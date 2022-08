– Kjører kornlass over brua i nattemørket

Kornbonden Ole Andreas Trongaard forteller åpent at han har brutt sperringen og kjørt over Flisa Bru, som er stengt etter bru-kollapsen på Tretten. Foto: Olav T. Hustad Wold.

I ly av mørket har irriterte kornbønder brutt sperringene og kjørt over brua på Flisa. Dette er en av de 14 bruene som ble stengt etter bru-kollapsen på Tretten.

TV 2 har fått tilgang til en video som viser en traktor med korn, som har passert sperringene og er på veg over brua i mørke.

Og flere skal ha gjort det samme:

Kornbonden Ole Andreas Trongaard legger ikke skjul på at han er en av bøndene som har begått sivil ulydighet på nattestid. For å slippe å kjøre en omveg på fire mil, når de skal å levere korn til mølla, rett ved brua.

– Jeg vet om flere som har gjort det, og jeg har vel gjort det en gang jeg også. For vi stoler på brua, sier Trongaard.

– Dere har tatt sjansen?

– Ja. Vi har gjort det på natten.

Samferdselssjef Aud Riseng liker dårlig at bønder passerer brua ulovlig. Foto: Olav T. Hustad Wold

Bonden som står midt i kornhøsten sier det tar to timer for ham å kjøre et lass den lange omvegen, tur retur. Gården hans ligger bare noen kilometer fra brua han ikke har lov til å bruke.

Samferdselssjef Aud Riseng er klar på at det bøndene har gjort er ulovlig.

Slik ser den stengte Flisa Bru ut. Foto: Olav T. Hustad Wold

– Dette er uklokt fordi det er en grunn til at brua er stengt. Det er et føre-var-prinsipp etter at brua på Tretten kollapset, sier hun.

Trongaard avviser at det er uansvarlig å kjøre over brua.

– Vi mener den er trygg. Jeg tror ikke toppene hos vegmyndighetene har forstått fortvilelsen til oss bønder. Vi har søvnløse netter og lurer på hvordan vi skal få dette til å gå rundt. Jeg har fire mils omveg. Mange har fire og en halv.

Fylkeskommunen har ennå ikke tatt noen beslutning på om saken vil bli politianmeldt.

– Det kan jeg ikke svare på her og nå, sier Riseng.

Kornbonden svarer uklart når vi spør om han kommer til å fortsette å kjøre i mørke.

– Hvis det blir aktuelt så gjør jeg det.

– Men det er ulovlig?

Kornbonden har lite tillit til vegmyndighetenes vurderinger. Foto: Olav T. Hustad Wold

– Det er funnet noen småfeil som vi ikke vet hvor graverende er. Men jeg føler at brua er trygg. Når brannvesenet får lov å kjøre over, burde vi som driver med korn få kjøre over også, sier han.

Bonden gikk i forrige uke ut i lokalavisen Østlendingen med klar beskjed om at han kommer til å kjøre ulovlig over brua fra mandag, dersom det ikke kommer god informasjon fra vegmyndighetene om hvorfor brua holdes stengt. Stengingen har snart vedvart i to uker.

Her står en traktor med korn. Den fikk ikke kjøre over brua idag. Foto: Olav T. Hustad Wold

I dag kom det informasjon – det er funnet feil på Flisa-brua – ikke kritiske skader, men nok til at det kan ta en uke før brua kan friskmeldes. For Vegvesenet skal undersøke om feilene som er funnet kan ha betydning for bæreevnen.

– Vi trenger tid for å undersøke dette slik at vi er helt sikre, sier seksjonsleder Gunnar Eiterjord i Vegvesenet.

Ole Andreas sier han fortsatt mener brua er trygg. Og at informasjonen bøndene har fått fra vegmyndighetene er alt for dårlig.

– Det er bra at det kom informasjon i dag og jeg kan gi dem to dager til. Det er toppen. En uke er for lenge. De må få ut finger'n og jobbe raskere. Om de ikke klarer det, er det ingen annen mulighet enn å gå til sivil ulydighet, sier bonden.