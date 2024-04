Klar beskjed: Bilistene må få «pisk»

I rapporten «Klimatiltak i Norge» kommer Miljødirektoratet med en rykende fersk analyse av hvor mye utslippene kan kuttes her hjemme.

Og i det bildet spiller bilfolket en viktig rolle.

Onsdag blir rapporten overlevert til klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap).



OVERLEVERT: Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) skal nå vurdere Miljødirektoratets forslag videre. Dette bildet ble tatt tidligere i år. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Miljødirektoratet har denne gangen siktet seg inn på 2035. Det kartleggingen viser, er at det innen det året er mulig å kutte utslippene av klimagasser i Norge med 63 prosent fra 1990-nivå.

Men da må politikken strammes kraftig inn.

– Vi har sagt det før, og budskapet er verdt å gjenta. Klimaomstillingen må speedes opp! sier miljødirektør Ellen Hambro i en pressemelding.

Varsler fysisk pisk

I rapporten lister Miljødirektoratet opp flere grep som kan tas allerede i år og neste år for å komme opp i tempo.



Høyt på denne listen står det Miljødirektoratet kaller bilrestriktive virkemidler – kort fortalt tiltak som gjør det mindre attraktivt å kjøre bil.

Det er nemlig ikke nok med «gulrot», fastslås det i rapporten. Det trengs også «pisk». I tillegg forklares det at både forskning og erfaring viser at det har hatt begrenset effekt på bilbruk å svinge den økonomiske pisken:

«Det vil derfor trolig være behov for fysiske pisk-virkemidler, ofte også kalt bilrestriktive virkemidler.»



SJEF: Ellen Hambro er direktør i Miljødirektoratet. Her under et intervju med TV 2 i fjor vår. Foto: Gorm Røseth / TV 2

I rapporten ramser Miljødirektoratet opp tre eksempler på slike fysiske virkemidler:

Omfordeling av veiareal: Dette betyr at bilveier gjøres om til fortau, sykkelvei eller kollektivfelt. En analyse fra Norconsult har vist at dette kan ha stor effekt på bilbruken.

Lavere fartsgrenser: Her er det konkret snakk om redusert fart på motorveier. Forslaget er å redusere fartsgrensa til 100 km/t der hvor det er 110 km/t i dag, og til 90 km/t der hvor det er 100 km/t i dag.

Færre parkeringsplasser: Ifølge rapporten er det spesielt effektivt å fjerne parkeringsplasser i sentrumsområder og rundt arbeidsplasser.

Kraft fra land

En annet viktig spørsmål som løftes fram i rapporten, er utslippene fra produksjon av olje og gass.

Dette utgjør omtrent en firedel av de totale utslippene i Norge i dag.

Stortinget har satt seg som mål at utslippene fra petroleumssektoren skal halveres innen 2030, sammenlignet med 2005. Miljødirektoratet viser i den nye rapporten til at bransjen selv har pekt på kraft fra land som den foretrukne løsning for å få dette til. Men elektrifisering ved hjelp av kraft fra land er svært kontroversielt.

BETENT: Equinors LNG-anlegg på Melkøya utenfor Hammerfest skal etter planen elektrifiseres med kraft fra land. I dag drives anlegget med gasskraft, noe som fører til store CO2-utslipp. Elektrifisering er likevel kontroversielt fordi det kan skape kraftmangel i Finnmark. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Det skyldes frykt for både kraftmangel og høyere strømpriser på fastlandet.

I den nye rapporten retter Miljødirektoratet en advarende pekefinger mot politikerne:

«Dersom en ønsker at det skal gjennomføres andre prosjekter enn kraft fra land, bør dette kommuniseres tydelig nå. Vi kjenner ikke til at alternative prosjekter, som vil kunne gi tilsvarende utslippsreduksjoner som kraft fra land, utredes.»



Miljødirektoratet trekker videre fram at CO2-rensing, såkalt CCS, kan være et alternativ, men at det vil være dyrere.

Tror 2030-mål ryker

I rapporten kommer det også fram at Støre-regjeringen ligger dårlig an til å nå sitt eget klimamål for 2030.

I regjeringsplattformen fra Hurdal lanserte Arbeiderpartiet og Senterpartiet nemlig et «omstillingsmål» som sier at klimautslippene på hjemmebane skal kuttes med 55 prosent fra 1990-nivå innen 2030.

I dag er utslippene mindre enn 5 prosent lavere enn i 1990.

OMSTILLINGSMÅL: Ap-leder Jonas Gahr Støre og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum under presentasjonen av regjeringsplattformen på Hurdal i 2021. De to var blant annet enige om et nytt omstillingsmål – at klimautslippene på hjemmebane i Norge skulle kuttes med 55 prosent fra 1990-nivå innen 2030. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Hvis dagens politikk videreføres, ligger fasit ifølge Miljødirektoratet an til å bli et kutt på bare 27 prosent i utslippene i 2030. Men det såkalte omstillingsmålet kan ifølge Miljødirektoratet nås i 2033 – «gitt rask styrking av klimapolitikken».

Altså tre år for sent.