Klar strømprisvarsel: – Det du skal betale blir dyrere

GOD MORGEN NORGE (TV 2): Dette er prisene for tirsdag og prognoser for strømprisene de kommende dagene.

Hver tirsdag lager StormGeo et strømprisvarsel for de kommende dagene, slik at man vet når det er dyrest å koke suppa – og når du kan lade bilen så lenge du vil.

Til God morgen Norge forklarer værmelder Ane Nyrerød at strømprisene denne uken blir dyrere sammenlignet med i uke 8, og at et blokkerende høytrykk er grunnen:

VÆRMELDER: Ane Nyrerød er værmelder i God morgen Norge. Foto: Knut Erik Skistad/God morgen Norge

– Vi har nå et blokkerende høytrykk som vi, som driver med vær, og alle i kraftbransjen har ventet på i hele vinter. For det får store og gode konsekvenser for været, men ikke fullt så gode konsekvenser for prisene.

Få med deg oversikten over hver enkelt dag lenger ned i saken.

Dette er prisene tirsdag

Hun forklarer at hvis man vil ha fint vær – er konsekvensen at det blir dyrere strøm.

TIRSDAG: Dette er spotprisene for tirsdagen, altså uten moms. Foto: StormGeo/God morgen Norge

– Slik som mange ganger før, er det Sør-Norge med de tre områdene som er dyrest, med 1,24/kWh, fastslår hun og fortsetter:

– Som sagt er det veldig lite variasjon gjennom dagen i Sør-Norge, også er det vesentlig billigere i Midt-Norge og selvfølgelig i Nord-Norge. De har jo masse vind og nedbør, og det skulle bare mangle at de ikke fikk den laveste prisen.

Hun legger frem at disse tallene er fasiten, som analytikere ved Nord Pool har satt. Alt fremover er prognoser som analytikere har satt, slik at vi har priser som vi kan forholde oss til resten av uken.

Prognosene for Vest-, Øst- og Sør-Norge

Dette er spotpriser, altså grunnprisen uten moms, el-avgift og strømstøtte.

PROGNOSER: Dette er prognosene for Vest-, Øst- og Sør-Norge de kommende dagene. Foto: StormGeo/God morgen Norge

Prisene over er prognosene som analytikere har satt for uke 9.

– Vi kommer ikke under én krone, men vi får de billigste prisene i helgen. Det er ikke uvanlig, det er litt mindre trøkk i industrien, og prisene går litt ned. Den billigste dagen i Sør-Norge blir søndag, med 1,17/kWh.

– Også spretter de opp på mandag, til over 1,51/kWh. Dette er som sagt uten moms, så dette er grunnprisen i strømmen. Det du skal betale blir dyrere. En god del mer.

Midt-Norge

Nyrerød forklarer at det generelt er billigere i Midt-Norge.

PROGNOSER: Dette er prognosene for Midt-Norge. Foto: StormGeo/God morgen Norge

– Her er det billigere generelt. Men den billigste dagen er på tirsdag og torsdag, også ser du at de spretter til over 0,55/kWh på mandagen, så det går opp i Midt-Norge også.

Nord-Norge

Det samme gjelder Nord-Norge.

PROGNOSER: Dette er prognosene for Nord-Norge. Foto: StormGeo/God morgen Norge

– Her har vi som regel de billigste strømprisene i landet. Neste mandag er de oppe i 0,55/kWh, som er relativt høyt i Nord-Norge.

Værmelderen understreker at disse prisene kun er prognoser, men at de som regel stemmer:

– Veldig ofte stemmer de, men prognoser er bare en prognose. Det er viktig at man sammenligner de med hva de faktisk er, og vi kjører også spotpriser uten noe tillegg, forteller hun og konkluderer:

– Men disse prisene er satt av strømbørsen vår Nord Pool. Vi har en ukes varsel med prognoser, og grunnen til at disse ikke kan være sikre, er fordi ingrediensene som går inn der er usikre. Det er ferskvare, vær og produksjon. Derfor kan prognosene avvike, men jeg sjekket med de prisene Isabella (Martinsen, journ.anm.) ga sist uke, og det er noen få øre det skiller!

Få strømprisvarselet på God morgen Norge hver tirsdag med værmeldere Ane Nyrerød og Isabella Martinsen.