Kjersti Stenseng til TV 2: Derfor vil hun fortsatt være partisekretær

– Det er viktig at vi klarer å rekruttere nye folk inn i vårt parti, at vi har en viss fornyelse både i ordførerkorpset vårt, i sentralstyret vårt og i ulike verv og posisjoner i hele partiet vårt, sier Stenseng til TV 2.

Hun sier det er lagt ned en stor innsats i å få mange nye, dyktige og yngre kandidater, både kvinner og menn, på valglistene til Ap.

– Du nevner ikke partiledelsen i Arbeiderpartiet?

– Nei, det er ikke min jobb å mene noe om det. Det er valgkomiteen og landsmøte som skal bestemme hvordan den skal se ut, sier Stenseng.

På årsmøtet i sitt eget fylkesparti, Innlandet Ap, i helgen møtte hun partifeller som går inn for at hun blir skiftet ut etter åtte år som partisekretær.

Ap-laget i den største byen i Innlandet, Hamar, har vedtatt at de vil vrake partisekretæren. Ønsket har de sendt rett til valgkomiteen i Ap.

– Jeg tenker at vi som sitter i ledende posisjoner må tåle det. Vi må tåle at det er meninger om oss at det er noen som mener at du skal ha endringer. Det lever jeg veldig godt med, sier Stenseng.

– Får gode tilbakemeldinger

En rekke lokallagsledere flere andre steder i landet har også krevd at partisekretæren må skiftes ut. Men Stenseng toner ned det økende presset, og sier at hun personlig får gode tilbakemeldinger når hun møter partifeller.

– De er stort sett hyggelige. Jeg har reist veldig mye rundt nå på årsmøter og valgkampaktivitet, og det at folk diskuterer politikk og har meninger om personer, det skulle bare mangle, sier Stenseng.

Først og fremst møter hun folk som er gira på valgkamp og få fokus på politikk, sier hun.

– Det er veldig hyggelige, akkurat som her på årsmøte i Innlandet.

Stenseng slår seg ned i en erverdig salong på årsmøtehotellet, for å begrunne hvorfor hun fortsatt bør ha en plass i Ap-ledelsen, og hva som skal til for at Ap vinner valget.

– Når det gjelder fornyelse, hvorfor mener du det er riktig at du fortsetter?

– Jeg har sagt ja til gjenvalg fordi jeg er motivert til å ta en periode til. Jeg tror at jeg kan bidra med mye viktig erfaring inn i en valgkamp og en kampanje som blir tøff, sier hun og fortsetter:

– Jeg kjenner organisasjonen vår veldig godt og vi har jobbet ganske målrettet nå for å få opp aktiviteten etter en tid med pandemi. Vi har jobbet aktivt for å få rekruttert nye inn, og vi har gode lister overalt.

Hun tar også med erfaringen fra valgkampen foran stortingsvalget i 2021, da partiet fikk et bedre resultat enn fryktet.

– Jeg tror erfaringene kan bidra til å at vi kan gjøre et godt valg til høsten, selv om vi starter i motbakke og har for dårlige målinger nå, sier hun.

– Opplever du at du sitter trygt?

– Det er landsmøtet som bestemmer hvordan ledelsen skal se ut i mai, så jeg skal være forsiktig med å mene for mye om det, men jeg opplever god støtte når jeg er ute i partiet. Jeg synes det er utrolig kjekt, og konsentrerer meg egentlig nå om å rigge en best mulig valgkamp og kampanje.

03252023, Lillehammer. Partisekretær i Arbeiderpartiet, Kjersti Stenseng, tilstede på årsmøtet i Innlandet Arbeiderparti. Foto: Simen Askjer

Det sterke kravet om fornyelse i Ap har ført til at en flere navn er spilt inn som ny partisekretær, blant dem er Tanas ordfører Helga Pedersen.

Tonje Brenna og Hadia Tajik har lansert seg som nestlederkandidater.

Stenseng var tydelig i fjor på at det var riktig av Tajik å trekke seg som nestleder og sentralstyremedlem etter pendlerboligsaken.

– Vil det være greit å samarbeide med henne igjen, nå?

– Jeg har ingen problemer med å samarbeide verken med Hadia eller med andre, men hva slags diskusjoner det er rundt personer og kabaler som skal legges, det overlater jeg til valgkomiteen og landsmøtet.

03252023, Lillehammer. Årsmøte i Innlandet Arbeiderparti Foto: Simen Askjer

Stenseng har tro på at Aps ordførere skal løfte partiet.

– Det aller viktigste for vår del nå er å få fokus på at det er lokalvalg. Vi har veldig mange dyktige ordførere som er populære og nyter stor tillit ute i sine kommuner.

Utrygg tid

Et sterkere fokus på velferd blir viktig for partiet.

– Trygghet for velferd, eldreomsorg, helse, skole til ungene våre. Ja, den grunnleggende velferden som skal til for å få trygghet i hverdagen, spesielt i en utrygg tid, det tror jeg blir viktig nå.

Det viktigste jobben for Ap framover blir å få fram hva lokalvalget handler om, og hva som er alternativene, sier hun.

– Vi ser jo på tilbakemeldinger fra velgere at prisveksten selvsagt er dominerende nå, fordi folk kjenner det rett i lommeboka både på mat og på strøm og på renta. Men så tror jeg at den grunnleggende velferden blir viktig i valgkampen. Det er der slaget står nå. Vi ønsker ikke mer privatisering og konkurranseutsetting, som vi har sett i Høyre-styrte kommuner. Det er skillelinjer som gjør at folk kan ta opplyste valg i et kommunevalg.