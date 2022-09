Klar beskjed til sjefene: – Nytter ikke med tvang

Hytteforbud, munnbind og skjenkestopp. Det er en del ting vi ikke savner etter gjenåpningen.

Hjemmekontoret derimot har blitt en vane og et gode, som mange ansatte ikke ønsker å gi fra seg.

Problemet er at dette står i kontrast til hva de fleste lederne vil, ifølge sjefsforsker Nils Brede Moe ved SINTEF.

Han har forsket på effekten av hjemmekontor under pandemien, og advarer om konsekvensene dersom bedrifter ikke tilrettelegger.

– Dersom de ansatte tvinges tilbake, er det en risiko for at bedriften ikke lenger er en attraktiv arbeidsgiver, sier Moe.

Ulike fordeler

Årsaken til at ledere og ansatte ofte har et ulikt syn på videreføringen av hjemmekontor, skyldes ulike behov.

– For noen ledere kan det være vanskelig å vite hva ansatte gjør når de ikke ser dem. Lederne har også mange oppgaver hvor de er avhengig av raske avklaringer og rask tilbakemelding. For dem er det mye mer effektivt at de andre lederne og ansatte er på kontoret, sier Moe.

For ansatte kan i stedet hjemmekontoret gi flere fordeler enn kontoret.

HJEMMEKONTOR: Nils Brede Moe er sjefforsker ved SINTEF på avdelingen Digital Software Engineering, Safety and Security. Han har fulgt bruken av hjemmekontor under pandemien. Foto: Ole Martin Wold / SINTEF

– De ansatte har gjerne et annet behov, som å konsentrere seg og fordype seg i oppgaver uten avbrudd. Ansatte er gjerne like eller mer effektive på hjemmekontor, sier han.

På kontoret kan nemlig hyppigere avbrytelser få konsekvenser.

– Det kan ta ti eller femten minutter etter et avbrudd før du er tilbake og konsentrert om arbeidet igjen. Blir du avbrutt to eller tre ganger i timen får du egentlig ikke gjort noe, så det er den store, positive effekten ved hjemmekontor, sier han.

For ansatte som har lang pendleravstand, er ofte muligheten til å jobbe hjemmefra særlig viktig.

– Ansatte ønsker å beholde fleksibiliteten, fordi det gir en del ekstra fordeler i livet, sier Moe.

UTFORDRENDE: Mens hjemmekontoret gir ansatte større frihet, kan det gjøre arbeidsdagen mer utfordrende for lederne. Foto: Illustrasjonsfoto: Thomas Brun / NTB scanpix

– Ikke veien å gå

At lederne bli stressa av tomme lokaler på fredager, mener Moe til syvende og siste dreier seg om at det gjør jobben deres mer utfordrende.

– Det er vanskeligere å vite hva som skjer, om folk har problemer og å fange opp nyansatte. Hjemmekontor krever litt mer av deg som leder, og du må være litt mer på, sier han.

Selv om behovene til lederne og ansatte kan være ulike, mener Moe partene må prøve å komme til enighet.

– Det verste er om man ikke er enig om hvilke dager man må være på kontoret. Klarer man å bli enig om det, kan det gå ganske bra, selv om man har ulike behov, mener Moe.

Han advarer lederne mot å bli for bastante.

– Tvang er ikke veien å gå. Om ansatte føler at godet er truet, begynner folk å slutte, headhunte og ringe de andre ansatte, sier Moe.

Han anbefaler i stedet ledere til å sikre at mye folk er på kontoret midt i uka.

– Årsaken til at folk kommer på kontoret, er for å treffe andre. Derfor er det beste å sikre at en kritisk masse er på jobb midt i uka, for eksempel tirsdag, onsdag og torsdag. Det er uansett alltid bedre å lokke enn å bruke tvang, sier forskeren.