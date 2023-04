Klar for nytt TV-program: – Det blir ekte helvete

Espen PA Lervaag (45) sier TV-konseptet er en gavepakke for livet hans. – Men det blir et hardkjør uten sidestykke.

Det blir en skikkelig blåmandag for komiker og TV-profil Espen PA Lervaag. For i morgen blir starten på en ny reise som han håper vil forandre livet hans.

Han er én av deltakerne i den nye sesongen av «16 ukers helvete» på TVNorge.

– Det blir et hardkjør uten sidestykke i en periode framover, sier han til TV 2.

Dårlig til å si nei

Lervaag er aktuell med humorserien «Innebandykrigerne» på TV 2, der han både har skrevet manus og spiller en av hovedrollene.

Det han nå skal gjøre de kommende 16 ukene, er han ikke forberedt på. Likevel ser han positivt på det som kommer.

– Da jeg fikk spørsmål om å være med på dette, så jeg på det som en livbøye. Jeg skal endelig få i gang trenings -og kostholdshjulet, med et godt ekspertpanel rundt meg, sier Lervaag.

– Jeg ser dette på som en gavepakke, og må gjøre det hvis jeg skal bli 80 år som planlagt.

Tidligere har han blant annet vært på med Farmen Kjendis og Kompani Lauritzen. Lervaag sier at han egentlig er dårlig på å si nei.

– Det er så mye annet ræl jeg er med på som jeg burde ha sagt nei til. Men dette var noe jeg virkelig vil gjøre, sier han til TV 2.

Ønsker hjelp til å endre rutiner

Lervaag er spent på hvordan han kommer til å klare seg i 16 uker med et strengt regime.

– Det blir ekte helvete fordi det går rett på livet mitt, og så skal det vare veldig lenge. Nå skal vi se hva som bor i meg, sier han.

– Hvorfor sa du ja til dette?

– Jeg er blitt 45 år, og vet at jeg har noen kilo for mye. Jeg har ikke kondisjonen jeg burde ha, og har en stillesittende jobb. Det å få hjelp til å endre rutinene som gjør at jeg kan ta vare på meg selv og fungerer bedre i hverdagen er hovedgrunnen, sier han.

GLAD I MAT: Lervaag sier det blir mest utfordrende å spise riktig til riktig tid. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

– Er det mye fokus på kosthold og det å gå ned i vekt?

– Jeg tror det er blitt en hverdag med mye stillesitting for mange. Vi tar ikke vare på oss selv, og tar raske løsninger i en hektisk hverdag. Jeg tror ikke det handler om å bli forbanna tynn, men at vi skal bli sunnere, sier han.

Vil inspirere andre

For TV-profilen ble det et kort gårdsopphold under Farmen Kjendis. Han måtte også forlate Kompani Lauritzen etter en intens uke i felt.

– Det som er fint med 16 ukers helvete er at jeg ikke kommer til å bli sendt ut tidlig. Jeg er med hele veien, sier han og bryter ut i latter.

Selv om han ser frem til å få nye rutiner og lære å endre kostholdet, gruer han seg spesielt til én ting.

– Jeg er veldig glad i mat, spesielt glad i saus. Det blir mest utfordrende å spise riktig mat til riktig tid. Det blir ikke lett, sier han til TV 2.

TV-PROFIL: Lervaag har vært med på flere TV-konsepter de siste årene. Det nye prosjektet blir utfordrende sier han. – Jeg gleder meg mest til å se resultatet om 16 uker, men er ikke så begeistret for prosessen. Foto: Matti Bernitz/TV 2

Selv om komikeren er med på TV-konseptet for å kickstarte en ny del av sitt liv, ønsker han å bidra til at også andre kan få opp øynene for å ta riktige valg.

– Jeg tipper jo at jeg ikke er alene om dette. Kanskje jeg kan bli en fyr som folk kan se opp til og si « hvis han klarer, så skal jeg søren meg jeg også klare dette».