Klar trend for reiselivet: – 74 prosent økning

Det går mot kaldere, våtere og mørkere tider i Norge, og flere begynner å drømme seg vekk til eksotiske destinasjoner.

Samtidig står vi nå i en dyrtid som påvirker mange, der økte renter og prisstigning har tynnet nordmenns lommebøker og kuttet av bufferkontoene.

Uventet utvikling

TV 2 har snakket med flere av landets største reisebyråer, og de kommer med en kanskje overraskende beskjed.



PÅ TUR: Det kan være fristende å fly til varmere strøk, selv med mindre økonomisk margin. Foto: Frode Hoff / TV 2

Kronekurs og mindre sparepenger ser ikke ut til å sette en demper på nordmenns ønske om å dra på ferie:



– Reiselysten og salget er tilbake til normalen etter flere år preget av pandemi, og ligger nå nesten 20 prosent over samme tid i 2019. Vi reiser med andre ord like mye som før, sier Apollos kommunikasjonssjef Beatriz Rivera.

Også hos Tui er reisevirksomheten nesten tilbake til normalen før pandemien. For juleuken har selskapet en økning i bestillinger på hele 74 prosent mot samme tid i fjor.

– Vårt inntrykk er at reising og ferie er noe nordmenn fortsatt prioriterer meget høyt, og at de heller kutter ned på andre utgifter, sier kommunikasjonssjef Anne Mørk-Løwengreen.

Charterselskapet Ving har så langt solgt flere vinterreiser enn på samme tid i fjor.

– Vi opplever ikke kanselleringer i større grad enn tidligere. Når man bestiller en charterferie med lengre tid til avreise, har man hos Ving åpent kjøp i en uke. Skulle man angre seg i løpet av de dagene så trenger man ikke betale inn depositum, sier landssjef Marie-Anne Zachrisson.

Veldig ettertraktet



Mens de i Finn opplever en 13 prosent nedgang i fly-, leiebil- og hotellbestillinger i september, øker bestillinger til varmere strøk med 14 prosent.

– Det ser ikke ut som pakkereiser til Spania er påvirket, og folk vil til varmen i vinter uansett kostnad, sier kommersiell direktør Terje Berge.

VARME: Nordmenn virker å prioritere sydenreiser i dyrtiden, viser bestillingstallene til landets største reiseselskaper. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Nettopp det tradisjonelle ferielandet ser ut til å være hvor nordmenn ønsker å legge igjen pengene sine i julen.



Ifølge Apollo er det i alle fall én grunn til det: kalenderen.

– Vi har en salgsøkning på hele 40 prosent på juleavgangen til Gran Canaria sammenlignet med fjoråret – fordi man i år reiser ut på lille julaften, mens man i fjor reiste ut på selve julaften, sier Rivera i Apollo.

Hun legger til at også trykket på bestillinger til spanske Fuerteventura påvirkes av reisedatoer.

Konkurrenten Tui er klar på at Gran Canaria er nordmenns desiderte favoritt i høst og vinter:

– Ingen over, ingen ved siden, sier Mørk-Løwengreen.

Også hos Ving troner Kanariøyene øverst på bestillingslisten for vinteren, fulgt av Thailand og Kapp Verde.

POPULÆRT: Kanariøyene er svært populært blant reiselystne nordmenn. Her fra Amadores-stranden på Gran Canaria. Foto: Arill Riise / TV 2

Ser etter billigere løsninger

I en reiseundersøkelse fra Norstat på vegne av Apollo svarte 48 prosent at de reiser sjeldnere enn før grunnet den økonomiske situasjonen, mens 31 prosent svarte at de reiser som før.

Likevel ser selskapet at økonomien har endret folks vaner.

– Flere, spesielt barnefamilier, velger hoteller med all inclusive, for å ha bedre kontroll på feriebudsjettet. Over flere år har vi sett en økt etterspørsel etter mindre, ofte familieeide hoteller fremfor store, internasjonale hotellkjeder. Det er også større interesse for kort- enn langdistansereiser i vinter.

At vintersesongen ikke ser ut til å påvirkes av den stadig mer utfordrende økonomien i Norge, tror Zachrisson er knyttet til hvem som reiser, og prioriteringer.

– Vi har en mer voksen kundegruppe i vintersesongen enn i sommersesongen, da barnefamiliene dominerer. Kanskje den voksne kundegruppens privatøkonomi påvirkes i mindre grad av økte boliglånsrenter? Eller så har man fortsatt midler igjen på feriekontoen etter pandemien.

– Feriereiser har blitt dyrere enn før pandemien, grunnet store kostnadsøkninger på fly og hotell, i tillegg til en svak norsk krone mot dollar og euro. Likevel ser vi at mange velger å reise på ferie til utlandet i vinter.



Hos Tui opplever man en økende etterspørsel etter land med et lavere prisnivå enn Norge.

– Vi ser også at flere venter nærmere avreisetidspunktet med å bestille ferien sin og at man jakter på gode tilbud og kampanjer, sier Mørk-Løwengreen.