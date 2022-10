Kjønnssykdom kan bli umulig å behandle: – Tidsspørsmål

Legene er bekymret for at smitten, som nå stiger i landet, kan bli umulig å behandle i fremtiden.

– Vi må mer enn 30 år tilbake i tid for å finne så høye tall, sier senior rådgiver for seksuell smitte i FHI, Øivind Nilsen.

Han snakker om smittetallene for kjønnssykdommen gonoré, som har steget til værs gjennom sommeren.

Nå er legene bekymret for at gonoré skal få fotfeste i Norge, fordi det på sikt kan bli nærmest umulig å behandle.

Verre enn klamydia

Gonoré er en seksuelt overførbar sykdom som smitter via penis, skjede eller anus, men som også kan smitte via hals.

Tidligere har sykdommen vært utbredt blant menn som har sex med menn, men nå ser man også en kraftig økning blant unge jenter.

TESTER ALLE: Hos Sex og samfunn i Oslo tester de nå alle for både klamydia og gonoré. Foto: Thea Enerud Ødegården / TV 2

– Gonoré er hakket verre enn klamydia. Når vi ser flere unge jenter som blir smittet, vil vi se flere med bekkeninfeksjon og flere problemer med graviditet, forklarer Åse Haugstvedt.

Hun er overlege og leder av nasjonal kompetansetjeneste for seksuelt overførbare infeksjoner ved Olafiaklinikken. For cirka to uker siden begynte de å teste alle kvinner for gonoré samtidig som klamydia.

Halvparten av alle kvinner med gonoré får ikke symptomer, og legene frykter at man ikke vil fange opp tilfellene ellers.

Smittestoffet smitter veldig lett. Til sammenligning har klamydia en smitterisiko på 20 prosent, mens gonoré ligger på 70 prosent.

Kan risikere å stå uten behandling

Kjønnssykdommen behandles med en spesiell type antibiotika som settes med sprøyte.

Problemet er at gonoré er en av de sykdommene med størst potensial for å utvikle antibiotikaresistens. Altså, jo mer infeksjonen sprer seg, jo mer må man behandle og jo mer motstand gir den behandlingen.

– Vi har allerede flere typer antibiotika vi ikke kan bruke mot gonoré. Det er derfor man er stresset for å bruke opp den vi har nå, sier lege ved Sex og samfunn, Trine Aarvold.

BEKYMRET: Lege Trine Aarvold ved Sex og Samfunn får inn mange pasienter som ikke mistenker gonoré. Hun er redd de smittede ikke vil fanges opp. Foto: Thea Enerud Ødegården/TV 2

Hun forteller at klinikken skriver ut store mengde antibiotika for både klamydia og gonore hver eneste dag.

– Hvis vi får multiresistent gonoré, kommer vi til å sitte i en situasjon der mange ikke får hjelp for plagene gonoré kan gi. Det kan være kroniske smerter, plager fra urinrøret i penis og det kan være nedsatt mulighet for å bli gravid, sier Aarvold.

Et tidsspørsmål

Haugstvedt sier de har sett resistens mot dagens behandling i andre land, og også noen tilfeller i Norge for flere år siden.

– Men vi vet at det bare er et tidsspørsmål, på grunn av utstrakt reisevirksomhet, sier hun.

– Finnes det ingen andre alternativer?

– Vi har ikke så mye annet å løse det med. Det finnes alternativer, men disse kan gi ganske alvorlige bivirkninger, sier hun og legger til.

– Vi får håpe vi ikke kommer dit.

Tenke nytt om kondom

FHI-forsker Øivind Nilsen forteller at Norge ikke har beredskap på forebyggende behandling for gonoré, men er kun avhengig av helsemyndighetenes årvåkenhet.

Det viktigste rådet i tillegg til å teste seg er derfor å bruke kondom. Men ifølge Nilsen er det nedslående respons på kondombruk blant unge.

– Vi antar at 80 prosent av alle som har tilfeldig sex, har ubeskyttet sex, sier Nilsen.

Tilbake på Sex og samfunn-klinikken mener Aarvold at man må begynne å tenke på kondombruk på en annen måte.

OPPFORDRING: Legene roper etter at flere tar i bruk kondomen, for å beskytte seg. Foto: Thea Enerud Ødegården / TV 2

– Kondom beskytter ikke bare kroppen fra å bli smittet med infeksjon, men den beskytter deg fra å ta en antibiotikabehandling som ikke alltid er så bra for kroppen.

– Men det beste er at den beskytter mot resistens, så vi kan gi våre neste generasjoner mulighet til å bruke den antibiotika vi bruker i dag, sier Aarvold.