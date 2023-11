Klar julebord-beskjed

Du har sikkert hatt samtalen rundt lunsjbordet, eller på Teams.

«Alle» er syke nå. Med korona, omgangssyke, eller andre virus.

Vi blir oftere syke nå på høsten og vinteren.



– Vi er mer innendørs og mer virus svever rundt, forklarer Anne Spurkland, immunolog og professor i medisin ved Universitetet i Oslo.



EKSPERT: Professor Anne Spurkland har immunologi som spesialfelt. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

Lokkeduer i nesen

Og det kalde været som har bredt seg utover landet vårt gjør det ikke bedre.

– Immunforsvaret vårt er følsomt for kulde, sier Spurkland.

Hun forklarer at virus kan gjøre deg syk først når de har kommet seg inn til cellene dine.

– Der kan de lage nye virus. Det kalles infeksjon.

Forsvaret mot virus starter allerede i nesen. Her danner kroppen et beskyttende lag av «jukseceller» i nesen.

– Det er en form for lokkeduer i neseslimet. Da kan viruset feste seg der og ikke i de faktisk cellene, og da kan man bare snyte ut viruset, fortsetter Spurkland.

ATSJO: Viruset finner veien inn i nesen. Foto: Sverre Saabye/TV 2.

Men når kulda trekker inn og nesen bli kald, klarer ikke kroppen skape nok slike lokkeduer. Forsvaret svekkes.

– Og da finner viruset lettere fram til dit det vil. Og da er det litt større sjanse for at det blir en infeksjon, legger Spurkland til.

Et klart råd

Immunologen understreker at menneskemøter særlig bidrar til at mange blir syke nå.

– Under pandemien holdt vi jo god avstand. Det resulterte i at smittetrykket var mindre.

Rådene og reglene fra myndighetene var mange, minner Spurkland om.

Vi hadde regler for hvor mange vi kunne treffe, vi tok bilen oftere til jobb, og vi var ikke på byen.

– Men nå er det eneste rådet vi får fra folkehelsa at hvis vi får luftveissymptomer, så skal vi holde oss hjemme, sier immunologen.

SMITTEVERN: Husker du da alle gikk rundt med munnbind? Foto: Frode Sunde / TV 2

Assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad, tror mange har tilvendt seg flere vaner etter koronatiden.

– Alle er nok mer bevisste på å hoste i albuekroken og vaske hendene før man spiser, samt litt flinkere til å være hjemme når man er syk.

Han erkjenner likevel at de gamle atferdsmønstrene våre er på vei tilbake.

– Totalt sett er vi nok mer tilbake på den atferden vi hadde i 2019 når det gjelder smittevern.



Spurkland har et klart råd hvis du ikke ønsker å bli smittet nå.

– Hvis du virkelig ikke vil bli syk, hold deg unna de store folkemengdene. Tenk mer som du gjorde under pandemien.

Her er du særlig eksponert

Julebordsesongen er i full gang og framover skal mange ut å hygge seg med kolleger og venner.

Det er ikke et drømmescenario for den som ønsker å holde seg frisk, mener Spurkland.

– Den mest effektive måten å plukke opp et virus på er å dra på julebord, sier hun.

Ikke bare er julebordet en arena hvor mange samles, etter hvert som festen går sin gang, kommer vi stadig tettere.

– Festen ender kanskje med at man må skrike inn i øret på kollegene sine for å høre hva som blir sagt. Da er man veldig eksponert for smitte.

Uvanlig høyt sykefravær



I årets tredje kvartal var sykefraværet 6,73 prosent. Det er uvanlig høyt.

Bortsett fra vinteren i 2022, har det ikke så mange vært borte fra jobb på grunn av sykdom siden høsten 2009.

Det viser helt ferske tall fra SSB.

Fraværet skyldes ikke bare virus. Psykisk sykdom og ettervirkninger etter covid-19 står for mye av fraværet, ifølge NAV.

Dette viruset dominerer

Stort sykefravær vil belaste samfunnet generelt og helsetjenesten spesielt, advarer Folkehelseinstituttet i sin siste ukesrapport.

Så, er vi egentlig sykere nå enn tidligere høster og vintre?



Selv om det kan virke sånn, er det faktisk ikke mer sykdom nå enn vanlig, mener Nakstad.

– Kort oppsummert er det helt normalt med økt smitte på denne tiden av året, sier han.

Likevel er det særlig én faktor som skiller seg ut fra tidligere år.

BEKYMRET: Assisterende direktør i Helsedirektoratet Espen Rostrup Nakstad er bekymret for ett smittescenario. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Det er mye koronasmitte blant befolkningen nå. Sannsynligvis er det mer koronasmitte nå enn på samme tid i fjor, sier Nakstad.

Det høye sykefraværet og oppfatningen om at «alle» skyldes i stor grad korona, ifølge Nakstad.

– Man bli mer alvorlig syk av korona enn av andre virus. Det gjør nok at mange er mer bevisste på når de er syke, og har blitt flinkere til å bli hjemme fra jobb ved sykdom.

Frykter ett scenario

Han forteller at det blir innlagt rundt 600 pasienter med positiv koronatest hver uke.

– Men det er foreløpig lite influensa og ingen store utbrudd av andre luftveisinfeksjoner. Dette gjør at totalbildet når det gjelder smitte, ligger på et normalt nivå, sier Nakstad.

Men til tross for at den generelle smitten blant befolkningen er høyere, er Nakstad særlig bekymret for ett scenario.

– Dersom smittetoppen for influensa og korona kommer samtidig i år, slik som det gjorde i fjor, er jeg bekymret for både sykehuskapasiteten og for sykefraværet.



– Samtidig håper jeg vi slipper noe enklere unna i år, ettersom befolkningsimmuniteten er høyere nå enn i fjor vinter, og at veldig mange allerede har hatt korona i høst, sier han.