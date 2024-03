Klar tale om EuroBonus-poengene: – Bruk dem nå!

– Siste nytt er at det blir en Star Alliance-exit i starten av tredje kvartal, sier flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs til TV 2.

Bonus-jegere over hele landet skjelver etter at det ble klart at SAS skal ut av Star Alliance. Fristen for å få brukt EuroBonus-poeng i verdens største flyallianse rykker stadig nærmere.

– Skyteam er en betydelig mindre allianse enn Star Alliance så det er klart kundene vil merke overgangen, sier Elnæs.



STAR ALLIANCE-EXIT FØR AUGUST: Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs snakket denne uken med SAS-sjef Anko Van Der Werff. Han bekreftet at overgangen til SkyTeam nærmer seg. Foto: Thomas Evensen / TV 2

Elnæs deltok torsdag på en telefonkonferanse med SAS-sjef Anko van der Werff der han stilte flere spørsmål om EuroBonus.

– Anko snakket varmt om Skyteam, men det er for tidlig å si hvordan det nye systemet blir, sier Elnæs.



«Gratis» flyreiser

Det har lenge vært klart at Air France og KLM kjøper seg inn i SAS. Det betyr slutten på Eurobonus-systemet slik kundene til SAS kjenner det.

Frem til nå har mange nordmenn benyttet bonuspoeng til å sikre seg «gratis» flyreiser rundt om i verden.

Thai airways, Lufthansa og Swiss er bare noen av flyselskapene eurobonus-kunder ikke lenger vil kunne bruke bonuspoeng på når SAS trekkes ut av Star Alliance.

– Konsekvensen er først og fremst at det blir helt andre flyselskap du kan bruke poengene dine på, sier Markus Olsen til TV 2.

SKEPTISK: Markus Olsen driver nettstedet poengreiser.no. Han er skeptisk til at SAS snart forlater Star Alliance. Foto: Foto: Privat

Olsen driver nettsiden Poengreiser.no som hjelper kunder med å bestille reisemål ved å bruke bonuspoeng. Han er skeptisk til at SAS blir trukket ut av Star Alliance.

– Personlig syns jeg det er negativt. Star Alliance er en veldig god allianse. Det er synd at det snart er slutt, sier Olsen.



– Vi vet hva vi har, men vi vet ikke hva vi vil få.



– Blås alt



Olsen sier til TV 2 at han årlig samler inn rundt 500 000 bonuspoeng. Ifølge han selv er det ikke stor reisevirksomhet som er grunnen til så høy inntjening av poeng.

– Hovedsakelig tjener jeg poengene ved å optimalisere kredittkortbruken, sier Olsen.

I frykt for hva som skjer med poengene etter at SAS trekkes ut av Star Alliance har Olsen «hamstret» flyreiser på poeng den siste tiden.

– Jeg har vel fem bestilte reiser akkurat nå, og jeg prøver å bruke opp mest mulig poeng før skiftet kommer.



– Hvilke råd har du til andre som lurer på hva de skal gjøre med poengene nå?

– Blås alt du kan, sier Olsen.



Olsen understreker at EuroBonus-poengene etter all sannsynlighet videreføres til den nye alliansen, Skyteam, men at det er stor usikkerhet rundt hvilken verdi de får.

– Vi vet ingenting om hvor lett det blir å finne bonusbilletter i Skyteam eller hvor mye poeng de vil koste.



– Mister svært lite

Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs tror ikke nødvendigvis overgangen til Skyteam er negativ.

– Det gir ingen mening for de nye eierne til SAS å ikke ta vare på sine mest lojale kunder, sier Elnæs til TV 2.

IKKE SKEPTISK: Flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs tror kundene til SAS mister svært lite i overgangen til SkyTeam. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Jeg tror EuroBonus-kunder mister svært lite ved en overgang til Skyteam, sier Elnæs.



– Hva kommer du til å gjøre med dine bonuspoeng fremover?

– Jeg og min samboer har en del poeng, og vi har ingen planer om å blåse dem nå, sier Elnæs til TV 2.

Avviser endringer

Pressesjef i SAS, Tonje Sund skriver i en epost til TV 2 at EuroBonus-poengene ikke vil endre seg som følge av nye eiere.

– Poengene og deres verdi består, men med våre nye partnere vil det åpne seg en mengde med nye og spennende reisemål, sier Tonje Sund til TV 2.

– Når SAS blir en del av SkyTeam, vil EuroBonus-medlemmene få fordeler når de flyr med andre flyselskaper i SkyTeam, på samme måte som når de flyr med flyselskaper i Star Alliance i dag.



AVVISER ENDRINGER: Tonje Sund, pressesjef i SAS forsikrer at EuroBonus-poengene ikke vil forandre seg når SAS går ut av Star Alliance. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Når vil det ikke lenger være mulig å bruke EuroBonus-poeng i Star Alliance?



– Så lenge vi er en del av Star Alliance kan man bruke poengene sine der, og bestilte reiser på Star Alliance-partnere vil man kunne fly selv etter at vi har gått ut av Star Alliance, sier Sund.

Fordelene består

Ifølge Sund vil SAS først gå ut av Star Alliance etter sommeren. Så lenge SAS er med i Star Alliance, vil EuroBonus-medlemmene ha de samme fordelene som de har i dag når de flyr med andre flyselskap i Star Alliance.

– Hva vil dere si til urolige medlemmer som nå vurdere å blåse bort alle poengene sine før SAS-exit?

– EuroBonus vil fremdeles være lojalitetsprogrammet til SAS. Som medlem kan du fortsette å opptjene og bruke poeng på SAS, akkurat som i dag. Statusen og fordelene du har som EuroBonus-medlem når du flyr med SAS, endres ikke, sier Sund og legger til;



– Det vil alltid være viktig for oss og våre nye eiere å tilby et attraktivt lojalitetsprogram for de som reiser med SAS, selv etter at vi endrer eierskap og partnere.