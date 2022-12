Klagestorm mot strømselskapene

Landets eneste klagenemnd som bistår strømkunder har i år mottatt rekordmange henvendelser. På to år er antall henvendelser mer enn doblet.

– Frem til i dag har vi registrert over 1200 skriftlige henvendelser, en vesentlig økning siden i fjor som var et rekordår, sier Jasmin Abu Sagr, sekretariatsleder i Elklagenemnda til TV 2.

I løpet av 2022 har både antall klager og strømprisene nådd nye rekorder. Vil du klage på strømleverandøren din, kan du gjøre det til Elklagenemnda.

– De høye prisene har fått mange kunder til å se nærmere på de avtalene som er inngått. Hovedtyngden av henvendelsene kommer fra kunder som nylig har inngått en strømavtale og stiller spørsmål ved avtalens vilkår.

REKORDÅR: Jasmin Abu Sagr, som er sekretariatsleder i Elklagenemnda, forteller om en storm av klager mot flere strømselskap. Foto: Privat

I 2021 mottok Elklagenemnda totalt 920 skriftlige henvendelser. For to år siden var klageantallet nede på 593.

Forbrukerrådet sprenger rekorder

Også Forbrukerrådet opplyser at de har fått rekordmange henvendelser fra forbrukere som gjelder strøm.

– Vi anslår at vi vil motta over 2000 henvendelser i år, som er en tredobling sammenlignet med 2020, opplyser Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerådet til TV 2.

Dyr strøm og den generelle prisstigningen fører til en mer presset privatøkonomi, som nå blir ekstra utfordrende å takle for mange forbrukere, mener Forbrukerrådet.

HENVENDELSENE STRØMMER PÅ: Aldri før har Forbrukerrådet mottatt så mange henvendelser knyttet til strøm, som i løpet av 2022. Foto: Sverre Saabye

På klagetoppen

Elklagenemnda har mottatt flest klager på tre av de store lokomotivene i strømbransjen, henholdsvis Tinde Energi, NorgesEnergi og Fjordkraft.

– Hva har folk klaget på?

– Produktendringer etter inngått avtale. Mange kunder reagerer også på tilleggsprodukter som er inkludert i inngått strømavtale og vilkår ved en strømavtale. Dette kan eksempelvis være vilkår om varsling av prisendring, pristak, bindingstid, bruddgebyr og garantier, svarer Abu Sagr.

ØKT OPPMERKSOMHET: Den rekorddyre strømmen gjør at flere kunder nå velger å se nærmere på strømavtalene og de ulike betingelsene. Foto: Aleksander Myklebust / TV 2

– Har kundene fått gjennomslag for det de klager på?

– Sakene går i kundenes favør i tilfeller hvor strømselskapene ikke har fulgt regelverket. Eksempelvis tilfeller hvor strømselskaper ikke har opplyst i tilstrekkelig grad om et tilleggsprodukt eller varslet tilstrekkelig om produkt eller prisendringer. Det kan også være tilfeller hvor et vilkår ved inngått avtale er uklart.

Mange vinner frem

Tall fra 2021 viser at 28 prosent av klagesakene endte opp med fullt medhold for forbrukeren. Syv prosent av klagesakene endte med delvis medhold.

– Retter strømselskapene seg etter det nemnda fastslår?

– Elklagenemnda opplever at det er høy grad av etterlevelse av nemndas avgjørelser. Siste årene har de fleste vedtak blitt etterlevd i praksis, påpeker sekretariatslederen i Elklagenemnda overfor TV 2.

Rett på tilbakebetaling

Før en avtale blir inngått, skal strømselskapet innhente forbrukerens uttrykkelig samtykke til enhver betaling utover vederlaget for hovedytelsen. Blir ikke slikt samtykke innhentet, har forbrukeren rett til å få tilbakeført tilleggsbetalingen.

– Vi har hatt saker til behandling hvor selskapet i sitt tilbud, ordrebekreftelse eller velkomstbrev ikke har opplyst om tilleggsproduktet. I slike saker har nemnda kommet frem til at det ikke er inngått noen avtale om tilleggsproduktet og da foreligger en tilbakebetalingsplikt for selskapet.

DYR STRØM: En årsak til økt antall klager skyldes høye strømpriser og økt bevissthet rundt ulike strømavtaler og produkter. Foto: Braastad, Audun

Feilinformert

– Det er også registrert klagehenvendelser hvor kunder blant annet anfører at det er gitt feilinformasjon, at det ikke er gitt tilstrekkelig med informasjon om avtalens vilkår, at avtalen er endret uten samtykke og at avtalen er endret uten varsel.

Sagr påpeker at i slike tvister er det helt sentralt å finne ut hvorvidt strømselskapene har overholdt opplysningsplikten overfor kundene.

– Det stilles en rekke krav til hvilke opplysninger som skal gis i forkant og etterkant av en avtaleinngåelse, samt i hvilken form informasjonen skal gis.