– Kjøretøy står på kryss og tvers

– Det snør, så enkelt er det, sier trafikkoperatør Thale Eikeset ved Vegtrafikksentralen øst til TV 2.

Hun sier det er mye trafikk, og snøen gjør at folk kjører sakte og forsiktig. Det fører til at det går jevnt sakte stort sett over hele Østlandet.

– Vi har hatt vinterdager før i år som har vært utfordrende, men vi vet ikke hva som venter oss. Det er varslet 5-15 centimeter snø tirsdag kveld og natt til onsdag, sier trafikkoperatør Jeanette Andresen.

Politiet i Oslo opplyser om generelt vanskelige kjøreforhold flere steder i distriktet.

– Anmoder om at veifarende kjører etter forholdene, og beregner god tid. Som følge av flere trafikkulykker og uhell vil det oppstå trafikale utfordringer og kø flere steder.

KØ: Tirsdag ettermiddag og kveld har det vært lange køer flere steder i landet. Her fra E18 i retning Oslo. Foto: Line Haus / TV 2

– Utfordrende over hele fjøla

Mye trafikk, kø og glatt føre i ettermiddagsrushet skaper også forsinkelser i kollektivtransporten i hovedstaden.

– I enkelte områder har føret ført til lange køer på veiene, og de verste forsinkelsene i kollektivtrafikken som følge av dette har vært på opp mot en time, sier pressevakt Knut-Martin Løken i Ruter til TV 2.

Han forklarer at det er årets første snøfall skaper utfordringer over hele fjøla.

– Det er mye glatte veier, og spesielt utfordringer på linje 32 og 60. Der måtte bussen passere holdeplasser fordi det er umulig å stoppe i oppoverbakke. De to skal være det eneste såpass krevende.

Løken forteller at det begynner å bli bedre etter hvert som det blir måkt og strødd.

FORSINKELSER: Flere avganger er dessverre forsinket opp til cirka 60 minutter på grunn av mye trafikk og kø, opplyser Ruter på sine holdeplasser. Foto: Kahni Ismail / TV 2

– Står på kryss og tvers

På E6 ved Skulleruddumpa står tre vogntog fast i sørgående retning. Dette vil medføre lange køer, opplyser politiet klokken 19.10.

– Akkurat nå er det tre vogntog i bakken opp fra Skulleruddumpa i retning mot Moss, sier Andresen i Vegtrafikksentralen.



– Der er det mulig å passere i venstre felt nå. Høyre felt er stengt og lange køer på stedet.

TRAFIKK: Kartet viser hvor store forsinkelser det er i Oslo-området. Foto: Reisetider.no

Politiet i Øst skriver på Twitter at også de har fått inn flere meldinger om trafikkulykker, og kommer samtidig med en advarsel til bilistene.

– Langs enkelte hovedveier og sideveien i Østfold og Follo er det stedvis svært glatt.

Fra Ølensvåg til Etne på E134 er det kødannelse grunnet vogntog og personbiler som står på kryss og tvers, opplyser Sør-Vest politidistrikt.

– Innsatsleder beskriver at det er vanskelige kjøreforhold med snø som nedbør på stedet, mørkt og noe vind. Det jobbes med å få kjøretøyene i drift igjen.

På E39 i Flekkefjord stod trafikken i østgående retning på grunn av tre større kjøretøy som stod fast i en bakke. Her er trafikken nå i ferd med å løsne seg opp.