Klar advarsel: – Da blir du mer bakfull

I desember drar nordmenn i selskap, på julebord og andre sosiale tilstelninger, ofte der alkohol blir konsumert.

I dag florerer det med råd og triks for å unngå å bli fyllesyk dagen derpå, uten at man bør tro for mye på disse.

Populære råd er tull



Rikskjemiker Alexander Sandtorv har skrevet bok om vitenskapen rundt bakrusen.

Tidligere har man forsøkt å bekjempe fyllesyke blant annet ved å spise rå ål, eller føre eføy opp i nesen.

Ekspert: Alexander Sandtorv er kjemiker og har skrevet bok om bakrus. Foto: John Trygve Tollefsen / AYF

Fremdeles har mange av rådene liten eller ingen dokumentasjon.

– Flere bruker antihistaminer som zyrtec. Allergimedisin har ikke blitt forsket på den ene eller andre veien, så de er det et spørsmålstegn ved, sier Sandtorv.

Enkelte utesteder og nettsider selger «anti hangover»-drikker som skal bekjempe fyllesyken.

– Om det fantes en vidunderdrikke som gjorde at dagen derpå ble helt okey, hadde du hørt om det et annet sted enn i en bar.

Myten om vann

Han vil også fraråde en såkalt repareringspils morgenen etter.

– Du får opp promillen igjen, og da føler du deg ofte litt bedre, men har gjort det verre frem i tid. Det kan også være et tegn på et problematisk forhold til alkohol.

At mangelen på vann skaper fyllesyke er i stor grad en myte, sier kjemikeren.

– Det er riktig at alkohol er vanndrivende, men mengden ekstra tiss er ikke nok til at du blir dehydrert. Et glass vann mellom enhetene er et godt tips, ikke fordi du blir hydrert, men fordi du da drikker mindre alkohol.

MYTE: Man vil neppe tisse nok til å bli dehydrert mens man drikker alkohol, men man bør likevel prøve å drikke mer vann, forteller rikskjemiker Alexander Sandtorv. Foto: Frode Hoff / TV 2

Flere tiltak fungerer

Selv om de fleste rådene for å unngå fyllesyke altså er feil, har Sandtorv flere klare anbefalinger.

– Det er lurt å begynne og slutte kvelden med mat, da alkoholen suges mer langsomt opp med mat i magen. Hvilken type er ikke så viktig, men ofte blir vi sugen på noe fett og salt.

Å legge seg med stigende rus, kaller han ekspressveien til å være dårlig dagen derpå.

– Søvnen din blir mye, mye verre, og da blir du mer bakfull. Hvis du føler deg drita full når du skal legge deg, er det greit å prøve å komme seg ned igjen. I desperate øyeblikk har jeg vasket huset, vedgår kjemikeren.

ULURT: Å drikke alkohol med høy prosent på kort tid fører til plutselig høyere promille, og verre form dagen etterpå. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Forskning viser også at å drikke langsomt er mindre skadelig enn plutselig økt promille.

– Det betyr at shots er døden, og aldri svaret på et spørsmål. Drikk langsomt med vann innimellom. Da får du en stigning som er mye bedre for deg.

Disse er verstingene

Selv om ikke uttrykket «vin og øl blir krøll, øl og vin blir fin» er presist, er det riktig at ulik alkohol gir ulik bakrus.

– Jo mørkere alkohol er, jo verre er det for deg. For eksempel gjør whiskey, cherry og rom deg mer bakfull enn lysere varianter. Disse inneholder masse kjemiske virkestoffer som gir lukt, aroma og farge, og som må brytes ned i leveren.

I tillegg bekrefter Sandtorv at rødvin gir en tyngre bakrus enn for eksempel hvitvin.

– Det unike med rødvin er at det bare skal et glass eller to til, før man kan bli dårlig. Det er et mysterium hvorfor, men man knytter det til stoffer som sulfitt eller garvestoffer.

SMELL: Enkelte alkoholer gir større negativ påvirkning på kroppen enn andre. Mørk alkohol av høy prosent gir mer. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Farris og Pepsi Max



Den mest effektive måten å unngå fyllesyke på er å ikke drikke alkohol.

I fjor økte salget av alkoholfri drikke på Vinmonopolet med 12 prosent, og utviklingen har fortsatt i år.

– Tidligere handlet folk Farris og Pepsi Max til selskapet. Nå er man mye mer bevisst på at de som ikke drikker, skal få gode alternativer som passer til maten, forteller senior kommunikasjonsrådgiver i Vinmonopolet, Kristine Sanne.

Bytt ut en flaske

Hun opplever at tabuet rundt å drikke alkoholfritt på fest er i ferd med å fjernes, spesielt blant de unge.

– Mocktails, altså cocktailer uten alkohol, er veldig i vinden. En fargerik drink med isbiter og sitron som gir den rette stemningen.

Sanne har flere anbefalinger for å erstatte hele eller deler av drikkemenyen i julen, med alkoholfrie varianter.

– Drikker av eple, som cider eller eplemost, passer godt til julematen. De har mye friskhet og høyt syrenivå, som er bra til fet mat.

BUGNER: Utvalget av alkoholfri drikke har blitt langt større de siste årene. Foto: Frode Hoff / TV 2

– På nyttårsaften kan du ta en alkoholfri musserende klokken 12. Det gir den samme stemningen, så får du en leskende opplevelse istedenfor enda mer alkohol.

Sunn helseffekt

Kombinasjonen av et angrepet immunforsvar, nedbryting av alkoholen i leveren og manglende god søvn er hovedgrunnen til fyllesyke.

Dagen derpå reagerer sentralnervesystemet med en slags abstinens på alkoholen, som fører til for eksempel hodepine og kvalme.

– Alkoholen tas opp gjennom slimhinnen og kroppens vev. Når den så forsvinner, blir du veldig urolig og får problemer med å sove. Kroppen får en slags forgiftning, sier Marit Markestad, spesialrådgiver i Kompetansesenter for rusfeltet (Korus).

ALKOHOL: Drikking er en gammel del av vestlig kultur. Foto: Frode Hoff / TV 2

Hun jobber blant annet med kunnskapsformidling om alkohol og illegale rusmidler.

Markestad oppfordrer til å forsøke å ha et sunt forhold til alkoholen.

– Det å møte folk og ha det kjekt sammen er sånn sett en sunn helseeffekt. At man har et sosialt liv sammen med menneskene man liker. Det er jo vårt rusmiddel når vi vil ha det kjekt med oss selv.

– Men det går også begge veier. Når vi har det vanskelig med følelsene våre, er det noen som drikker for å kjenne på det negative.