Klar beskjed til Sylvi

I årevis har det irritert Oljefondet at Fremskrittspartiet har noe som de mener burde tilhøre dem. Nå ber Nicolai Tangen Frp om å gjøre det rette.

Konflikten strekker helt tilbake til 2009. Da kjøpte Fremskrittspartiet et domene for det de selv karakteriserte som «en billig penge» fra en privatperson.

Domenet er www.oljefondet.no

Tanken den gang var å bruke domenet til å skrive hva partiet mente om Oljefondet, eller Statens pensjonsfond utland som det egentlig heter, og dets disposisjoner.

Linkes til Frp

Dette gjorde de frem til 2014, men etter dette har adressen kun linket videre til Fremskrittspartiets egne sider.

Det gjør det fremdeles den dag i dag.

Den gangen tok Norges Bank kontakt med Frp for å få kontroll over domenet, men partiet ville ikke gi det fra seg. Dette skjedde «etter en helhetsvurdering», som partiet selv sa det.

– Bør komme hele folket til gode

Den gangen var Siv Jensen partiformann, nå er det Sylvi Listhaug som holder i roret -og domenet.

TVIHOLDER PÅ DET: Fremskrittspartiet nekter å gi fra seg eierskapet til domenet www.oljefondet.no . Foto: Magnus Nøkland / TV 2

I mellomtiden har også Oljefondet fått nye sjef, Nicolai Tangen. Han gir nå Fremskrittspartiet klar beskjed om å ta affære, og gi domenet til de som burde ha det, nemlig Oljefondet selv.

Nekter

– Ja, jeg er jo klar over dette, og vi vil gjerne overta domenet slik at det kan komme hele folket til gode, og ikke kun et parti, sier oljefondssjef Nicolai Tangen til TV 2.

TV 2 har sendt meldinger til Sylvi Listhaug, men uten å få svar. Etter noen timer kom svaret fra assisterende generalsekretær i Fremskrittspartiet, Helge Fossum.

Partiet nekter å gi domenet fra seg.

– Vi har tidligere besluttet at vi vil opprettholde eierskapet til domenet. I utgangspunktet gjelder dette vedtaket fortsatt, skriver Fossum i en SMS til TV 2.