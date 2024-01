Klar tale fra meteorologen: Her treffer stormen

Sør- og Østlandet har vært preget av både snøkaos og sprengkulde i ukevis. Den siste uken har et væromslag gitt overraskende varme temperaturer, og voldsomt krevende kjøreforhold.

Nå blir værforholdene krevende igjen - men denne gangen er det Nord-Norge og Vestlandet som blir truffet. Meteorologen varsler storm.

– Det vil bli et væromslag flere steder i Norge denne helgen. Det er et lavtrykk som sørger for utfordringer flere steder, sier Charalampos Sarchosidis, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt.

Været kan faktisk bli så ille at det kan komme et farevarsel i løpet av fredag ettermiddag, sier meteorologen.

Været som er meldt fra vest til nord, kan føre med seg at den varmeste vinterjakken nå kan pakkes bort. Samtidig kan helgeværet ha større konsekvenser for trafikken, både til lands og til havs.

Sterk storm

Fra kommunen Stad i Vestland fylke til Vesterålen i Nord er det meldt om liten til full storm gjennom helgen.

– Nord-Norge har hatt en fin vinter med stabilt vær. Det har vært kaldt, men stabilt. Nå kommer det et værskifte, en overgang til mildværet, som starter med mye vind i helgen.

I Troms må de dra frem paraplyen og vil få økende regnvær og de vil også merke overgangen til mildere vær. Finnmark vil også merke kraftige vindkast, men vil fortsatt holde på minusgradene.

Regn og vind

Mildværet har allerede ankommet Vestlandet og Trøndelag. De rammes også av økende vind og sannsynligheten for storm.

De vil dog få en mer fuktig helg med nedbør som strekker seg fra Bergen til Trøndelag.

– Her er det også meldt om vind på lørdagen, også i Møre- og Romsdal. Så de kan forvente en vindfull helg, med perioder med regn.

Det kraftigste uværet starter på lørdag, men roer seg til kvelden, før det blusser opp igjen søndag. Slik det ser ut nå kan det holde på til tirsdagen

Trafikale utfordringer

Grunnen til et mulig farevarsel er grunnet kraftig nedbør og vind som kan føre til utfordringer.

VÆR OBS: Det kan være lurt å følge med på værvarselet om du skal ferdes med ferje i løpet av helgen. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

– Om du skal kjøre over fjellet i helgen ville jeg fulgt med været. Det kan bli kolonnekjøring flere steder.

Været kan også føre til utfordringer i båttrafikken. Det er sendt ut farevarsel flere steder med anbefalinger om å la båten stå.

– Det kan bli store bølger og kansellerte ferjeoverganger.

– Nå skal de få lov til å hvile litt

På Sør- og Østlandet er det imidlertid meldt om oppholdsvær i helgen. Vel fortjent vil mange si, etter en kald og tung januarmåned.

Om solen dukker opp er det størst sannsynlighet for å se den i løpet av lørdagen.

– De har hatt mye skiftende vær en lengre periode, men nå skal de få lov til å hvile litt. Det kan komme perioder med sol, men stort sett overskyet.

Minusgradene finner du på morgenen i Oslo eller lenger inn i landet, i Lillehammer.

Til oppsummering forteller meteorologen at det blir en stormfull helg for nesten hele Norge, men at Øst- og Sørlandet er godt skjermet for helgens uvær.