Klar beskjed om julevarer: – Utsolgt

FROSSEN ELLER FERSK? En av variantene er i ferd med å forsvinne helt fra butikkene, ifølge Coop. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

TROMSØ (TV 2): Én av fem oppgir at de kjøper rimeligere matvarer i desember, sammenlignet med tidligere år. Nå er Coop utsolgt for flere av de rimelige julevarene.

– Det vi ikke er helt tom for, er vi i alle fall snart tom for, sier Caroline Kind, butikksjef for Extra Stakkevollan.

RIMELIG RASKT TOMT: Butikksjef Caroline Kind er ikke i tvil om at det er de rimelige varene som har forsvunnet raskt fra butikkhyllene i år Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Det begynner å haste nå hvis man skal sikre seg flere av de tradisjonelle julevarene, ifølge butikksjefen. Og det er de ikke alene om på Stakkevollan i Tromsø.



– Vi ser en tydelig trend som bekrefter at folk er ute etter de billige alternativene. Kundene handler like mye, men de velger billigst, sier Harald Kristiansen, kommunikasjonsdirektør i Coop.

– Nå er det mye som er utsolgt, sier Kristiansen.

JULEGODT: Det er en viss fare for at butikkene allerede er tom for favoritt julegodtet ditt. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Stort potensial for sparing

– Jeg er ikke overrasket. Over halvparten av oss oppgir at vi tar ned kostnadene knyttet til jul i år, sier forbrukerøkonom Linda Tofteng Eliassen i SpareBank 1 Nord-Norge.

Hun mener mange nordmenn først nå begynner å gjøre de tiltakene i økonomien sin, som de egentlig oppga at de ville gjøre i fjor.

HALVPARTEN: Forbrukerøkonom i SpareBank1 sier at halvparten vil spare på julehandelen i år. Foto: Håkon Steinmo

– Det virker som det er denne høsten det har gått opp for folk hvilken økonomisk situasjon vi er i. Det er stort potensial for sparing ved å velge billigere varianter av matvarene man handler inn til jul, sier Eliassen.



Slik sparer vi

I en fersk undersøkelse på bestilling fra SpareBank 1, ser de tydelig at folk vil spare penger i desember:

18 prosent oppgir at de handler rimeligere mat til jul i år.

25 prosent oppgir at de kjøper rimeligere julegaver i år.

19 prosent oppgir at de vil bruke mindre penger på klær og sko.

16 prosent oppgir at de vil kjøpe færre julegaver.

15 prosent oppgir at de ville bruke mindre på julekalendere.

JULEMAT: Én av fem vil handle rimeligere mat i desember i år, sammenlignet med tidligere år. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

– Det at folk passer mer på økonomien er ikke nødvendigvis negativt, spesielt med tanke på julegavehandlingen. Det er ikke først og fremst dyre julegaver som gjør julen bra, sier Eliassen.

Dette er det tomt for

På Extra mener de at handlekurvene ikke har blitt mindre, men at folk er mer prisbevisst når de handler.



TOMT: Her skulle frossen ribbe vært, ifølge butikksjef Caroline Kind, men det er de helt tom for nå. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

– I år har merkevarene, priskrig- og kampanjevarene gått veldig fort, sier Kind.



Det er flere varer som nå er utsolgt, og ikke vil komme mer av før jul.

– Vi er blant annet utsolgt for frossen ribbe, juleleverpostei og pepperkaker. Det kommer vi ikke til å få inn igjen i sortimentet i år, sier Kind.

UTSOLGT: Vil du ha ribbe til julemåltid i år, men du nok kjøpe den ferske varianten. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Blir det ikke jul uten ribbe, er imidlertid ikke alt håp ute. Det er fortsatt mer fersk ribbe i butikkene, men da må du punge ut med mer.

Også julegodteriet er snart borte. Julemarsipan, juleseigmenn, julenonstop og twist er borte fra hyllene, ifølge butikksjefen.

– Julebrussaft har også vært ganske billig, så den er vi tom for, sier Kind.



SISTE REST: Dette er det som er igjen av julegodtet i butikken til Caroline Kind. Det regner hun med at forsvinner nokså fort. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Mens mange av julevarene er borte, kan du fortsatt være heldig å få tak i noe av det som vanligvis er i sortimentet, som likevel er litt julete, forklarer Kind.

– Vi får nok noe av det inn i igjen før jul, men det forsvinner på et blunk, sier Kind.