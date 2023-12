Klare råd om ensomhet i høytiden

MEDFØLELSE: På årets mørkeste dag var ensomhet i fokus da Røde Kors-president Siri Hatlen og statsminister Jonas Gahr Støre delte ut pepperkaker og kakao ved Nationaltheatret. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Ensomhet er et folkehelseproblem, sier Røde Kors-presidenten, og kommer med tydelige forslag til hva du og jeg kan gjøre for å lyse opp høytiden for våre nære og kjære.

Føler du deg alene i jula, og kanskje også rundt andre høytider?

Du er overhodet ikke alene.

Faktisk viser en undersøkelse som Opinion har gjort for Røde Kors at én av fem opplever mer ensomhet rundt høytider enn ellers i året.

– Ensomhet er et folkehelseproblem. Derfor er det viktig at vi alle tenker gjennom hva vi kan bidra med, særlig nå i mørketiden, sier president Siri Hatlen i Røde Kors.

Snøen laver ned når TV 2 treffer henne og statsminister Jonas Gahr Støre, mens de deler ut pepperkaker ved Nationaltheatret. Selv på en av årets mørkeste dager, gir tonene fra sangkoret både lys og varme.

SANG: Særlig når det er mørkt og kaldt, kan sang og musikk lyse opp hverdagen. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Ensomhet kan gjøre fryktelig vondt, men dette kan vi gjøre noe med, sier Støre.

Dette kan vi gjøre

Ifølge undersøkelsen er det flere kvinner enn menn som opplever ensomhet. I tillegg er det særlig de yngre og eldre som sliter mest.

Presidenten tror ikke det fins en enkelt årsak til at nettopp disse gruppene føler seg mer alene.

– Det kan ha mange ulike årsaker. Uansett oppfordrer vi folk til å bry seg. Tenk over hva hver og en av oss kan gjøre for å gjøre livet litt mindre ensomt. Inviter folk på en kaffe, gå på besøk, ta en telefon til noen du tror trenger å prate. Alle kan utgjøre en forskjell, sier Hatlen.

Statsministeren oppfordrer folk til å tenke over hvem man kjenner, som kan ha behov for kontakt. Og kanskje se seg litt ekstra rundt.

– Se om det er en nabo eller en i oppgangen din som kanskje opplever å være alene. Kanskje du har en kollega eller et familiemedlem som har det vondt? Vi har alle et ansvar for dem som står oss nær, sier Støre.

VELKOMNE: Mange var innom Røde Kors-arrangementet ved Nationaltheatret for å få litt kakao og pepperkaker. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

For dem som ønsker å bidra mer, oppfordrer Røde Kors-presidenten folk om å melde seg som frivillig. I dag har organisasjonen 10.000 besøksvenner, men de har alltid behov for flere.

– Det er mange som ønsker noen å ta en kaffe med, sier hun.

Dobbelt så mange

På Fana kulturhus i Bergen er det nettopp de frivillige som har tatt grep for å bekjempe ensomheten i høytiden.

Samme dag som Støre og Hatlen delte ut pepperkaker, hadde Birkeland menighet, Stiftelsen Sesam, Lions og Fana og Ytrebygda kulturkontor invitert 100 personer til middag.

Der kom det over dobbelt så mange som først trodd.

FORBEREDELSER: De frivillige trodde det kom 100 middagsgjester til arrangementet ved Fana kulturhus i Bergen, men hele 210 meldte sin ankomst. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

– Det ble rett og slett veldig stor påmelding, så her kastet folk seg rundt og stilte opp. Jeg tror dette dekker et behov, for mange føler nok ekstra sterkt på ensomheten i jula, sier sogneprest Kjersti Gautestad Norheim.

Hun tror mange blir tynget av å se alle bildene fra perfekte julefeiringer, med tilhørende forventninger om at alle skal være sammen med dem de er glade i. Hvis man ikke har noen å være med, kan det bli ekstra tøft tror sognepresten.

– Hvem kommer på dette?

– Jeg tror det kommer utrolig mange forskjellige folk, og de har sikkert en god grunn til det alle sammen. Vi har ikke spurt noen om hvorfor de kommer, og vi tenker det er utrolig viktig å bygge slike fellesskap som dette, sier Norheim.

ORDEN: Det er mye som skal på plass når det skal dekkes opp til 210 gjester. Her lemper virksomhetskoordinator Cecilia Reksten i Stiftelsen Sesam ut brus fra kjøleskapet. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

– Veldig takknemlig

TV 2 er med når de frivillige dekker til fest. Virksomhetskoordinator Cecilia Reksten i Stiftelsen Sesam viser frem papirhjertene som er spredt rundt på bordene.

– Det kommer mange som ikke kjenner hverandre i dag, så vi sprer de frivillige ut slik at de kan være sosialt bindeledd og sørge for at alle har noen å prate med, sier hun.

Reksten sier det føles veldig meningsfullt å være med og skape et slikt fellesskap rundt høytiden.

En av dem som deltar, er 48 år gamle Elisabeth Holmås. Hun roser arrangementet, og sier slike samlinger er viktige for flere enn man tror.

– Jeg har ikke så veldig stor omgangskrets, så jeg er veldig takknemlig for at jeg får lov til å delta med så mange andre. Jeg elsker å bli kjent med nye folk, sier hun og smiler.

GLAD: 48 år gamle Elisabeth Holmås er en av gjestene på julefesten til de frivillige organisasjonene. Hun er sikker på at slike arrangement lindrer ensomhet. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Hun syns det er trist å høre om undersøkelsen til Røde Kors, som viser at én av fem føler seg ensomme rundt høytider.

– Det er jo helt forferdelig. Jeg skulle ønske at enda flere ville åpne hjemmene sine for ensomme, særlig i julen. Jeg vet at man ikke kan forvente at alle vil gjøre det, men det hadde vært veldig koselig, sier hun.

Advarer om glansbilde

Tilbake på pepperkakeutdelingen ved Nationaltheatret, ber statsministeren folk om å ikke legge for mye vekt på glansbildet som skapes i sosiale medier rundt folk sine julefeiringer.

Dette gjelder særlig for de unge.

– På sosiale medier kan man få inntrykk av at alle er med i store fellesskap, men de kan også føre til utenforskap og ensomhet. I denne tiden er det ekstra viktig med menneskemøter, aktiviteter, frivilligheten og kulturlivet. Det handler om ansvaret for dem som står oss nær, sier Støre.

TRO: Statsminister Jonas Gahr Støre sier han håper flest mulig vil få et bedre økonomisk år i 2024, og at dette kan bidra til at folk får det bedre. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Selv om det er dyrtid og mange føler på strammere lommebok, kan man døyve ensomhet uten at det koster penger, sier Hatlen.

– Røde Kors har for eksempel mange aktiviteter for alle, som er gratis å være med på. Dette gjelder både i høytiden og ellers.

Statsministeren håper og tror folk vil oppleve bedre økonomiske tider i året som kommer.

– Vårt håp er å gå inn i en tid der prisstigningen går rette veien, og renta går ned. Imidlertid får vi tenke at det ikke er det vi kjøper som avgjør om vi er der for hverandre. Selv om vi kjøper mindre, kan vi likevel være gode mot andre.