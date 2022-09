Kjetil (37) tjener på å bruke strøm – gir bort ved til barnefamilie

Det fleste klør seg i hodet om dagen og grubler over hvordan de kan kutte ned på strømforbruket, når prisene er så høye.

På Rjukan sitter en fembarnsfamilie uten denne typen bekymringer.

Kjetil Johannesen (37) var smart og inngikk en billig femårs fastprisavtale, som gjør at familien nå tjener penger på å bruke strøm.

Da pallen med ved, som han hadde bestilt i fjor, nylig ble levert på tunet hans, fant fembarnsfaren ut at han han ville hjelpe noen andre.

Hjelper andre

– Det er mange som sliter på grunn av de høye strømprisene nå, derfor ønsker jeg å bidra, sier Johannesen til TV 2.

Familien bor på Rjukan i Telemark, i elspotområde No2, og har dermed lenge hatt den dyreste strømmen i landet.

For å hjelpe noen i dette området la han lørdag ut en melding på Facebook, der han skrev at han gir bort pallen med ved til en barnefamilie som ikke har fastprisavtale og dermed trenger veden mer enn dem.

VÆRSÅGOD: 37-åringen gir bort denne pallen med ved, og hjelper også med å laste den i mottakerens henger. Foto: Privat

Responsen lot ikke vente på seg.

– Jeg ble helt satt ut, for meldingene rant inn, sier 37-åringen.

I helgen var han alene med alle fem barna, da samboeren er på tur. Så inni mellom all organiseringen med barna, har han kikket på de mange meldingene han har fått.

– Dersom jeg hadde hatt 20 paller med ved, så hadde de gått med i dag. Men jeg har dessverre bare en å gi bort, så jeg har satt meg i en vanskelig situasjon nå – der jeg må velge én familie.

Trist at mange sliter

Johannesen syns det er trist at så mange barnefamilier og minstepensjonister sliter med de skyhøye strømregningene.

Og selv om det i helgen er et prisras på strøm i Sør-Norge, tror ekspertene at vi kan sette nye prisrekorder på strøm utover høsten og vinteren.

– Det er mange av de som sender meldinger til meg, som er bekymret og har det tøft økonomisk. Og tøffere vil det nok bli utover vinteren for mange. Dersom denne pallen kan bidra til at en familie for eksempel får råd til at barna kan fortsette på idrett gjennom vinteren, så vil det glede meg, sier 37-åringen.



Oppfordring til andre

Dette er ikke første gangen fembarnsfaren strekker ut en hånd til lokalsamfunnet. Det er ikke lenge siden han la ut en melding i sosiale medier og ønsket folk, som har høy strømpris, velkommen til å dusje eller vaske klærne hos familien på syv.

– Jeg prøver bare å bidra der jeg kan, sier småbarnsfaren, som også tilbyr å se over strømavtalene til andre om noen trenger hjelp til å få bedre avtaler.

I og med at det er mange som sliter økonomisk i landet vårt nå, har Johannsen en oppfordring til alle andre.

– Nå må vi prøve å hjelpe hverandre så godt vi kan. Jeg vil oppfordre alle som har mulighet til å bidra med å hjelpe andre. Alle monner drar, sier han.

Som følge av strømsituasjonen holder Stortinget hastemøte mandag, der olje- og energiminister Terje Aasland skal redegjøre.