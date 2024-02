Kjøkken og stue blåste bort: – Glad det ikke var noen her

Skademeldingene tikker inn til forsikringsselskapene. I Lofoten priser Ragnhild Angelsen seg lykkelig for at det ikke var noen i utleieboligen.

Gjennom torsdagen har ekstremværet «Ingunn» bevegd seg nordover, og herjet med Nordland og deler av Troms.

Flere steder har gjenstander fløyet i vinden og gjort det farlig å bevege seg ute.

På Tangstad i Lofoten satt Ragnhild Angelsen hjemme og fulgte med på hva som skjedde ved utleieboligen en kilometer unna.

Da vinden løyet på kvelden, var det et trist syn som møtte henne.

– Det er trist å se, men jeg er takknemlig for at ingen mennesker er blitt skadet. Men jeg er overrasket over at det er så ille som det er, sier Angelsen til TV 2.

STORE SKADER: Ragnhild Angelsen kom til en utleiebolig med store skader. Her med nabo og slektning Villy Angelsen. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

Rask økning i skademeldinger

Angelsen er langt fra alene om å ha fått kjenne på «Ingunns» herjinger.

Forsikringsselskapet Gjensidige hadde ved 15.30-tiden mottatt 200 skademeldinger.

Klokken 20 er tallet oppe i 312, forteller kommunikasjonssjef Line Marcelius.

– Det er en økning på hundre stykker på kort tid. Det er ganske mye, sier Marcelius til TV 2.

Hun sier det er flest skademeldinger i Trøndelag, med Nordland på en andreplass. Deretter følger Møre og Romsdal og Vestland.

– Stort sett er det skader på takkonstruksjoner, og at løs takstein har skadet andre ting. Noen har også fått vann gjennom utette tak og vegger, sier Marcelius.

– Vi jobber på spreng for å hjelpe alle kundene våre raskest mulig.

LØSNET PLANKER: Ved Leknes i Lofoten har «Ingunn» herjet godt med denne låven. Foto: Roy-Arne Salater / TV 2

Også forsikringsselskapet Tryg har fått inn over 100 skademeldinger, og kommunikasjonsrådgiver Torbjørn Brandeggen er ikke i tvil om at det vil komme flere.

– Det er ikke noen tidsfrist på å melde skader, og mange oppdager det først når det blir dagslys, sier Brandeggen til TV 2.

Kjøkken og stue er borte

Boligen til Angelsen leies ut til vanlig, men har nå stått tom i desember og januar.

Det er hun sjeleglad for.

– Kjøkkenet og stua har blåst vekk, så det er soverommene som står igjen, forteller hun.

Hun er spent på å se skadeomfanget i dagslys, men håper førsteetasjen er intakt.

– Vi må nå få det i orden igjen. Nå skal vi bare redde noe datautstyr.

Uten strøm i dagevis

Villy Angelsen bor bare 200 meter unna utleieboligen, og kan fortelle om dramatiske scener gjennom dagen.

– Det har vært en voldsom dag. Det har flydd bøljeblekk og trebiter, og smelt og ristet i husene, sier han.

Uværet har veltet strømstolper og skadet trafostasjoner, så Angelsen må klare seg uten strøm.

– De gjør en kjempejobb fra nettselskapet, men vi venter at det vil ta flere dager før vi har strømmen tilbake her.

Nytt uvær i vente

Ekstremværet Ingunn skal etter hvert avta, men store deler av landet må fremdeles vente på finværet.

Fredag og lørdag kommer nemlig et nytt uvær og skaper trøbbel for Rogaland, Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag, Nordland og sørlige Troms.

Statens vegvesen advarer om utfordrende kjøreforhold.

– Mye nedbør, varmegrader og vind gjør at faren for snø-, sørpe- og jordskred øker. Statens vegvesen advarer trafikantene om at veistrekninger og fjelloverganger kan bli stengt på kort varsel. Følg med på trafikk- og værmeldinger, heter det i en pressemelding fra Vegvesenet.

KREVENDE KJØREFORHOLD: Det kan bli problemer i trafikken de neste dagene. Bildet er fra Statens vegvesens webkamera på Hjerkinn torsdag ettermiddag. Foto: Statens vegvesen

Flere veier er stengt allerede, og det kan bli flere.

– Det blir lokale variasjoner, men i store deler av landet blir det uforutsigbart på veiene også de nærmeste to døgnene. Vi har satt på ekstra mannskap, men med den store skredfaren og overhengende fare for store skred, kan vi ikke love åpne veier, sier Nils Karbø, leder for trafikkstyring og beredskap i Statens vegvesen.

Han sier at de følger situasjonen nøye.

– Sjekk både vegvesen.no/trafikk og varsom.no før du reiser. Stopp også gjerne underveis og sjekk igjen hvis du skal reise langt, oppfordrer han.