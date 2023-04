Kjøpte vindmølle til bedriften – så sluttet det å blåse

Tore Sivertsen var lei av den vanvittig høye strømprisen, og frustrert over politikere som ikke klarte å temme den.

Frustrasjonen nådde en høyde med strømregning på 30.000 kroner for bedriften han driver på Skurve i Rogaland.

Derfor tok Tore Sivertsen saken i egne hender.

Det var Gjesdalbuen som omtalte saken først.

Han skulle ta innersvingen på både nådeløse strømguder og tafatte politikere:

– Halvannen million, sånn som den står der, sier Sivertsen.

Han kikker opp på vindturbinen.

Selv om det er en gårdsvindmølle, er den slett ikke liten. 18 meter rett opp i lufta fra foten, og fra toppen et vingespenn på 16 meter.

Det finnes bare ett ganske sentralt problem.

– Den står nok mer enn den går.

LIKER DEN: En ting er sikkert og visst, Tore Sivertsen er fornøyd med utseendet på mølla. Han har forøvrig planer om å kalle den opp etter ordføreren i Gjesdal kommune. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Det blåser ikke så mye som Tore hadde planlagt.

– Hun har ikke tjent inn noe. Ingenting. Det er en tung investering, og det blir et dårlig regnestykke. Så jeg må svare for det, sier han før han optimistisk legger til:

– Men jeg tror det kan bli bra, det tror jeg.

Regnet gjør det vanskelig å holde øynene åpne, men han ser likevel med beundring opp mot det nyeste tilskuddet til arbeidsplassen.

– Jeg syns det ser litt tøft ut. Det er litt mektig.

Han tenker seg om et sekund.

– Jo, jo jeg syns det ser bra ut, slår han fast.

Lei høye strømpriser og sur på politikerne

– Vi er vel egentlig ledet av politikerne og av høye priser til at vi må lage strømmen selv, sier Sivertsen.

Det var denne frustrasjonen som ledet til innkjøpet av vindturbinen. Strømregning etter strømregning tikket inn, den ene med et høyere beløp enn den andre.

– Det har vel vært oppi 30.000 på en måned, men prisene er ikke veldig høye nå. Jeg føler prisene gikk veldig ned etter vi satt opp mølla, sier Sivertsen.

Leverandøren hadde estimert 80.000 kilowattimer i året. Nå er mars snart over, og mølla har produsert i overkant av 8000.

– Vi gikk i fra 360 vinddager i året, og da vi fikk opp vindmølla, gikk vi ned til 200, sier Sivertsen.

Flere vil gjøre som Tore

Scanwatt leverte mølla til Sivertsen. Daglig leder Knut Henriksen anerkjenner at vindmølla til kunden hans har stått en del stille, men påpeker at han ikke er en værgud.

– Været er ikke noe vi kan gjøre noe med, sier han.

SER ØKNING: Leverandør Knut Henriksen i Scanwatt ser at interessen for egenprodusert strøm øker kraftig. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– De av bøndene vi leverer til som har mest vind nede på Jæren er glade når de får en dag det er vindstille, sier han.

Henriksen forteller at de får stadig flere henvendelser fra hele landet. Fra Agder til Alta.

– Det er mange som har interesse av dette nå, og ser at vind er en ressurs, på lik med andre verdifulle ressurser og har lyst å utnytte dette, sier Henriksen.

Men selv om været ikke står helt til forventningene, er ikke den nye vindmølle-eieren en som tar på vei.

– Vi fikk en mye billigere strømregning forrige måned, og vi håper på sikt at hun skal betale seg selv, sier Sivertsen.

OPTIMIST: Tore Sivertsen irriterer seg ikke et sekund over at det regner mer enn det blåser. Han ser fremover og har troen på at den nye vindturbinen vil betale seg selv ned. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Jeg ser mye lenger frem enn bare i dag, Vi har jo tjue år foran oss her. Det kan skje mye løye på den tid, sier Sivertsen.

Rogalendingen påpeker også ironien i at nå vil han jo at strømprisen skal øke igjen, for strøm han eventuelt har til overs kan jo selges.

– Det er som å heie på United når de spiller mot City. Skal du heie på laget ditt, eller skal du heie på Haaland?