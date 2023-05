Klar advarsel: Så farlig er dette egentlig for deg

ENGASJERER: Det hvite pulveret Liliana Bachs holder her, får debattene til å rase ved jevne mellomrom. Hun er assisterende avdelingsleder ved rettsmedisinske fag på OUS og forsker på kokain. Foto: Tom Rune Orset / TV 2



– Det er jo ikke et veldig giftig stoff, sier Lilliana Bachs.

Hun er assisterende avdelingsleder ved rettsmedisinske fag (OUS), og ekspert på kokainens virkning på kroppen.



At kokain ikke er så giftig, gjør det imidlertid på ingen måte ufarlig, ifølge Bachs.

IKKE VELDIG GIFTIG: Liliana Bachs ved OUS er klar på at det finnes langt giftigere narkotiske stoffer enn kokain, men det gjør det ikke ufarlig. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Kokaindebatten går høyt om dagen: Har vi et kokainproblem i Norge?

Ja, mener noen, og går så langt at de kaller det «den nye siggen». Andre «mener bildet på kokainbruken i Norge er feilslått»

I en ny undersøkelse fra Velferdsforskningsinstituttet NOVA, kommer det imidlertid frem at hele 35 prosent av gutter i Oslo som oppgir at de fester på videregående, har prøvd kokain.

– Vi ser en tydelig økning de siste fem årene i hvor mange av de eldste tenåringene som svarer at de har brukt kokain, sier forsker Anders Bakken, som står bak undersøkelsen.



Totalt er det åtte prosent av elevene på de videregående skolene i Oslo som i undersøkelsen svarer at de har brukt kokain i løpet av det siste året.

Tallet er nesten tre ganger så høyt som i 2018, da tre prosent rapporterte om det samme.



KOKAIN: På avdeling for rettsmedisinske fag ved Oslo universitetssykehus forsker de på alle slags narkotiske stoffer. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Så dødelig er det

– Fra et nøytralt forskningsperspektiv, hvor farlig er kokain?

– Det er jo ikke et veldig giftig stoff, og det er sjeldent at det skjer overdoser, sier Liliana Bachs.

Hun mener likevel at konsekvensene fra bruk nok er underrapporterte.



– Kommer du til sykehuset med hjerteinfarkt, er det gjerne ikke det første du sier at du har tatt kokain, sier Bachs.



Det finnes ikke noen klare tall på hvor mange som dør av kokain i året, men vi vet fra 2021 at det ble registrert 24 dødsfall fra sentralstimulerende stoffer.



ANALYSERER: Liliana Bachs på laben med en av maskinene de bruker til å analysere narkotiske stoffer på Oslo universitetssykehus. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Når vi vet at bruken av amfetamin, som også er sentralstimulerende, er mye mer hyppig enn kokain, kan man anslå at det hvert fall dreier seg om under ti dødsfall i året, sier Bachs.



Dødsfall er imidlertid ikke en god målestokk for hvor farlig kokain er, mener Bachs. Stoffet har nemlig skylden for en rekke langvarige konsekvenser for personer som bruker det.

Tre farer

Når det gjelder kroppens reaksjon, er det spesielt tre ting man står i fare for ved bruk av kokain.

– Kokain trekker sammen årene slik at det blir dårlig blodtilførsel i slimhinnen, og så kan det gå hull i neseskilleveggen. Du skal riktignok stå på litt da, men det kan skje, sier Bachs.



KONSEKVENSER: Kokainbruk gir store konsekvenser for mange. Det er Liliana Bachs krystallklar på. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

I tillegg øker blodtrykket, hjerterytmen og snevrer inn årer generelt, som i verste fall kan få fatale konsekvenser.

– Det kan resultere i hjerteinfarkt og slag, sier Bachs.

– Mindre kritisk

Umiddelbart når man tar kokain, gir det en veldig aktiviserende effekt, som gjør at det er fare for ulykker, ifølge Bachs.

– Man er mindre kritisk, og har veldig tro på seg selv. Noe av det aller farligste ved kokain, er faktisk ulykkene som kan oppstå som følge av rusen, sier Bachs.

Etter hvert som man bruker kokain, kommer gjerne også både depresjon og angst.

– Det er ganske vanlig å bli småparanoid, og i verste fall kan man også utløse en psykose, sier Bachs.

STRAFFESAKER: I denne maskinen analyserer de oppløste narkotiske stoffer for domstolen i straffesaker. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

– Man får også mindre behov for søvn og mat, så etter hvert vil man bli veldig utmattet og trøtt etter bruk.



Avhengighet

Og så er det avhengigheten da. Kokain er noe av det mest avhengighetsskapende rusmiddelet som finnes, ifølge Bachs.

– Den kommer veldig snikende. Man får gode effekter av kokain. Det er et skikkelig festmiddel og gir en kraftig belønning, men man vil fort få lyst til å bruke det igjen og igjen, og oftere og oftere, sier Bachs.

Da kommer de langvarige konsekvensene, ifølge Bachs.

– Det fører nødvendigvis ikke til døden, men avhengigheten vil kunne gi svært tunge problemer for ditt liv, og ikke minst de rundt deg.



– Og jo mer tilgjengelig kokain er, og desto flere som prøver det, vil det være flere som får problemer. Det er helt klart, sier Bachs.