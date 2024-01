Kjøpte to kilo kylling – vekta viste noe annet

AVVIK: En fjær kan kanskje bli til ti høns, men to kilo kyllingfilet veier ikke alltid to kilo. Foto: Privat

Per Arne Vatnøy la kyllingfileten på vekta etter TV 2-artikkel. – Tror det skjer i større grad enn man tenker.

I romjula fortalte TV 2 om Henrik Brattli Vold, som oppdaget at han hadde fått mindre kylling enn han trodde han betalte for.

Dette var noe Per Arne Vatnøy hadde i tankene da han selv var på kyllinghandel nylig.

Vatnøy forteller at han kjøpte en pose med to kilo frossen kyllingfilet fra Coops egen merkevare. Siden han hadde tenkt å lage kylling for hele uka, tinte han alle filetene.

– Fordi jeg hadde lest den artikkelen, fant jeg ut at jeg ville veie innholdet, sier han.

FØLGER MED: Per Arne Vatnøy forteller at han vil fortsette å veie kyllingen han kjøper. Foto: Privat

– Da så jeg at den bare inneholdt 1725 gram, altså 13,75 prosent mindre enn det som står på pakken.

Vil følge med

Selv om Vatnøy ikke forventet at vekta skulle vise nøyaktig to kilo, ble han overrasket av det store avviket

– Jeg er klar over at kjøttet inneholder vann, og det lå en dam igjen i posen, men det føles litt som at man blir svindlet, sier han.

– Hvis man kjøper 12 egg, får man jo 12 egg, for eksempel.

Nå skal Vatnøy begynne å følge nærmere med på hvor mye kylling han får med seg hjem fra butikken, forteller han.

– Foreløpig har jeg bare én pose i «bevismateriale», men jeg kommer til å føre litt data framover. Jeg tror det skjer i større grad enn man tenker.

– Viktig å være bevisst

Dersom det stemmer at posene ofte inneholder så mye mindre enn det som står på dem, mener Vatnøy butikkene må gjøre en av to ting.

FORTSATT NOK: Selv om det manglet noen gram, fikk Vatnøy kylling for hele uka. Foto: Privat

– Enten må de merke det som at posen inneholder mellom 1,5 og 2 kilo, eller så må de legge mer kylling i posen, sier han.

– I disse tidene vil man jo få mest mulig ut av pengene, og 300 gram kyllingfilet koster vel 50-60 kroner.

På tross av de manglende grammene, ble det fortsatt nok kylling til hele uka for Vatnøy.

– Det var ikke noe krise, for 1,7 kilo er fortsatt en del kyllingfilet. Men jeg mener det er viktig å være bevisst på dette, og arrestere kjedene når avviket er for stort.

– Cellene «sprenges»

Produktspesialist Merete Rørvik i Coop Norge sier de ikke synes det er hyggelig at Vatnøy sitter igjen med en følelse av å være lurt.

– Coop eies av kundene, og kundene skal være trygge på at de får det de betaler for hos oss, sier hun.

Ifølge Rørvik er forklaringen på vektavviket, som Vatnøy også er inne på, at kyllingkjøttet inneholder over 60 prosent vann.

– Når kjøttet fryses og tines, som i dette tilfellet, vil noen av cellene «sprenges» og en del væske renne ut, slik at vekta på kjøttet som er tint blir redusert.

– Vil variere

Den vekta som er opplyst på pakken er vekta av rå kylling før den fryses ned på fabrikken, forklarer Rørvik.

– Vekt på vare med væskeslipp som følge av tining vil variere noe med opptiningstemperatur og så videre. Kontrollveiing må derfor gjøres med fryst vare, for å få svar på om vekta er riktig.

Pakkene med den typen kyllingfilet som Vatnøy kjøpte skal ifølge Rørvik inneholde rundt åtte kyllingfileter, som kan variere i vekt mellom 150 og 350 gram.

– Det blir noen færre hvis filetene er store, og noen flere hvis de er mindre. Dermed vil også vekta kunne variere noe, men produktene skal i gjennomsnitt veie minst to kilo, sier hun.

– Hos leverandøren er det en automatisk sjekkvekt som sjekker hver forbrukerpakning som pakkes, opp mot kravet om maksimalt avvik. Poser som er for store eller små lukes ut.