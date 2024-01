Klart dårligst i sprengkulden: – Helt ekstremt

TRAVELT: Det har vært travle dager for bilbergerne under årets sprengkulde. Særlig en bil skiller seg ut. Foto: Scanpix

Sprengkulden har herjet med store deler av landet siden det nye året ble ønsket velkommen.

Og det er ikke bare på kroppen man kan kjenne de blå gradene. Landets biler har hatt tøffe dager, og særlig én type bil bør man være ekstra forsiktig med i kulden.

Hos forsikringsselskapene og bilbergingstjenester har 2024 så langt bydd på kaos og travle dager.



Selv om flere steder i landet har kost seg med mildere vær denne uka, er det varslet en ny kuldebølge fra neste uke. Som betyr at flere biler vil komme til å få problemer.

– Helt ekstremt

ØKNING: Svein Setrom har aldri opplevd like mange oppdrag i sin karriere hos Viking. Foto: Viking Assistance group

Ifølge redningstjenesten Viking har nordmenn kjent mer på sprengkulden enn bare på kroppen.

– Det har vært helt ekstremt, sier ansvarlig for stasjonsnettverket i Viking, Svein Setrom.

Han forteller at det har vært en enorm økning siden 2022, som var den siste «normale vinteren» siden 2023 også var en kald vinter.

I 2022 hadde Viking i Norden 13.000 oppdrag de første ni dagene av januar. I år var tallet på samme periode 34.000, opplyser Setrom.

– Det har vært en stor økning. Jeg har aldri opplevd noe lignende, og jeg har vært i Viking i 30 år, forteller Setrom.

Fra 1. til 11. januar har Viking i Norge vært på 17.400 oppdrag. Sammenlignet med 2022 er dette nesten en dobling.

En klar vinner

De sakene som går igjen hos Viking er startvansker og batteriproblemer. Disse utgjør omtrent halvparten av oppdragene.

De resterende skadesakene har ifølge Setrom mange forskjellige årsaker. Deriblant fastkjøring og punktering.

Men hvilke biler er dårligst i kulden?

Svaret er for Setrom helt tydelig.

– Elbiler er bedre i kulden.

Han forklarer at 13 prosent av tilfellene med startvansker er elbiler, mens resterende 87 prosent er fossil-biler. Setrom forteller at 23 prosent av bilene i Norge er elbiler.

– Det betyr at elbiler er nesten dobbelt så bra som fossil-biler i kulden.

Han legger til at det totale bildet av assistanse hittil i 2024 viser at 21 prosent av tilfellene gjelder elbiler.

TRAVELT: Det nye året har vært travelt for blant annet Viking. Foto: Scanpix

Marius Solberg Anfinsen i Frende Forsikring kan også fortelle at det er fossilbilene som har mest trøbbel i kulden.



– Eldre fossilbiler har størst problemer når det blir kaldt, ofte med startproblemer eller batteritrøbbel. El-biler får gjerne betydelig dårligere rekkevidde på grunn av kulden.

Opplevde bråstopp

Jørn Henriksen fra Skien var en av de uheldige som fikk bilproblemer tidligere denne uka.

Etter å ha latt bilen stå stille ute et par dager kjørte han sin Citroën C1 til sykehuset, bare to kilometer unna hjemmet sitt.

Bare noen hundre meter hjemmefra sa bilen stopp.

Det viste seg at et rør hadde fryst i den åtte år gamle fossil-bilen.

– Den trengte litt varme og kjærlighet, forteller Henriksen til TV 2.

TAUET SELV: Etter kontakt med redningstjeneste bestemte Jørn Henriksen seg for å ta saken i egne hender, og tauet bilen til verkstedet selv. Foto: Privat

Telemarksavisa omtalte saken om Jørn Henriksen først.

Tips fra ekspertene

Svein Setrom i Viking forteller at slike bilskader handler om at folk ikke tenker på belastningene av batteriet over tid, og anbefaler bilistene til å vedlikeholdslade bilens startbatteri.



En gjenganger som både forsikringsselskapene og Viking peker på er at bilen brukes sjeldnere og ofte blir tatt med på korte turer.

ALLE TYPER: Line Marcelius i Gjensidige påstår at kulde er et problem for alle typer biler. Foto: Gjensidige Forsikring

Line Marcelius, kommunikasjonssjef i Gjensidige, forteller at hvis et bilbatteri ikke får tilstrekkelig ladning fra dynamoen, vil det over tid mangle kapasitet for å starte bilen og drive andre funksjoner.

– Over tid blir batteriets kapasitet for lav til å få start på bilen, legger hun til.

Også Marius Solberg Anfinsen i Frende Forsikring forteller at det er lurt å ta med bilen på lengre turer for å varme batteriet opp, i stedet for korte turer til butikken.

– Hvis du får startproblemer, er det viktig å være tålmodig, det er mange som trenger hjelp samtidig, opplyser Anfinsen i Frende.

I tillegg peker han på at det kan være lurt å droppe å vaske bilen på de kaldeste dagene, selv når du parkerer bilen i en tørkekjeller.