Kjønnsskifte blant studenter skaper reaksjoner: – Folk har vært desperate

KJØNNSSKIFTE: Studenter skal tatt drastiske grep for å komme inn på studiet med kjønnspoeng. Foto: Gorm Kallestad / NTB og privat skjermdump.

I flere år har Henrik Idsal hatt en drøm om å komme inn på prestisjestudiet Industriell økonomi og teknologiledelse (indøk) på NTNU.

I år endte masterprogrammet høyt på listen over studier med høyest karakterkrav med et snitt på 68,4 poeng.

HARDT ARBEID: Henrik Idsal har lagt inn mange timer mot målet. Foto: Privat

Tidligere i år ble det også innført kjønnspoeng, som gir kvinnelige søkere to ekstrapoeng, for å øke kvinneandelen.

Da ble det alvor for Idsal, som i tillegg til å være student på en annen linje ved NTNU, tok opp seks fag for å øke poengskalaen.

Jobbet beinhardt

I alle seks fag fikk han toppkarakter og økte snittet sitt med 2,4 poeng.

– Etter alt å dømme skulle jeg komme inn, forteller Idsal.

Det har kostet han hardt arbeid og 32.000 kroner fra egen lomme.

Derfor ble skuffelsen stor da avslaget kom tidligere i juli. Idsal hadde et snitt på 68,3 prosent og dermed 0,1 prosentpoeng unna drømmestudiet.

Nå frykter han at andre har fått tilbud om plass på uredelig vis.

Ble en «snakkis»

Tirsdag skrev Finansavisen først at de hadde opplysninger om at en student har skiftet juridisk kjønn for å komme inn på studiet.

Idsal forteller at dette ble en «snakkis» blant studentene på NTNU allerede da kjønnspoengene ble innført.

PRESTISJE: Mange av studiene ved NTNU har svært høye karakterkrav og kjønnskvote. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Jeg har deltatt i flere samtaler hvor folk har oppfordret til å bytte kjønn. Mange har sagt at man må gjøre det for å ha sjans, forteller Idsal.

Han viser til at to poeng er avgjørende i denne sammenhengen.

– Folk har vært desperate.

Ifølge Idsal skal ryktene blant studentene ha det til at betydelig flere personer har meldt inn kjønnsbytte.

Han selv hadde ikke samvittighet til å gjennomføre.

Byttet selv kjønn

TV 2 har vært i kontakt med en av søkerne som fikk innpass, og som innrømmer å ha endret sitt juridiske kjønn fra mann til kvinne rett etter kjønnspoengene ble et faktum.

BYTTET: Slik ser mannens identitetskort ut nå. Foto: Privat

Personen som vil være anonym forteller at han nå har takket nei til studieplassen.

TV 2 kjenner mannens identitet og har sett dokumentasjon på både juridisk kjønnsskifte, tilbud om studieplass og svar.

– Familien var misfornøyd med at jeg byttet kjønn. Det var en av grunnene til at jeg trakk meg.

Han hadde 67,5 i snitt før han ble kvinne på papiret.

– Ingen i historien har ikke kommet inn med 67,5 i snitt på industriell økonomi før i år. Jeg hadde ikke kommet inn som gutt, sier han.



Han anslår at cirka ni personer har gjort det samme som han, ut ifra det han har hørt.

MANN TIL KVINNE: Skatteetaten bekrefter at kjønnet er endret. Med endringen følger nytt personnummer. Foto: Skjermdump / brev fra Skatteetaten.

Stor kvinneandel

Opptakstallene til industriell økonomi viser at kvinner ligger an til å kapre 170 studieplasser, mens menn fyller 82 plasser, ifølge Khrono.

Idsal påpeker at det ikke er kjønnsbytte-systemet som plager han, men at NTNUs søknadsprosessen burde vært mer vanntett.

– Det er veldig fint at det kan være lettvint å juridisk bytte kjønn for de som allerede kanskje er i en vanskelig situasjon. Men i dette tilfelle opplever jeg at det brukes imot sin hensikt, sier han.

Alle kan bytte kjønn

Alle nordmenn over 16 år kan få endret sitt juridiske kjønn ved å sende en søknad til Skatteetaten.

Loven om endring av juridisk kjønn sier blant annet at «personer som opplever å tilhøre det andre kjønnet enn det vedkommende er registrert med i folkeregisteret, har rett til å få endret sitt juridiske kjønn».

SØKNAD: TV 2 har fått innsyn i skjemaet som benyttes for å bytte kjønn. Foto: Skatteetaten

I 2022 benyttet 402 personer seg av denne retten. Tallene for 2023 er så langt på linje med tallet i fjor, opplyser Skatteetaten til TV 2.

– Søknaden krever ingen begrunnelse og Skatteetaten kan derfor ikke si noe om bakgrunnen for søkernes motivasjon, forklarer Roy Ole Strømme, underdirektør i Skatteetaten.

Slik svarer skolen

Nå forventer Idsal svar fra universitetet.

– Det er skuffende og merkelig hvis NTNU skal la dette gå.

NTNU sier at det å bytte kjønn er en privatsak de som universitet ikke har noe med.

– Vi har hørt rykter om at det skjer, men det er ubekreftede rykter, forteller dekan på fakultetet for økonomi, Monica Rolfsen.

Hun forteller at det ligger an til å bli 60 prosent kvinner på linjen i år, noe som er litt over normalen.

– NTNU sin policy er at vi ønsker å holde oss innenfor 40%. Blir det godt over 40% ved oppmøte, så tenker jeg vi får ta en ny vurdering om kjønnspoeng til neste år, sier Rolfsen.

Hun påpeker at kjønnspoeng så langt har vært viktig for søkertallene.