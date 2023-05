Videoene viser en anonym fører på motorsykkel i svært høy hastighet - opp til 300 kilometer i timen.

I noen videoer vises det også kjøring i motsatt kjørefelt i høy fart, mens andre videoer viser føreren kjøre på bakhjulet.



TikTok-profilen inneholder stort sett videoer av råkjøring.

I en videoene der det vises kjøring i motsatt kjørefelt, er det skrevet at dette har stått på personens «bucket list», noe som betyr en liste som beskriver alt man ønsker å gjøre før man dør.



Politiet ser rødt på det som kommer frem i TikTok-profilen.



– Dette synes vi selvsagt ikke noe om.



Det sier leder for nettpatruljen, Anne Katrin Storsveen Oppegaard, som ikke er imponert over oppførelsen.

– Folk som kjører trafikkfarlig på denne måten skal ikke ha førerkort, sier hun til TV 2.

MOTSATT: Denne videoen viser at føreren kjører i motsatt kjørefelt. Foto: Tiktok

Kjenner til profilen

TV 2 kjenner ikke identiteten til personen bak TikTok-profilen. Vi har heller ikke klart å verifisere om personen bak profilen er den samme som kjører.

Politiet bekrefter at de har fått tips om den aktuelle kontoen og at de kjenner til profilen.



Nettpatruljen sier konsekvensene kan bli store.

– Dersom de blir tatt, vil de bli anmeldt, bøtelagt og få førerkortet midlertidig beslaglagt og samt en inndragningstid på førerkortet, sier Oppegaard.

Hun understreker at det er ulovlig å bryte fartsgrensen. I tillegg til at man risikerer å få tunnelsyn i så stor hastighet, opplyser Oppegaard at det kan få fatale konsekvenser.

– Her er ikke trafikksikkerheten tatt på alvor, og det er viktig å luke ut slike fra trafikken, sier Oppegaard til TV 2.

– Sjansen for å overleve er mikroskopisk



Også Trygg Trafikk kjenner til saken.

FARLIG: Kommunikasjonsrådgiver i Trygg Trafikk, Christoffer Solstad Steen, sier at en som kjører i så store hastigheter ikke bare utsetter seg for fare, men også andre trafikanter. Foto: Christoffer Andreassen / TV 2

– Det skal veldig lite til for å miste kontrollen i slike hastigheter som videoene viser, spesielt på motorsykkel, sier pressesjef Christoffer Solstad Steen.

Han understreker at han kommenterer videoene på et generelt grunnlag, fordi han bare har sett to korte utdrag.

– Å kjøre slik er både egoistisk og urettferdig, fordi det kan skade andre som ikke oppsøker slik risikoadferd, slår han fast.

Redd for at moren skal finne ut

TV 2 har prøvd å komme i kontakt med vedkommende bak TikTok-profilen på e-post og Instagram - våre henvendelser har foreløpig ikke blitt besvart.

TikTok-brukeren har over 8000 følgere. En Instagram-bruker, som heter det samme og har likt innhold, har over 4000 følgere. Flere av videoene har flere tusen visninger.

HYLLES: Tiktok-profilen høster hyllest blant sine følgere. Foto: Skjermbilde Tiktok

TV 2 vet at TikTok-brukeren har sett våre henvendelser. På sin Snapchat-story legger personen ut skjermbilder av innsendte spørsmål.

Omtalte skriver blant annet dette på sin Snapchat-story:

– TikTok-brukeren handler ikke om å få oppmerksomhet. Hadde jeg hatt lyst på oppmerksomhet, så hadde jeg postet bilde av ansiktet mitt eller gitt intervju til avisene.

Ifølge Snapchat-storyen er det flere som truer med å avsløre vedkommende.

– Jeg bryr meg ikke, og har ikke brydd meg. Eneste jeg er redd for i denne situasjonen, er at moren min finner TikTok-brukeren og ser videoene mine.

Råkjøring blir hyllet

I kommentarfeltet på videoene renner det inn positive kommenterer som «helt rått», «legende» og «nummer én».



– Det er problematisk at denne type adferd blir anerkjent som kult og positivt. Trist at folk hyller slik oppførsel, sier Steen i Trygg Trafikk.

Han tror at de aller fleste som ser disse videoene forstår at slik kjøreadferd ikke er bra.

– De aller fleste vil ikke herme etter slik oppførsel. Men noen få vil kanskje la seg inspirere, og det ønsker vi å unngå.



Steen sier videre at det er slik oppførsel de ser går igjen i dødsulykker, sammen med rus og manglende bruk av sikkerhetsutstyr.

TAR PÅ ALVOR: Anne Katrin Storsveen Oppegaard, leder for Nettpatruljen i Oslo politidistrikt, sier de skal ta tak i dette. Foto: Kristin Grønning / TV 2

– Dersom det først skjer en ulykke med en motorsykkel i 200 kilometer i timen, så er sjansen for å overleve mikroskopisk.



Politiet har nå satt i gang arbeidet med å undersøke saken, for å avklare mer om hendelser og eventuelle reaksjoner.

– Det sier seg selv hvor farlig dette er både for føreren selv og andre trafikanter. Det er bare tilfeldigheter at det ikke har blitt en dødsulykke av råkjøringen, sier Oppegaard i Nettpatruljen.