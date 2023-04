Klar beskjed om telefonen din

REDNING: 330-skvadronen har mange redningsoppdrag gjennom året, og påska er høgsesong for dei. Foto: Forsvaret

Du har kanskje sjølv vore ute på tur utanfor allfarveg og opplevd at dekninga på mobilen forsvinn.

Kanskje legg du ut på tur og tenker at det ikkje er så nøye om du går tom for straum, for du vil ikkje ha dekning uansett.

Gløym dette, for den dekningslause mobilen kan vere det som reddar livet ditt.

Det er kanskje ikkje alle som veit at redningsmannskapa ved 330-skvadronen har tilgang på teknologi som gjer at dei kan finne deg, så lenge du har mobilen på.

– Dette vil eg påstå var ein «game changer» då det kom, seier fartøysjef Erling Grønning ved hangaren i Bodø.

HJELP: Fartøysjef Erling Grønning ved 330-skvadronen i Bodø seier teknologiske framskritt gjev dei stadig nye mulegheiter til å finne folk. Foto: Reddet / Novemberfilm / TV 2

Slik virker det

Der står nemleg 330-skvadronen i Bodø sitt nye redningshelikopter, SAR-Queen, klar til å rykke ut om uhellet er ute.

Desse nye helikoptera kjem med teknologi, som gjer at dei kan bruke signal frå mobilen din til å finne deg.

– Einkvar mobil har mulegheit til å gjerast om til ein nødpeilesender, seier Grønning.

Han seier dei fekk tilgang på utstyret i Bodø rett før nyttår, men mobil-systemet har vore i bruke andre stadar i landet dei siste par åra.

Denne teknologien kjem godt med no som mange av landets innbyggjarar skal ut i påskefjellet.

– Har dere fått redda mange liv med dette systemet hittil?

– Ja, veldig mange oppdrag vert no løyst med mobilpeiling. Vi kan finne folk utruleg raskt, og hjelpe før det er for seint. Dette sparer veldig mykje ressursar, seier fartøysjefen.

NYTT: Det nye Sar Queen-helikopteret har avløyst mange av dei gamle Sea King-modellane. Foto: Stein Roar Leite / TV 2

Høgsesong

Påska er høgsesong for fjellglade folk, og stadig fleire legg ut på toppturar.

I år fekk påska ein tragisk start, då fire personar mista livet i tre ulike snøskred før helga.

Røde Kors melder om rekordmange oppdrag så langt i påska, og åtvarar samstundes mot å legge ut på tur i utsette områder.

Skulle uhellet likevel vere ute, kan mobilen din redde livet ditt.

– Tid har mykje å seie for å redde liv, seier Lars Oven Pettersen, som også jobbar på redningsbasen i Bodø.

UTSTYR: Lars Oven Pettersen ved redningsbasen i Bodø viser fram utstyr som kan redde liv. Her held han opp ein sender/mottakar som han meiner alle fjellfolk bør kjenne til. Foto: Run Gyllander Eide / TV 2

Toppen av isfjellet

Luftforsvaret har gått til innkjøp av 16 helikopter av typen Sar Queen, med opsjon for å anskaffe seks til dersom det skulle bli behov.

– Vi har berre sett overflata av det dette helikopteret kan tilby, seier Rolf Folland, sjef for Luftforsvaret.

– Det er eit helikopter proppfullt av teknologi og kapasiteter, som også kan brukast til å støtte i kriser og eventuell krig, seier Folland.

GOD NYTTE: Generalmajor Rolf Folland i Luftforsvaret seier dei har kjøpt eit helikopter for framtida. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Helikoptera er allereie kome til god nytte i redningsarbeid.

– I staden for å leite etter nåla i høystakken, kan ein finne folk direkte. Det har stor betydning. Spart tid er liv redda.

No oppmodar han alle til å nyte påska og påskefjellet, men ber alle om å ta forholdsreglar.

– Ta med mobilen, ha mobilen på og ha med ekstra mobilstraum i form av batteripakke slik at vi kan søke deg opp om uhellet er ute.

Bruk hovudet

Også fartøysjef Grønning kjem med ei siste oppmoding til folk i fjellet.

Det er nemleg ikkje slik at mobilpeiling-utstyret er ein garantist for å redde liv.

– Vi vil framleis at folk følger fjellvettreglene, og tek vare på seg sjølv. Viss ein ikkje melder frå kvar ein går, er det ingen som vil melde deg sakna. Vi sit ikkje og følgjer med på alle, så normalt fjellvett er viktig, seier han.