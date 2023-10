– Vi bussjåfører kjører med hjertet i halsen. Vi kjører på smale og trange veier, sier bussjåfør Johnny Andersen.

Klokken er passert 07.30, og Andersen er på vei ut på nok en krevende tur med skolebarn på Sotra utenfor Bergen.

På de mørke og smale veiene, må bussjåføren passe på at han ikke kjører på sine egne passasjerer. Passasjerer som ofte kan være mer opptatt av mobiltelefonen sin enn det som foregår rundt dem

– Hadde ikke vi vært våkne så kunne det gått galt enkelte ganger. Barna går og valser i veien rett foran bussen. De har gjerne lyd på ørene også så de ikke hører at bussen kommer.

– Det er et stort problem for oss, legger en frustrert Andersen til.

STORT PROBLEM: Mobilbruk blant fotgjengere er et stort problem for bussjåfører, forteller Andersen. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Høye tall

Han hører stadig om andre sjåfører som opplever det samme – både med barn og voksne. Flere undersøkelser viser også at fotgjengeres mobilbruk skaper farlige situasjoner i trafikken.

En undersøkelse gjennomført av Norstat for NAF viser at 32 prosent av sjåfører har opplevd farlige situasjoner som følge av at fotgjengere bruker mobiltelefon.

– Vi mener det er ganske høye tall, sier pressesjef i NAF, Ingunn Handagard, om den hittil upubliserte undersøkelsen fra høsten 2022.

Det har i mange år vært mye fokus på farene ved å bruke skjerm mens man kjører bil. Denne undersøkelsen avdekker at fotgjengeres mobilbruk også kan skape farlige situasjoner, mener NAF.

– Hvis du går med mobilen i hånden i trafikken, og hvis du også har øreklokker på, så stenger du ute mye av sansene du trenger for å orientere deg i trafikken. Da er det lett å overse andre trafikanter, røde lys og andre signaler, fortsetter Handagard.

DISTRAKSJON: Flest unge opplyser at de har opplevd farlige situasjoner på grunn av eget mobilbruk. Foto: Ole Enes Ebbesen / TV 2

Unge skiller seg ut

Tallene går også igjen fra en undersøkelse gjennomført av Ipsos for Gjensidige i 2019. Da svarte 18 prosent at de hadde opplevd farlige situasjoner fordi de «har gått i sin egen verden».

Også tall fra Oslo skadelegevakt viser at mobilbruk blant myke trafikanter kan skape problemer. En rapport fra Transportøkonomisk institutt fra 2021 viser at en andel på rundt to prosent av skadene på fotgjengere skyldes mobil.

I undersøkelsen fra NAF er det spesielt én gruppe som skiller seg ut.

– Det som er litt bekymringsfullt er at unge mye større grad enn andre sier at de selv har opplevd farlige situasjoner på grunn av egen mobilbruk, sier Handagard i NAF.

Hele 16 prosent av de spurte i alderen 18–29 melder om dette, mot 7 prosent av befolkningen totalt.

KAN FØRE TIL SKADER: Mobilbruk og bruk av hodetelefoner kan skape farlige situasjoner. Foto: Bjørnar Morønning / TV 2

Innrømmer uhell

Handegard i NAF har ett klart råd til de ivrigste mobilbrukerne blant oss:

– Det er veldig viktig å legge mobilen i lommen, og heller stoppe opp om du må sjekke mobilen mens du er ute og går.

Skolebarna på Sotra kjenner seg igjen i at mobiltelefonen innimellom kan ta litt vel mye fokus fra andre ting.

– For noen dager siden gikk jeg rett i en stolpe, sier fjerdeklassingen Kaspian.

– Jeg hadde med mobilen på skolen en dag. Det var en av de verste dagene. Alle satt på mobilen, og hadde den klistret til ansiktet, sier klassekamerat Mathias.

TAR MYE FOKUS: Fjerdeklassingene på Landro skole innrømmer at mobilen tar mye fokus. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Har tatt grep

De er elever på Landro skole. Her har de nå tatt grep for å forske å gjøre noe med mobilutfordringene på skoleveien.

Foreldre og lærere på fjerde trinn har blitt enige om at mobilen skal ligge igjen hjemme.

– Så langt er det positive tilbakemeldinger, sier rektor Anita Vabø.



Skolen kan ikke pålegge elevene til å droppe mobilen, det er foreldrene som må styre dette, forklarer rektoren.

– Men vi kan jo stille oss spørsmålet om elever i barneskolen trenger å ha med seg mobil.

TATT GREP: Rektor på Landro skole, Anita Vabø. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Håper på andre gevinster

Rektor håper at grepet også kan gi andre effekter.

– Mobilbruk på skoleveien kan også føre til andre ting, som filming, bilder, meldinger. Det kan igjen kan føre til saker vi må jobbe med. Kanskje dette grepet kan få noen positive ringvirkninger også med tanke på det.

Elevene på skolebussen er heller ikke uenige i at tiltaket kan være en god løsning.

– Det var litt irriterende at vi ikke kunne ha mobil, men med en gang jeg hørte at sjåføren var litt redd for å kjøre på oss da vi brukte mobil, tenkte jeg at jeg ble litt mer enig, sier Kaspian.

– Det er litt deilig når ingen har med mobil. Det er bedre å snakke med ekte mennesker, sier Mathias.