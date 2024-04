Kjerkols advokat til frontalangrep på Nord universitet

PÅ HELL: Ingvild Kjerkol feiret at hun ble gjenvalgt som leder av Trøndelag Ap under fylkespartiets årsmøte på Hell i Stjørdal i mars. Foto: Terje Bendiksby

I et hemmelig brev går advokaten til Aps helseminister Ingvild Kjerkol til angrep på Nord universitet for at de i det hele tatt undersøker om Kjerkol har jukset på sin masteroppgave.

«Slik undertegnede vurderer saken fremstår det nå som at universitetet mener at de kan ta opp en studentsak på eget initiativ når de mener at det er grunnlag for dette» skrev advokat Marianne Klausen i brevet som ble sendt Nord universitet 21. mars.

Kjerkol er anklaget for å ha jukset og plagiert tekst i sin masteroppgave, etter at brukere på sosiale medier og undersøkelser fra flere medier har avdekket over 125 tekstlikheter i hennes masteroppgave i helseledelse fra 2021.



Da saken om Kjerkols masteroppgave sprakk 22. januar i år, sa statsminister Jonas Gahr Støre at han «er glad for» at Nord universitet ville granske oppgaven.

Ut mot Nord universitet

Den gleden deler ikke Kjerkols advokat Marianne Klausen. I brevet anklager hun Nord universitet for å «ombestemme seg» i saken om Kjerkols masteroppgave.

«Dette til tross for at studentenes masteroppgave ble underlagt en plagiatkontroll samt at de mottok et sensurvedtak i 2021. Slik saken er presentert av universitetet fremstår det som at de mener at de kan ombestemme seg nærmere 3 år etter at sensur ble gitt og uavhengig av forvaltningslovens saksbehandlingsregler», skriver Klausen.

Brevet er unntatt offentlighet, men TV 2 har fått tilgang til brevet.

Universitet i Tromsø vedtok i mars å annullere den ti år gamle masteroppgaven til Sandra Borch (Sp) for juks og plagiering.

TV 2 fortalte denne uken at Klausen er hyret inn av Kjerkol som advokat mot Nord universitet, som nå vurderer å annullere Kjerkols masteroppgave i helseledelse fra 2021 for juks og plagiering.

Fant grunnlag for fusk-mistanker

Nord universitet satte i februar ned en komité bestående av en intern og en ekstern fagperson til å granske masteroppgaven fra 2021.

TV 2 vet at komiteen i sin rapport har konkludert med at det på flere steder i oppgaven er «grunnlag for mistanke om fusk».

Onsdag neste uke skal Nemnda for studentsaker ved universitet avgjøre om Kjerkol har fusket eller ikke. Nå jobber Kjerkols advokat med å forberede enda et brev til Nord universitet, som skal sendes før nemnda møtes.

Jussprofessor Tarjei Bekkedal ved Universitetet i Oslo mener brevet viser at Klausen har valgt en strategi.

– I denne situasjonen er det to løp en advokat kan kjøre. Det ene er å argumentere for at dette ikke er juks, det andre er å argumentere for at man ikke kan vurdere om det er juks eller ikke fordi det har gått for lang tid. I denne saken ser det ut til at de går for det siste, sier Bekkedal, og legger til:

– Som advokat vill jeg gått for det samme selv. I den rollen vil du få frem alt som kan være til fordel for din klient, sier han.

Uakseptabel rolleblanding

Bekkedal kom torsdag med sterk kritikk av Klausens rolle som advokat i saken, hos Khrono.

– Jeg syns at rolleblandingen til Klausen er uakseptabel. Det handler ikke om det advokatetiske, men tilliten til offentlig forvaltning, sier Bekkedal til TV 2.

Klausen og Kjerkol vil ikke kommentere denne saken.

– Det er ikke ønskelig å kommentere en sak som skal behandles i nemnda for studentsaker, sier Klausen til TV 2.



Marianne Klausen måtte i høst gå av som leder av Felles klagenemnd etter at det ble avslørt at hun var ulovlig oppnevnt. Nemnda går nå gjennom over hundre studentsaker på nytt fordi vedtakene under Klausens ledelse var ugyldige.

KJERKOLS ADVOKAT: Marianne Klausen. Foto: Nicolas Tourrenc / Advokatfirmaet Føyen

– I saken til Kjerkol påberoper hun seg autoritet som tidligere leder for Felles klagenemnd, og sier at selv hun som hadde en streng linje ikke ville annullert oppgaven. Det er problematisk når prosessene knyttet til henne som leder ikke er avsluttet, sier Bekkedal.

Krever rettslig grunnlag

I sitt brev til Nord universitet går Klausen i strupen på administrasjonens beslutning om å ettergå Kjerkols oppgave.

«Det er ønskelig at universitetet redegjør for hva som er bakgrunnen for at de mener at de har rettslig grunnlag for å på nytt vurdere om Kjerkol og medstudenten (TV 2 har fjernet navnet, red.anm.) har fusket», skriver Klausen.

Kjerkols advokat mener universitetsledelsen må forklare grundigere hvorfor de valgte å oversende saken til Nemnda for studentsaker.

«Etter en gjennomgang av oversendelsesbrevet med vedlegg er det flere forhold som ikke er vurdert og som er vesentlig for beslutningen om at saken skal sendes over til nemnda», skriver Klausen.

I tillegg til å være kritisk til hvorfor universitetet vurderer saken, går Kjerkols advokat også inn og kommenterer selve prosessen.

Ba om endringer i referat

I brevet opplyser Klausen blant annet at Kjerkol og hennes medstudent mener seg feilsitert av universitetet fra møtene de har hatt om masteroppgaven.

«Dessuten henviser oversendelsesbrevene til uttalelser fra mine klienter fra oppklaringsmøtene som de ikke kjenner seg igjen i, se vedlagte referater med sporendringer», skriver hun på et sted i brevet, og på et annet:

IKKE FORNØYD: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol, her under et besøk hos Nasjonalforeningen for folkehelsen i januar. Foto: Erik Edland / TV 2

«Studentsaken ble likevel sendt over til Nemnda for studentsaker før omforent referat var utarbeidet. (..) Det er viktig å merke seg at mine klienter har vesentlige innspill og ingen av dem erkjenner at de har fusket».

Ifølge Klausen hadde ikke Kjerkol innsyn i alle dokumentene i saken da hun møtte universitetet til samtaler om masteroppgaven i slutten av februar. Deriblant en tabelloversikt over alle tekstlikhetene i oppgaven som pressen har avdekket og et notat fra en av fagpersonene i saken, professor Lars Klemsdal.

«Det er henvist til førstnevnte dokumenter i Komiteens vurdering av masteroppgaven til Kjerkol og medstudenten (TV 2 har fjernet navnet, red.anm.) datert 14. februar i år. Ingen av mine klienter var kjent med innholdet i dokumentene under oppklaringsmøtene som ble gjennomført henholdsvis 27. og 28. februar 2024», skriver Klausen.

Ville ha navn

Klausen ba også om å få vite hvem som hadde utarbeidet tabellen med påstått plagiat, men fikk ikke svar, skriver hun.

«Universitetet har ikke svart på hvem ved universitetet som har utarbeidet nevnte oversiktstabell og opplyste videre at «Vi har ingen skriftlig vurdering av det rettslige grunnlaget for å ta opp igjen saken, men vi fant grunn til å undersøke mistanken om fusk. Fuskesaker har ingen foreldelsesfrist», skriver Klausen.

Nord universitet sier de ikke har mulighet til å kommentere denne saken.

«Nord universitet har ikke anledning til å kommentere saksbehandlingen av en pågående studentsak. Ved mistanke om fusk, har Nord universitet rutiner og prosedyrer for saksbehandling. Disse er basert på forvaltningsloven og universitets- og høyskoleloven» skriver kommunikasjonssjef Andreas Førde i en epost til TV 2.