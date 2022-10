Klagde på politi-ransaking. Og fikk medhold.

YDMYKET: Mannen fra Sandnes, som vil være anonym, mener at han er utsatt for en ren hevnaksjon fra en politibetjent i byen. Foto: Oskar Hammer Garrod / TV 2

Klokka halv fire på natta dundret det på døra i leiligheten mannen leide i Sandnes.

– Det hamret på døren som om noen ville bryte seg inn, forteller mannen til TV 2.

Mannen, som ønsker å være anonym, åpnet døra. Utenfor stod en politibetjent.

Mannen forteller at politibetjenten, som var alene, presset seg inn i leiligheten, ransaket den og forsvant uten å gi noen forklaring.

– Hvis jeg tilsto hva jeg hadde gjort, så kunne jeg få en tilståelsesrabatt. Men da sa jeg at «du må jo fortelle meg hva det er jeg skal tilstå», forteller Sandnes-mannen til TV 2.

Han klagde til politiet på denne ransakingen, og fikk medhold i at ransakingen var kritikkverdig.

Politimester Hans Vik i Sør-Vest politidistrikt skriver i sitt svar til klageren:

«Som politimester er det min vurdering at forholdet var uheldig og gir grunnlag for kritikk. Som allerede anført, det er rom for læring fra saken, og det vil vi ta til oss.»

Fikk beklagelse

I ettertid har det vist seg at politiet mente at noen i første etasje i huset hadde virket ruset da de forlot stedet, skriver politiet i sitt svar på klagen. Politiet hadde stoppet en bil og kontrollert en mann som kom fra samme hus som Sandnes-mannen bodde i.

Politiet mente derfor det kunne være ulovlige rusmidler i huset, og foretok en ransaking.

Men mannen fra Sandnes bodde i etasjen over den mistenkelige leiligheten, og kjente lite til naboene. Han hadde ingenting med den andre leietakeren å gjøre. Likevel ble leiligheten hans ransaket.

RANSAKET. Sandnesmannen fikk en beklagelse fra politiet etter at han klagde over ransaking av leiligheten. Foto: Oskar Hammer Garrod / TV 2

Selv om politiet har tatt selvkritikk for den første ransakelsen, har mannen siden blitt stoppet og kontrollert flere ganger i Sandnes av samme politibetjent som ransaket leiligheten hans, forteller han.

Også kjæresten hans har blitt stoppet og kontrollert flere ganger. Begge har måttet avgi rustest. De var negative.

– Hevnaksjon

Til TV 2 forteller mannen at han føler det som en ren hevnaksjon fra politibetjenten sin side.

– Jeg er en lovlydig borger, har aldri hatt noe med politiet å gjøre tidligere, er ikke i nærheten av noe rusmiljø og så opplever jeg dette. Jeg har alltid hatt tillit til politiet, men det jeg har opplevd her svekker den tilliten kraftig, forteller han.

En episode rett før sommeren har fått mannen til å fortelle sin historie.

Rett utenfor et handlesenter i Sandnes møtte han igjen på politibetjenten. Han forteller at politimannen kom gående mot Sandnes-mannen, stirret på ham og forsøkte å presse han ut av fortauet med skulderen.

– Han setter blikket i meg, som om han skal hoppe på meg, jeg må gå til side for å unngå han, forteller mannen fra Sandnes.

– Moren min, som kom bak meg, spurte meg hva dette var.

Hun syntes opptrinnet var veldig merkelig, ifølge Sandnes-mannen.

Ikke kritikkverdig

Mannen føler seg nå forfulgt og trakassert av politibetjenten og har på nytt levert inn en formell klage. Men denne har han ikke fått medhold i.

Politimester Vik i Stavanger svarer på vegne av politidistriktet, og skriver i en e-post til TV 2 at de også har undersøkt disse forholdene. Politiet avviser ikke at klageren har opplevd flere kontroller av samme politibetjent i Sandnes etter at han klagde på ransakingen. Men de mener at disse kontrollene ikke har vært kritikkverdige:

«Sør-Vest politidistrikt har gjort interne undersøkelser og har nå gitt tilbakemelding til vedkommende. Vår konklusjon er at en ikke kan se at det her har blitt gjort noe kritikkverdig fra politiets side. Samtidig har vi gitt uttrykk for at vi tar til oss vedkommendes opplevelser for å tenke etter på hvilken måte vi, som polititjenestepersoner, møter publikum på.»

REAGERER. Det er viktig at politiet oppfører seg sånn at vi ikke mister tillit til dem, mener justispolitisk talsperson i Høyre, Sveinung Stensland. Foto: Thomas Mortveit

Ber politiet rydde opp

TV 2 har forelagt mannens historie for Høyres justispolitiske talsperson Sveinung Stensland fra Rogaland. Han reagerer på politiets håndtering.

– Dette er en ganske oppsiktsvekkende historie. Jeg tror ingen hadde likt følelsen av at en bestemt politimann hadde stoppet deg så mange ganger. Politiet må passe seg så de ikke bryter den tilliten de behøver for å utøve sin funksjon i samfunnet, sier Stensland til TV 2.

Nå ber han politiet ta grep.

– Her må politidistriktet ta tak og rydde opp, og sørge for at den som er utsatt for dette får en skikkelig forklaring, sier stortingsrepresentanten.

Om kort tid skal Rolleforståelsesutvalget og et maktmiddelutvalg, som diskuterer politiets maktbruk, legge fram sine rapporter.

– Det pågår en stor debatt om forholdsmessighet i forbindelse med pågripelser og ransakinger i rus-saker, så dette er en aktuell og levende debatt, sier Stensland.