Klart ferieråd: Mener nordmenn er for trege nå

Mange sitter stille i båten og venter på at prisene skal synke. Det kommer ikke til å skje, ifølge reiseekspertene.

– I gamle dager var det sånn at det ble billigere da det nærmet seg avreise. Sånn er det dessverre ikke lenger, sier Torild Moland, ansvarlig redaktør i Vagabond Reiselyst.

Hun advarer usikre nordmenn mot å vente med å bestille årets sommerferie.

– Det er ingenting å vente på. Vet du når du har ferie, så er det bare å finne ut av hvor du skal.

REISELYST: Torild Moland er ansvarlig redaktør i Vagabond Reiselyst. Hun oppfordrer nordmenn til å være kreative med valg av sommerferie. Foto: Privat

Reiseredaktøren understreker at det alltid er mulig å finne en fin reise rett før ferien, men at man da må være fleksibel og ikke særlig kresen.

– Du finner alltid noe, men utvalget blir mindre og de beste tingene går først. Så det kan være lurt å være tidlig ute.

– Får ikke de beste turene

– De som finner seg en flybillett eller en reise som ser bra ut, bør booke med en gang, råder Terje Berge, kommersiell direktør for Finn reise.

De har lagt merke til en økende trend de siste årene, hvor folk bestiller reiser tettere opp mot sommerferien.

Berge forteller at «alle» bestilte sommerferien i januar før pandemien. Den tiden er forbi, mener han.

– De venter fordi de tror det kommer til å bli billigere, men det blir det sannsynligvis ikke. Og da er det så enkelt at de ikke får de beste turene.

BARE Å BOOKE: Det er ingen vits å vente med å bestille hvis man kommer over en bra reise, mener Terje Berge. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

Nordmenn er treige

Reiseselskapet Tui har også lagt merke til at flere venter lenger med å bestille reiser.

– Det er ikke å anbefale, sier kommunikasjonssjef Anne Mørk-Løwengreen.

De mest populære reisemålene for nordmenn er også populære for andre land i Europa og USA.

– Der er de raskere ute med å bestille enn oss akkurat nå.

SOL OG STRAND: Et av de mest attraktive landene å reise til i sommermånedene er Spania. Foto: Siren Henschien / TV 2

For å unngå å bli sittende med skjegget i postkassa, er hennes oppfordring derfor klar.



– Finner du en drømmereise du har råd til nå, er det smart å hoppe ned fra gjerdet.

Halvparten er allerede bestilt

Også Marie-Anne Zachrisson i reiseselskapet Ving mener de beste tilbudene som regel går først.

– Har man spesielle ønsker som reisemål, en spesiell ferieperiode eller et spesielt hotell, da må man ikke vente for lenge med å bestille.

Hun forteller at omtrent halvparten av alle Ving sine reiser i sommersesongen allerede er bestilt.

VARMERE STRØK: Flere har allerede bestilt sin ferietur i år. Jo raskere, jo bedre, mener reiseselskapene. Foto: Frode Sunde / TV 2

– Generelt sett gjør de som bestiller sin sommerferie tidlig de beste kjøpene. I tillegg får de god tid til å glede seg til ferien.

– Blir alltid billigere

Reiselivsekspert Odd Roar Lange er imidlertid ikke helt enig med reiseselskapene.

– Man vet at det alltid blir billigere nærmere sommeren. Dette sier reiseselskapene for at vi skal bestille.

KAN MAN VENTE?: Reiselivsekspert Odd Roar Langen mener det ikke stemmer at man er nødt til å bestille ferien nå. Foto: Bjørnar Verpeide / TV 2

Likevel påpeker han at dette kun gjelder dersom man har mulighet til å være fleksibel.

– Hvis det er viktig å reise til et spesielt sted eller man har andre preferanser, da må man bestille nå. Kan man være fleksibel på sted og dato, kan det lønne seg å vente.

En grunn til at det blir billigere nærmere ferien, er at mange avbestiller turen de har bestilt.

– Svært varme temperaturer i middelhavsområdene eller andre usikkerheter gjør at mange avbestiller turene sine.

Sydenturene står da i fare, og reiseselskapene dropper prisene, sier Lange.

Slik blir det rimeligere

Reiseeksperten har noen tips til grep man kan gjøre hvis ferien skal bli så billig som mulig.

– I tillegg til å være fleksibel, krever det at man følger godt med på restplasser. Det er også billigere å kjøpe fly og bosted hver for seg.

Hit skal nordmenn på sommerferie i år: Hellas: De greske ferieøyene er fremdeles svært populære reisemål for nordmenn. På topp troner Kreta og Rhodos.

Spania: Både øyer og storbyer er populære å reise til. Gran Canaria er den øya flest nordmenn velger, mens Barcelona er en attraktiv storby.

Kroatia: Flere land i Balkan har blitt attraktive reisemål. Mest populært er det å reise til Kroatia, gjerne Makarska-rivieraen.

Albania: Bestillinger hit har økt med hele 49 prosent sammenlignet med samme tid i fjor, opplyser Tui. Kilder: Finn reise, Tui, Ving og Apollo

Kommunikasjonssjef i reiseselskapet Apollo, Beatriz Rivera, anbefaler å reise til andre steder enn de aller mest populære.

Hun nevner mindre og mer uberørte greske ferieøyer, som Karpathos og Limnos.

– Vil man gjøre ferien så rimelig som overhodet mulig, kan disse små, greske reisemålene være midt i blinken – for her er prisnivået på selve reisemålet ofte lavere enn på de store og kjente.

– I tillegg gir land som Bulgaria og Albania selvfølgelig mye ferie for pengene.

ATTRAKTIVT: Albania har blitt et svært populært reisemål for nordmenn. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Et av de billigste alternativene er lenger nord i Europa, nærmere bestemt Polen.

– Det er mange som reiser til strendene der, sier Terje Berge.

Også reiseekspert Lange mener Polen kan være et lurt reisemål, dersom man vil unngå altfor høye temperaturer i sommer.

Reiseredaktør Moland anbefaler nordmenn til å tenke alternativt.

– Vi må ikke alle til Mallorca eller Alicante. I Palanga i Litauen er det mer enn varmt nok i juli. Eller til Polen. De har masse strender rundt Østersjøen.

Hennes aller billigste reisetips er å reise til Ohridsjøen i Nord-Makedonia.

– Det er sånn Gardasjøen var for 30 år siden.