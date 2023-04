Klar beskjed: – Må ta det med ro

TETT: Onsdag er påskens store utfartsdag. Her fra påsken 2022. Foto: Heiko Junge

– Man må ta det med ro og beregne god tid for å ikke lage noe trøbbel for deg selv eller andre. Det kan få store konsekvenser, sier trafikkoperatør Hans Are Dahl ved Vegtrafikksentralen øst til NTB.

På E6 i nordgående retning ved Frogner nord for Oslo er det kødannelse etter en kjedekollisjon på stedet.

– Det er fire biler involvert i kjedekollisjonen. Trafikken dirigeres forbi på veiskulderen foreløpig, det er noe kødannelse på stedet, sier operasjonsleder Ronny Samuelsen til TV 2.



KJEDEKOLLISJON: En ulykke fører til kø på E6 nord for Oslo. Foto: Vegvesenet

Kjedekollisjon

Allerede i 12-tiden ble det meldt om at trafikken tok seg opp flere steder.



– Det er tett trafikk uten store forsinkelser på E18 og E134. E16 fra Sundvollen retning Hønefoss er det cirka ti minutter forsinkelse. Trafikken er økende, fastslo Vegtrafikksentralen sør.

Selv om det er ventet mye biler på veiene, tror Dahl at vi vil unngå de lange køene.

– Det er vanskelig å si når folk reiser. Noen må jo på jobb, men samtidig så er været fint, både her og i fjellet. Jeg tror at vi vil oppleve spredt trafikk, særlig mellom klokka 13 og 18. Det er vanskelig å anslå, sier trafikkoperatøren.

Gode kjøreforhold

Ifølge Dahl er det gode kjøreforhold dagen før helligdagene.

– Det kan ha kommet noe smeltevann ned i veibanen som har frosset på i morgentimene, men i all hovedsak skal forholdene være bra.

FØLGER TRAFIKKEN: Vegtrafikksentralen ber alle trafikanter som skal til påskefjellet, om å ta det med ro. Foto: Alf Simensen / NTB

Det er heller ikke mye veiarbeid som er planlagt i påsken.

– Det er kun planlagt veiarbeid på E16 mellom Sandvika og Sollihøgda. Her er veien lagt om også, så det bør gå fint. Utover dette er det ikke planlagt noe aktivt veiarbeid på dagtid, sier Dahl.