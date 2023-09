Kjøreskolelærer dømt: – Vi prøvde å stanse aktiviteten

Kjøreskolelæreren i slutten av 50-årene var tiltalt for seksuelle handlinger og seksuelt krenkende atferd mot flere kvinnelige elever.

– Han var veldig sex- og kroppsfokusert. Under kjøringen var det veldig mye snakk om sex, pupper, rumper, happy ending og vagina. Han kommenterte også kroppen min og fortalte at han likte store hofter, forklarte en av de fornærmede kvinnene i retten.



I vitneforklaringen kom det frem at tiltalte skal ha spurt om å få kose med henne og ha sex med ham mot penger. Ifølge tiltalen skal han tatt tak rundt hoftene hennes og gnikket skrittet mot rumpa hennes.



Mannen nektet blankt for anklagene da saken gikk for tingretten i Ålesund i forrige uke, og mente han var et offer for ryktespredning.

– Det de forklarer har ikke skjedd. Det er rent oppspinn. Jeg er offer for et gammelt rykte der jeg blir koblet til en annen trafikklærer som ble dømt for mange år siden, forklarte tiltalte.



Troverdige fornærmede



Møre og Romsdal tingrett var ikke i tvil om at kjøreskolelæreren var skyldig i det han var tiltalt for.

– Retten har ved denne vurderingen vektlagt fornærmedes forklaring som retten finner konsistent, troverdig og pålitelig. Det er ikke noe ved hennes forklaring som retten finner grunn til å stille spørsmål ved. Tvert imot har fornærmede vært tydelig i sin forklaring uten indre motstrid og uten å ha et motiv for å forklare seg uriktig, mener tingretten.



Retten fester ikke lit til tiltaltes forklaring som etter domstolens vurdering bare er et forsøk på å bortforklare situasjonen.

– Retten har ingen tillit til hans forklaring om at han ikke har foretatt seksuell handling mot fornærmede, eller at han ikke har kommet med seksuelt krenkende uttalelser.



Fryktet lappen

I avgjørelsen legger også tingrettens vekt på forklaringene til de andre fornærmede i saken.

Retten mener sunnmørsmannen har misbrukt den tillit han er gitt ved å ha tillatelse til å drive kjøreopplæring og at han har misbrukt sin stilling.

– Som kjøreskolelærer sitter tiltalte med en makt idet han vet at det betyr mye for ungdommer å få førerkort. Illustrerende for dette er fornærmede sin forklaring i retten. Hun var redd for å si ifra om atferden fra tiltalte, fordi hun var fryktet at han skulle stryke kjøretimer og at det skulle bli vanskeligheter med oppkjøring.

Tingretten mener de fornærmede har vært fanget i situasjonen ved at flere av krenkelsene skjedde når det bare var fornærmede og tiltalte til stede i bilen.

– Det har derfor ikke har vært noen muligheter for fornærmede å komme seg unna situasjonen og det skjeve maktforholdet som har vært mellom han og ungdommer, heter det i avgjørelsen.



Opp gjennom årene har Statens vegvesen og politiet fått 35 varsler og klager på trafikkskoleklæreren.

– Vi prøvde å stanse aktiviteten for lenge siden. Jeg synes det er bra saken kommer opp nå. Det er virkelig synd på jentene som har opplevd dette i en kjøreskolesituasjon, fortalte pensjonert seksjonsleder Odd Nasvik i Statens vegvesen til TV 2 etter at han hadde vitnet i straffesaken.

Blir anket

Aktor hadde som utgangspunkt at mannen skulle straffes med ubetinget fengsel i 45 dager. Men på grunn av 14 måneders liggetid hos politiet, ba aktor om at dommen ble gjort betinget.

Det ville ikke tingretten være med på.

– Selv om det er tale om en fengselsstraff av noe kortere varighet, finner retten ikke grunnlag for at fradraget for lang liggetid skal medføre at straffen gjøres betinget.



Retten har ved denne vurderingen vektlagt sakens alvorlighet ved at tiltalte har misbrukt den stilling og tillit han har hatt som kjøreskolelærer.



– Dommen er anket på stedet. Ut over det har vi ingen kommentarer, sier forsvarer Oddvar Aarsæther til TV 2.



Ifølge aktor vil mannen gjennom en rettskraftig dom ikke få tillatelse til å være kjørelærer.

Dommen i Møre og Romsdal tingrett er enstemmig.