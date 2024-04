Klar oppfordring: Dette er ikke spesielt lurt å vente med

ELDRESJEF: Wenche Halsen er leder for Senter for et aldersvennlig Norge. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Noe av det viktigste du kan gjøre for din egen alderdom er å planlegge den slik at du kan leve et bra liv og gjøre de tingene du liker, sier Wenche Halsen, leder for Senter for et aldersvennlig Norge.

Torsdag lanserer Kantar helsepolitisk barometer for 2024. Der har nordmenn blant annet svart på spørsmål som viser hvor opptatt vi er av alderdommen.

Klar tale

8 av 10 nordmenn mener at den enkelte må ta større ansvar for egen helse, sosialt liv og egen boligsituasjon, for å sikre seg en god alderdom.



– Undersøkelsen viser at vi vil ta mer ansvar i takt med at alderen stiger. Ved 45-årsalderen har de fleste av oss gjort oss noen tanker om hvordan vi vil ha det eller lagt planer for pensjonisttilværelsen. Vi har blitt flinkere til å planlegge, sier Halsen til TV 2.

Forsker Astri Syse ved Folkehelseinstituttet har lest konklusjonene i undersøkelsen.

TA GREP: Forsker Astri Syse ved Folkehelseinstituttet ber folk planlegge alderdommen. Foto: Privat.

– Det er veldig fint at mange er opptatt av å ta grep om sin egen alderdom, sier Syse.



For det blir noen utfordringer. Ifølge FHI-forskeren blir antall 90-åringer firedoblet frem til 2060.

– Du må tidlig starte planleggingen når det gjelder bosted. Hva skal være hjemmet ditt når du har passert 60? Og hvor skal du bo? Det blir viktigere enn noen gang å bosette seg i nærheten av tjenestetilbudene, mener Syse.



Hun viser til at velferdssystemet legger opp til at du skal bo hjemme lengst mulig.

– Samtidig blir det færre hjelpende hender, og jeg er bekymret for tjenestetilbudet til de som på et eller annet tidspunkt ikke kan bo hjemme, sier Astri Syse.

Tar det ikke innover seg

Undersøkelsen måler også bevisstheten rundt hva vi skal fylle tiden med og hvordan vi skal holde oss fysisk aktive når vi blir eldre. Vi verdsetter det å kunne bo hjemme lengst mulig, og én av tre har tanker om hvilken type bolig de ønsker for å få en god alderdom.

AKTIVE PENSJONISTER: For tre år siden møtte Wenche Halsen karene i Aksla vel som utfører frivillig arbeid på byfjellet Aksla i Ålesund. Foto: Arne Rovick/TV 2

− Når vi vet at vi lever en tredel av livet vårt etter at vi er blitt pensjonister, er det fint å se at mange legger planer for å sikre seg en god alderdom, sier Halsen.

Men det er ikke alle som har et like bevisst forhold til dette. Nær 10 prosent av de over 60 år svarer at de ikke har lagt noen planer eller tenkt på hvordan de vil ha det som pensjonist.



– Noen vil ikke ta inn over seg at de blir eldre og dytter hele problematikken foran seg. Det er ikke lurt, sier Wenche Halsen.



FHI-forskeren mener at uten en plan for pensjonisttilværelsen, kan man fort føle seg unyttig.



– Med et offentlig tilbud som på et eller annet tidspunkt blir overbelastet, trenger vi hjelpende hender. Eldre som vil bidra i form av dugnad eller hjelp til selvhjelp, vil få en mer meningsfylt hverdag, mener Astri Syse.



Undersøkelsen viser at halvparten av befolkningen – uansett alder – har lagt en økonomisk plan for pensjonisttilværelsen. Det er først og fremst de mellom 45 og 59 år som er opptatt av dette.

– Det er fint de planlegger økonomien, men pensjonister i Norge er ikke fattige. De fleste har et godt økonomisk handlingsrom, mener Astri Syse.