Klar melding før oppgjøret: – Nå er det vår tur!

Fellesforbundets leder Jørn Eggum leder lønnsoppgjøret som vil legge malen for hva alle norske arbeidstakere skal få i lønnstillegg i år. Det er én ting han ikke klarer seg uten når det drar seg til i forhandlingsrommet.

– Jeg tror det ender med mekling, og jeg tror vi kommer i mål uten konflikt, men det blir ikke lett, sier Eggum.

Mandag klokken 10.00 skal han overlevere sine krav til motparten i Norsk Industri.

I fjor endte industriarbeideren opp med lavere tillegg enn offentlig sektor. Men i år mener Eggum å ha sjeldent gode kort på hånden.

– Store deler av den konkurranseutsatte industrien hadde svære inntekter i fjor. Og en rekordstor andel av overskuddene endte hos eierne. Nå er det vår tur, sier Eggum.

GUTTA PÅ GØLVET: De stoler på at Jørn Eggum og Felleforbundet forhandler frem solide lønnstillegg i år. Ved bedriften Pon Equipment på Skedsmo møtte lederen i Fellesforbundet tre forventningsfulle medlemmer. Fra venstre: Pål Lillebråten, Jørn Eggum, hovedtillitsvalgt Ole-Magnus Kristiansen og mekaniker Jonas Aronsen. Foto: Erik Edland / TV 2

Svekket motstander



At motparten Norsk Industri har fått en kraftig omdømmeknekk etter avsløringene av tidligere administrerende direktør Stein Lier Hansens mange jaktturer med sjøflytransport på Hardangervidda, har lite med oppgjøret å gjøre, mener lederen i Fellesforbundet.

– Jeg hadde et godt forhold til Lier Hansen. Jaktturene som har vært omtalt i det siste er interne forhold som Norsk Industri må rydde opp i selv, sier Eggum.

Men han innrømmer at han er spent på å forhandle med fungerende administrerende direktør i Norsk Industri, Knut E. Sunde.

– Det blir alltid tøft mot slutten. Og det kan bli utfordrende å forhandle med en du ikke har vært gjennom skjærsilden med før, tror Eggum.



FORVENTNINGER: Hovedtillitsvalgt Ole-Magnus Kristiansen og nestleder Pål Lillebråten vet at arbeidsgiveren deres hadde et godt år i fjor. Nå forventer de å få reallønnsøkning og sin andel av overskuddet. Foto: Erik Edland / TV 2

Jørn Eggum vet at han må lykkes denne gangen. Medlemmene har ikke hatt reallønnsøkning på flere år.

Og Eggum vet at resultatet han oppnår er ekstra viktig for de lavest lønnede i arbeidslivet. Mange av dem har ikke lokale forhandlinger og mangler slagkraft til å få gjennomslag for sine krav.

Frontfaget er lokomotivet som skal trekke alle, og sikre en balansert og god lønnsutvikling også for gruppene utenfor.



Må ha snus!

Foran årets lønnsoppgjør påstår Eggum at han er mer entusiastisk enn spent. Han mener Fellesforbundet møter godt forberedt.

– Hva må ha med deg i forhandlingsrommet for å prestere optimalt?

– Uhorvelige mengder snus! Og tilgang på kaffe og vann.

– Og hva er det sunneste du gjør?

– Jeg går lange turer. Det er godt for både kroppen og sjelen. Jeg begynte å gå etter at jeg en julaften ikke lenger kunne kneppe igjen dressjakken. Jeg har gått ned en god del kilo, men det er fremdeles litt igjen. Jeg fikk en vekker da min gode kamerat Hans-Christian Gabrielsen (tidligere LO-leder, red.anm.) gikk bort så altfor tidlig. Da følte jeg at jeg ikke hadde noe valg, av hensyn til meg selv og omgivelsene, annet enn å ta tak i situasjonen.

– Du skulle kanskje forsøkt å slutte med snus også, da?

– Nei! Jeg har prøvd å slutte. Og det er virkelig krevende. Du kan ikke slutte med snus i et lønnsoppgjør. Da hadde det endt med konflikt, sier Jørn Eggum.

LO-leder neste?

Eggum er blant dem som nevnes oftest som en mulig arvtaker etter Peggy Hessen Følsvik som LO-leder. Følsvik står på valg neste år, og kan ta en periode til.

– Er du kandidat til å overta etter henne?

– Det tenker jeg ikke på nå. Som forbund har vi selvsagt ambisjoner om alltid å ha en eller to hender på rattet i LO-ledelsen. Men først må Peggy bestemme seg for om hun tar en ny periode. Og gjør hun det, er det altfor tidlig å begynne å diskutere ting som skal skje i 2029, sier Eggum.