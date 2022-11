Kjøpmann ser ny trend hos dem som blir tatt

Inflasjonen her til lands fortsetter å holde seg på et høyt nivå, og det er ingen hemmelighet at prisen på matvarer har blitt dyrere det siste året.

Kombinert med blant annet høye strømpriser og stigende rente bidrar det til en strammere lommebok for mange.

Nå ser også Norgesgruppen og flere politidistrikt en økning i antall tyverier fra butikk.

Førstnevnte har ikke noen statistikk eller komplett oversikt over svindel eller tyveri. Likevel ser de en tydelig trend.

METODER: Kommunikasjonssjef Kine Søyland i Norgesgruppen peker på flere måter kunder nasker til seg varer i butikkene. Foto: Vidar Ruud / NTB Foto: Vidar Ruud

– Kjedene våre ser at det er en økning i tyverier og forsøk på svindel i butikk hittil i år, når vi sammenligner med tidligere år, sier kommunikasjonssjef Kine Søyland til TV 2.

Kjøpmann ser ny trend

Kjøpmann Didrik Koren ved Rema 1000 på Jevnaker sier til TV 2 at han ser en økning i antall tilfeller av nasking.

Det er imidlertid noe som skiller seg ut nå sammenlignet med tidligere.

– Det er en annen type kunde som nasker. Det er flere eldre og familier med barn som tar andre typer varer, sier han.

Kjøpmannen forklarer at det tidligere var mer vanlig med unge som nasket godterirelaterte varer, slik som brus, energidrikker og sjokolade.

TREND: Didrik Koren er kjøpmann ved Rema 1000 på Jevnaker. Han ser en ny trend bland butikktyvene. Foto: Privat

Nå er det derimot mer mat og forbruksvarer som naskes.

– Når vi tar dem, går det i at de har dårlig råd. Folk har rett og slett ikke penger, sier Koren.

Selv om kjøpmannen ser en økning i antall tilfeller av nasking, understreker han at det ikke er et stort problem hos dem.

– Det er ikke slik at det har vært en eksplosjon og blitt masse tyveri, men du følger litt ekstra nøye med. Folk prøver seg litt mer enn før.

TALL: Selv om Norgesgruppen og flere politidistrikt ser en økning av nasking fra butikker, har ikke Rema 1000 og Coop tall som sier det samme. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Politiet ser oppgang

I Vest politidistrikts statistikk over tilfeller av småtyverier, ser man at det var en tydelig økning i juli måned.

Av tallene fremgår det imidlertid en dupp fra september. Seksjonsleder Esther Klubben forklarer at dette trolig kommer av at tyveriene blir meldt inn senere enn da de blir begått.

– Noen ganger opptil et halvt år etter. Vi regner med å få ettersendt anmeldelser for forhold som har skjedd i september og oktober, sier hun.

Senior kommunikasjonsrådgiver Torgny Alstad har sendt over tall som gjelder for Øst politidistrikt.

I kategorien for mindre tyverier fra butikk og utsalgssted ser man en økning så langt i år, sammenlignet med i fjor.

Økningen utgjør 14 prosent, med 164 flere saker i år enn i fjor i perioden januar til utgangen av oktober.

– Det finnes ingen kategori for nasking, men kategori for tyveri fra butikk og mindre tyveri fra butikk og salgssted dekker nasking. Men det kan være andre kategorier der nasking inngår, presiserer Alstad, som sier tallene må ses på med forbehold.

Flere faktorer slår inn

I Trøndelag er tyveri-trenden derimot motsatt.

Seniorrådgiver Amund Rolseth i politiet sier nemlig det ikke har vært en økning i mindre tyveri i deres distrikt.

Hittil i år er det 399 registrerte straffesaker knyttet til naskeri fra butikk. I samme periode i fjor var antallet 490.

Kommunikasjonsrådgiver i Coop, Simen Kjønnås Thorsen, sier Coop ikke har opplevd verken økning i nasking eller endring i kriminalitetsbildet.

– Det stjeles alt mulig, men vi ser at øl, mineralvann, kjøtt og faghandelsartikler er utsatte varer. Tyverier skjer i alle samfunnslag og aldersgrupper.

Han sier butikkens beliggenhet geografisk, tid på dagen og bosetningsmønster er faktorer som slår inn.

TV 2 har også snakket Rema 1000. Dagligvarekjeden har ikke tall som viser en økning i nasking.

Slik utnyttes kassene

Søyland i Norgesgruppen forklarer at de også ser en oppgang i kunder som utnytter selvbetjeningskassene.

– Vi ser det både når det gjelder rent tyveri av varer inne i butikken og ved at man jukser i de selvbetjente kassene.

Dette omfatter alle typer varer, forklarer hun. Likevel utmerker blant annet alkohol, kjøttvarer, ulike hygieneartikler og energidrikk seg.

I de selvbetjente kassene jukses det på flere måter, forklarer Søyland.

TYVGODS: Noen kunder sniker med seg blant annet kjøttvarer uten å betale, ifølge Kine Søyland i Norgesgruppen. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Blant annet ved at kunden skanner inn færre enheter, velger en rimeligere vektvare og i noen tilfeller skannes bare én av flere varer for å få kvittering.

Butikkene i Norgesgruppen har en rekke tiltak for å motvirke denne trenden.

– Det kan være kundeverter i selvbetjeningssonen, eksterne kundekontroller, flere stikkprøvekontroller, kamera i kassesonen, opplæring av ansatte, for å nevne noe.

Oppgang i Sverige

Tall tyder også på at butikktyverier fortsetter å øke i vårt naboland Sverige. Ifølge organisasjonen Svensk Handel økte andelen butikktyverier i årets tredje kvartal, altså perioden juli-september.

Sikkerhetsbarometeret, som angir butikkenes sårbarhet for kriminalitet vokste med fem prosentpoeng sammenlignet med forrige kvartal.

Nina Jelver, konstituert sikkerhetssjef i Svensk Handel, sier trenden er like urovekkende som den er tydelig.

– Alt for mange næringsdrivende blir kontinuerlig utsatt for tyveri, trusler og svindelforsøk. Nå ser vi at tyveriene øker igjen og mange handlere vitner om at de gjennomgår sortimentet sitt. Det er rett og slett ikke mulig å holde enkelte varer i butikk, sier hun i en pressemelding.