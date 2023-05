Til helgen ligger Kjersti Stenseng an til å bli klappet inn som partisekretær på landsmøtet til Arbeiderpartiet - men det er ikke sikkert at hun kan forvente en stående applaus fra alle.

Det er kun få måneder før folk skal bruke sin stemme i kommunevalget, men den siste tiden i partiet har det både vært dårlige meningsmålinger, og strid om hvem som skal sitte i partiets ledelse.

Og hun forteller at det går inn på henne.

– Jeg blir jo preget av det. Det er klart at politiker-Kjersti og privatperson-Kjersti er den samme personen, selv om det ikke alltid ser slik ut i mediebilder og overskrifter, forteller hun til God morgen Norge.

Påvirker livet til de rundt

Partisekretæren legger heller ikke skjul på at karrieren også påvirker livet til de rundt henne. For et par år siden fortalte hun nemlig at hun satt på rommet til sin 15 år gamle datter og gråt.

– Det påvirker selvsagt livet til de rundt deg og. For du kommer i en boble hvor du prøver å ha fokus på det når det stormer rundt deg, så jeg prøver å være åpen og ærlig mot de når jeg har det tungt, forteller hun og utdyper:

– Kommer jeg hjem en kveld og er sliten og ikke orker mer, så prøver jeg å dele det med de rundt meg. Da må jeg bearbeide det, hente inn ny styrke og ny motivasjon. Så du blir jo preget av det, men når det bare er overskrifter som handler om meg som person, så bruker du ikke tid på det.

– Har forståelse for at folk er frustrerte



Hun forteller at hun forstår mye av det negative fokuset Arbeiderpartiet får i media – og at det ikke er urettferdig.

– Jeg har stor forståelse for at folk er frustrerte og utålmodige i en tid hvor mange merker det på lommeboka – at det er tøffe tider og prisvekst.

PERSONFOKUS: Arbeiderpartiets partisekretær Kjersti Stenseng forteller til God morgen Norge at hun ikke opplever kritikken som urettferdig. Foto: Agnes Mogstad/God morgen Norge

– Men det er mer enn det. Det har i lang tid vært personfokus. Oppleves det som urettferdig eller skjønner du noe av det?

– Nei, jeg opplever det ikke som urettferdig. Når du er på valg og har tillitsverv i Arbeiderpartiet – og andre partier – i ledende verv, og du skal ha prosesser frem mot et nytt landsmøte, må man tåle at det er diskusjon rundt det.

– Men det jeg syns er negativt med det er at det tar mye fokus. Jeg tror velgerne nå er mest opptatte av å løse de utfordringene de står i, så tar det mye oppmerksomhet.

Men når det kommer til denne omdiskuterte telefonsamtalen, ønsker ikke partisekretæren å kommentere det.

– Jeg tror ikke jeg skal mene så mye om den telefonsamtalen, både at den foregikk og innholdet i den.

Trenger energi i tøffe tider

Til tross for alle stormene og mediekjøret, har hun aldri vurdert å trekke seg fra vervet.

– Da jeg først sa ja til å stille meg til disposisjon i en periode til, opplevde jeg å få mye støtte. Jeg prøvde å takle det på to måter – tok til meg den støtten, for du trenger den energien i tøffe tider. Samtidig så lytter jeg til de som er kritiske, for å høre hva jeg kan lære ut fra det. Hva begrunner de den kritikken med, hvordan kan jeg ta innover meg at det er ulike meninger, og ulike syn på måten vi jobber på.

Selv får hun støtte fra partiet, men det er fortsatt mange som er kritiske. Styret i Hamar Arbeiderparti, som er fra hennes eget fylke i Innlandet, foreslår at hun ikke skal fortsette.

LANDSMØTE: Her med statsminister Jonas Gahr Støre og Bjørnar Skjæran på Arbeiderpartiets landsmøte i Oslo Kongressenter Foto: Heiko Junge/NTB

– Jeg tror ikke jeg er så mye mer omdiskutert enn andre. Det er slik at jeg har hatt dette vervet i åtte år, og det at det er ulike meninger i partiet med nesten 50.000 medlemmer, det mener jeg nesten er en del av demokratiet vi har i partiet vårt.

– Det er 90 prosent veldig inspirerende, motiverende og gøy – og jeg møter utrolig fine folk. Får masse positive tilbakemeldinger, får energi til å se hvordan du hver eneste dag kan få gjennomslag, levere politikk, og alle de flotte folka som stiller til valg på lister rundt i hele landet vårt. Så det er mye som gir energi enn tar energi.