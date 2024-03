Klar advarsel: – Man gambler med egen helse

På postterminalen på Alnabru i Oslo strømmer det inn tusenvis av pakker hver eneste dag. Men før de sendes ut til folks postkasser blir de kontrollert.

Nøye.

For nordmenn bestiller enorme mengder ulovlige varer fra utlandet. Og det er særling én kategori som skiller seg ut.

– Vi har druknet i legemidler i mange år. Folk gir seg jo ikke.

PAKKE ETTER PAKKE: Ulovlige legemidler forsøkes importert til Norge hver eneste dag. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

TV 2 fortalte søndag om en skjønnhetsklinikk i Oslo som importerte både botox og medisinsk utstyr ulovlig.

Det er likevel ikke det største problemet.

For det er det nemlig du og jeg som står for.

Fluesopp og sovetabletter

Hanne Wickstrøm har jobbet i Tolletaten siden slutten av 80-tallet. I dag er hun tolloverinspektør og jakter på ulovlige legemidler som nordmenn prøver å få inn i landet.

– Det er ille å se hva folk klarer å prestere kjøpe på nett.

Mens TV 2 er på besøk gjøres det funn av alt fra store mengder sovetabletter til fluesopp.

– Man gambler med egen helse. For det kan være ordentlig, ordentlig farlig, advarer Wickstrøm.

SKAL BRENNES: Alle pakkene man ser her er ulovlige legemidler. I stedet for at de havner hos de som har bestilt dem, skal de nå destrueres og brennes. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

– Døde om morgenen

Det er Direktoratet for medisinske produkter (DMP), tidligere kjent som Legemiddelverket, som har ansvaret for regelverket for import av legemidler.

De ser svært alvorlig på folk som ulovlig importerer legemidler til landet.

ADVARER: DMP advarer sterkt mot å bestille legemidler på nett. Foto: Tommy Storhaug / TV 2

– Det kan være legemidler som inneholder altfor mye, slik at du får alvorlige bivirkninger eller skader deg selv. Eller så får du rett og slett et legemiddel som er produsert under forhold som er urene og farlige å ta, sier enhetsleder Anne-Kristin Bjerga Bjåen.

Hun er tydelig på at det løper en stor risiko å bestille legemidler over nett.

– Vi har eksempler på at folk har tatt legemidler de har bestilt over nettet på kvelden, og døde om morgenen. Så det kan være veldig farlig, sier Bjerga Bjåen.

Brennes og destrueres



Bestiller man legemidler fra utlandet er det umulig å vite hva det faktisk inneholder.



Det kan enten være for mye virkestoff, eller for lite. I verste fall kan legemiddelet inneholde noe helt annet enn det du tror.

– Skulle man få en sykdom av det i ettertid, er det kanskje ikke alle som sier til fastlegen sin at «jo, du skjønner at jeg har shoppet litt på nettet...», sier Wickstrøm.

IKKE OVERRASKET: Tolloverinspektør Hanne Wickstrøm har sluttet å bli overrasket over funnene de gjør hver eneste dag. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Hvert eneste år destruerer Tolletaten 11.000 pakker med legemidler. Antallet er stort sett jevnt hvert eneste år.

– Vi trodde at det skulle gå ned fra 2015 da vi fikk myndighet til å destruere og brenne legemidlene, i stedet for å returnere til avsender. Men folk gir seg ikke, selv om de både mister varene og taper penger, sier Wickstrøm.

Sendinger som inneholder narkotika og doping blir alltid anmeldt, uansett mengde.

– Når det gjelder legemidler ser på vi mengde, om det er til omsetning eller om virkestoffet er ugreit, forklarer Wickstrøm.

– Katt og mus-lek

Selv om tolloverinspektøren og kollegaene tenker at de tar mye, innser Wickstrøm at det også er mye som glipper.

– Smuglerne blir mer og mer utspekulerte og avanserte. Så det blir et kappløp, og en slags katt og mus-lek.

JAKT: For Hanne Wickstrøm og kollegaene på postterminalen på Alnabru i Oslo er det en god følelse når de gjør beslag. Foto: Sveinung Kyte / TV 2

Men til tross for at enkelte pakker slipper gjennom den strenge kontrollen, advarer Wickstrøm folk mot å ta lett på det.

– Fikk man gjennom noe i går, er det ikke sikkert det går i morgen. Sjansen for å bli tatt er stor.