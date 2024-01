Kjører gammelt treningstøy på tvers av kontinentet

GODT Å BIDRA: – Det er utrolig bra at man kan finne et nytt liv til det utstyret som Bodø/Glimt ellers måtte kvitte seg med, sier Jonas Andersen Sayed i «Biler til Ukraina» og Benedicte Espedal Halvorsen i Bodø/Glimt Foto: Run Gyllander/ TV 2

– De draktene du ser her er blant annet bortedrakter som skulle brukes i europacupspill. De er aldri blitt brukt før, forklarer Benedicte Espedal Halvorsen. Hun er leder for organisasjon- og forretningsutvikling i Bodø/Glimt.



I en av de mange gangene inne på Aspmyra stadion står det smekkfulle pappesker på rekke og rad. Flere av de inneholder drakter som fortsatt ligger pakket inn i plast.

– Årsaken er at laget måtte ha flere sett og i forskjellige farger. I tillegg er det forskjellige reklamer på de ulike settene også. Jobber du i en fotballklubb, kommer det masse utstyr, sier Espedal Halvorsen.

I en annen del av rommer ligger det en haug med varme treningsjakker.

FEIL LOGO: Fullt brukbare treningsjakker er noe av det innbyggerne i Ukraina nå trenger i kulden og som nå blir sendt fra Bodø. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

Da klubben skulle skifte utstyrsleverandør etter mange år hadde plutselig det gamle treningstøyet feil logo og mengder med utsyr.

Absolutt alt måtte skiftes ut og klubben stod plutselig ovenfor en stor utfordring.

– Det er ikke det mest miljøvennlige man kan gjøre for å si det pent. Dere ser jo alt av klær som ligger her. Vi har jobbet ganske hardt lenge med å finne ut hvordan vi skal gjøre dette på best mulig måte, sier Espedal Halvorsen.

Uventet hjelp

Men så fikk plutselig klubben en uventet henvendelse, og det fra en Viking-supporter fra en helt annen kant av landet.

– Det var egentlig litt tilfeldig at vi fikk tips om at Bodø/Glimt skulle skifte utstyrsleverandør, sier Jonas Andersen Sayed, fra den frivillige organisasjonen «Biler til Ukraina».



Samtlige i Bodø/Glimt fikk beskjed om å rydde i skuffer og skap. Det resulterte igjen i over ett tonn med både brukt og nytt treningsutstyr.

Onsdag denne uken er Andersen Sayed og kameraten Vebjørn Solli i ferd med å rygge på plass to gamle varebiler.

IDRETTSGLEDE: – Innbyggerne må finne en slag hverdag i elendighetene, og da er idretten kjempe viktig, sier Jonas Andersen Sayed i foreningen «Biler til Ukraina». Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

– Nå er vi en gjeng frivillige og pensjonister fra Sokndal og Dalane i Rogaland som har engasjert oss i å sende utstyr og brukte biler til Ukraina de siste årene, så dette utstyret vi nå skal hente kommer godt med, sier Andersen Sayed i «Biler til Ukraina».

Han er tidligere ordfører i Sokndal og har vært flere ganger i Ukraina. I løpet av våren kommer foreningen til å levere bil nummer 100 til det krigsherjede landet.

Han kjenner flere ordførere i Ukraina og folk han stoler på i Ukraina.

– Dette med sportsutstyr og generelt varme klær er noe det er et stort behov for. Vi kjørte fem turer til Ukraina i fjor, og vi kom i kontakt med flere forskjellige klubber og idrettslag. Responsen vi fikk var utrolig bra. Vi vet at dette blir brukt, og at utstyret vil få nytt liv, sier Andersen Sayed.

Han vet allerede nå at donasjonen fra Glimt skal til flyktninger, barn og unge vest i Ukraina.

– Nå er det veldig kaldt i Ukraina, og russerne bomber helt målrettet sivil infrastruktur og energiforsyninger. Vi må bidra med alt som gjør at folk kommer seg igjennom denne vinteren.

Sprer idrettsglede

– Vest i Ukraina går donasjonene til flyktninger som er fordrevet internt i lander. Varme jakker vil komme godt med. Det samme gjelder for sportsutstyret.

– Vi vet hvor viktig idretten er under krevende forhold. Selv om krigen er langt unna, må man finne en slags hverdag og trøst i elendigheten. Da er idretten kjempeviktig, sier Andersen Sayed.

STAPPFULL: To varebiler er pakket fulle med utstyr som kommer barn- og unge i Ukraina til gode. Også bilene er kjøpt av Glimt og skal doneres til det krigsherjede landet. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

– Det føles veldig godt å bidra på denne måten, sier Espedal Halvorsen, mens en kollega kommer med en stabel med esker. De inneholder ubrukte sko i alle varianter.

Det ryddes i alle krinker og kroker på Aspmyra.

Også transporten til Ukraina sørger Bodø/Glimt for.

– Klubben bestemte seg for å kjøpe to bruktbiler. Disse blir også gitt i gave til formålet. Bilene kjøres ned til Ukraina og blir en del av bistandsarbeidet som skjer der nede, sier Espedal Halvorsen.

– Vi fant to rimelige Toyota Hiace-varebiler i Trondheim, så slo vi til på dem. Planen var å bruke en dag nordover til Bodø, men på grunn av været ble det to. Nå skal disse fylles opp, også skal vi sørge for at de kommer helt frem til Ukraina, sier den tidligere ordføreren.

– Helt fantastisk

I den store bunken med klær finner vi også utstyr som har tilhørt Glimt-trener Kjetil Knutsen.

– Verden rundt oss er brutal. Jeg synes dette tiltaket er fantastisk. Også er det hyggelig å kunne hjelpe de som har det så utrolig mye dårligere enn det vi har det nå, sier Knutsen.

– Det er mye bedre å gjøre det slik enn at det blir kastet i søppelet. Dette er en veldig fin ting, sier spiller Amahl Pellegrino.

Krigen har vart i snart to år. Fortsatt er det stor giverglede i Norge.

– Lokalt opplever vi fortsatt at det er mange som ønsker å hjelpe til, men vi ser også med bekymring på at det i mange andre vestlige land nå er tegn på at støtten begynner å falme litt, sier ildsjel Andersen Sayed.

ALDRI BRUKT: I mange av kassene som nå sendes til Ukraina, finner man ubrukte drakter, bukser og sokker. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

Inne på Aspmyra kommer det stadig inn påfyll av tøy.

Nå er det ungdomsavdelingen som har ryddet og hatt dugnad i å pakke tøy med Glimt-logoer på.

– Men er ikke du egentlig Viking-supporter?

– Det er jo Viking som er laget mitt, men nå får Glimt en liten plass i hjertet mitt. En liten vinterflørt med Bodø/Glimt må jo være lov etter alt dette, smiler Andersen Sayed.

Kasse etter kasse fylles de to bilene opp.

Til slutt er det to smekkfulle varebiler med treningstøyet som garantert kommer godt med blant mange barn- og unge i Ukraina.

– Jeg vet at det er mange som nå blir glad for dette, og vi vet at dette blir satt utrolig stor pris. Det spørs om ikke Bodø/Glimt får seg noen nye supportere i Ukraina etter hvert, sier ildsjelen fra Rogaland.