forhandlingslederen i statsoppgjøret for Akademikerne, Kari Tønnesen Nordli, er enig i at tallene gir grunnlag for reallønnsøkning i år.

HØYTLØNNSOPPGJØR: Akademikerne vil ha mest til de med lengst utdannelse i år. Kari Tønnesen Nordli (t.h.) leder Akademikerne Stat. Til venstre leder av Akademikerne kommune, Tonje Leborg. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– De høytutdannede i staten har et etterslep i forhold til andre grupper, og det ønsker vi å gjøre noe med i år, sier Nordli.

Begge de to hovedsammenslutningene holdt sine tariffseminarer foran lønnsoppgjøret tirsdag.



Slåss innbyrdes

Men de to organisasjonene er dundrende uenige, både om hvem som skal få mest av kaka, og hvordan oppgjøret skal gjennomføres.

YS vil ha hovedvekten på sentrale forhandlinger og sentrale tillegg, og krever mest til de som tjener minst.

– Bedriftene tok i fjor ut rekordhøye utbytter, og den andelen av bedriftenes overskudd som går til lønn var rekordlav. Med den dyrtiden folk nå opplever er det de lavest lønte som bør prioriteres, sier YS-leder Skjæggerud.



Akademikerne og deres samarbeidspartner Unio ønsker på sin side at alle lønnstillegg i staten skal forhandles lokalt, og de mener det er på tide med et høytlønnsoppgjør.

– Ja. Det vil jo være viktig for oss. Vi mener i hvert fall at det er ute lokalt man styrer lønnsutviklingen. De som leder og jobber i virksomhetene lokalt vet best hvor skoen trykker, sier Nordli.



Staten vant i fjor

Det fikk de gjennomslag for i fjor, og fasiten fra det Tekniske Beregningsutvalget, TBU, viser at de lyktes. De ansatte i staten var fjorårets desiderte lønnsvinnere med tillegg på 6,4 prosent. Gjennomsnittet for hele oppgjøret var på 5,3 prosent, mens industriarbeiderne måtte klare seg med 4,8 prosent.

Det har fått LO til å koke. Under LOs representantskapsmøte i forrige uke sa den mektige lederen i Fagforbundet, Mette Nord, at staten rett og slett har mistet kontrollen over lønnsdannelsen. Hun gikk også langt i å antyde at arbeidsgiverne i de statlige foretakene brukte penger ment til drift på å gi ekstra lønn til enkelte grupper med høy utdannelse.

Nordli i Akademikerne Stat innrømmer at fjorårets oppgjør ble bra for hennes grupper, og hun ønsker at dette fortsetter i år.

– Har tapt på lavlønnsprofil

I mange år resulterte oppgjørene i det offentlige med en stor andel sentrale tillegg med lavlønnsprofil. Dette har Akademikerne tapt på, mener Nordli.

– Arbeidstakere i staten med kun videregående skole tjener i snitt 680.000 kroner. Ansatte med 5-årig master tjener bare 110.000 kroner mer. Dermed taper de langtidsutdannede både i forhold til kommunal sektor og det private næringsliv, som ligger til dels betydelig over i lønn for personer med tilsvarende utdanningsnivå, sier Nordli.

YS-leder Skjæggerud er helt uenig.

– At vi har relativt små forskjeller i lønn i staten er et gode. Hele laget bidrar til resultatet, og hele laget må nyte godt av velstandsutviklingen, sier Skjæggerud.

Han vil tilbake til at staten opererer med en sentral avtale for hele sektoren. Et lignende krav er kommet fra LO.

Streiker for lokale forhandlinger

Men retten til en egen avtale med lokale forhandlinger er et absolutt krav fra Akademikernes side.

– Dersom noen prøver å frata oss vår avtale, er dette noe vi vil gå til streik på, sier Nordli.



YS-leder Skjæggeruds medlemmer er også klar til å gå i konflikt.

– Hvis ikke lønnsveksten blir god nok, så er vi veldig tydelig på at våre medlemmer kommer til å være klar for å streike, sier Skjæggerud.



Oppgjøret i stat og kommune vil starte først når forhandlingene mellom Norsk Industri (NHO) og Fellesforbundet (LO) er avsluttet. Går dette frontfaget i konflikt, må resten av årets lønnsoppgjør utsettes til konflikten er avsluttet.