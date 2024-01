Klar advarsel: – Ikke ta sjansen

SKREDFARE: Til uken er det meldt om høy faregrad for snøskred i Nord-Norge. Her fra et tidligere snøskred i Senja. Foto: Håvard Nordgård / TV 2

På Varsom.no varsler NVE om snøskredfare på rødt nivå (4) – som er det høyeste.

Faren vil være størst fra og med mandag ettermiddag.

I NVEs varsel er følgende områder omfattet av høyeste farenivå: Vest-Finnmark, Nord-Troms, Lyngen, Tromsø, Sør-Troms, Indre Troms, Ofoten, Salten og Svartisen.

I tillegg blir det varslet om oransje nivå (3) i flere områder: Finnmarkskysten, Lofoten og Vesterålen og Helgeland.

Et fullt varsel vil komme senest klokken 16.00 søndag, ifølge NVE.



– Ikke ta sjansen



I den forbindelse kommer ordfører i Lyngen, Eirik Larsen, med en klar oppfordring:



– Jeg anbefaler ikke å gå i fjellet dersom det blir slik ekstremvær som det er meldt. Med store temperaturendringer, mye vind på toppene og stor skredfare har man ingen garantier, sier han.



Larsen understreker at det ikke bare er for egen sikkerhet at man skal være ekstra forsiktig uken som kommer.

– Redningsmannskapene kan risikere livene sine når de må lete etter folk. Jeg oppfordrer alle til å bruke Varsom aktivt og ikke ta noen sjanser.



– Jeg kan selvfølgelig ikke nekte folk å gå i fjellet, men det er stor sjanse for selvutløste skred også, dersom det blir stor skredfare.



Larsen legger til at det vil komme mange fine og trygge dager å gå i fjellet på fremover.

– Det er ikke verdt å ta sjansen nå, sier han.



Stor værendring

Det er ventet et solid værskifte i Nord-Norge inn mot den kommende uka.

Meteorologisk institutt varsler mildt og vått vær i landsdelen, og har sendt ut farevarsler om regn og is i store deler.

Torsdag var Kautokeino nest kaldest i hele Europa, med 43,5 minusgrader.

Til uka melder både Storm og Yr at det skal bli plussgrader i Finnmarkskommunen flere dager.

BIKKJEKALDT: Det var hele 43,5 kuldegrader i Kautokeino denne uken. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Mandag kan det bli opp mot fire grader, ifølge Yr. Det vil i så fall være en temperaturforskjell på hele 47,5 grader på fire dager.

Vakthavende meteorolog Ina Ynnesdal i StormGeo sier mildværet skyldes at høytrykket som har ligget over landet med kald luft fra Russland, erstattes av et lavtrykk med mildere luft.

– Det er ikke veldig vanlig, men det kan skje, sier Ynnesdal om temperaturendringen på over 47 grader.