En mann i 30-årene må møte i retten etter å ha kjørt motorsykkel i en voldsom fart.

På det meste kjørte mannen i hele 236 kilometer i timen, bekrefter politiadvokat Lene Skredderstuen Burmo i Vest politidistrikt.

Haugesund Avis skrev om saken først.

Se hele råkjøringen i videoen ovenfor.

Ikke alene på veien

Råkjøringen skjedde i juni i fjor, på E 134 over Haukelifjell.

Det mannen i 30-årene ikke visste var at Utrykningspolitiet (UP) holdt kontroll på veien.

Han ble dermed tatt på fersk gjerning i en fart godt over fartsgrensen.

– Politiet ser svært alvorlig på slik kjøreatferd, og det er åpenbart at slik villmannskjøring ikke hører hjemme på norske veier. MC-fører har utsatt både seg selv og andre trafikanter for betydelig skadefare, og ved slike hastighet er det bare rene tilfeldighetene at det faktisk går bra, sier politiadvokat Lene Skredderstuen Burmo i Vest politidistrikt til TV 2.

Filmet alt

Men ikke nok med det. Motorsyklisten hadde et Gopro-kamera på hjelmen. Hele seansen ble derfor fanget på video.



Da politibetjenten fra UP innhentet ham ved Haukeliseter fjellstue ble Gopro-kameraet beslaglagt. Det samme ble mannens førerkort.

– Videoen viser at speedometeret på et tidspunkt er oppe i hele 236 km/t, sier Burmo.



Denne skal brukes som bevismateriale når mannen møter i retten i mai.

Her kjørte motorsyklisten

Risikerer fengsel

Saken går 5. mai i Hordaland tingrett.

Mannen er tiltalt for å kjørt i minst 185 kilometer i timen i 80-sonen.

– Tiltalen er tatt ut på bakgrunn av gjennomsnittsmålingen foretatt av Utrykningspolitiet (UP), samt analyse av videoen fra GoPro-kameraet. En gjennomgang av videoen viser at tiltalte hadde en gjennomsnittshastighet på 185 kilometer i timen, sier Burmo.

Overfor Haugesund Avis legger hun til at en fartsovertredelse av dette omfanget vanligvis straffes med ubetinget fengsel.

TV 2 har kontaktet mannens forsvarer. Han har foreløpig ikke svart på henvendelsen.