Kjerkol tilbake på jobb: Dette sier hun om Støre nå

VENNER?: Ingvild Kjerkol (Ap) tilbake på stortinget etter å ha tilbragt helgen i hjemkommunen. Her sammen med politisk rådgiver Pål Anders Torvik Langerød. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Onsdag var Ingvild Kjerkol (Ap) tilbake i Stortinget etter at hun fredag ble sparket som helse- og omsorgsminister av statsministeren.

– Hvordan har helgen vært?

– Jeg har vært på den nydelige plassen Stjørdal. Det er bestandig fint å være der, sier Kjerkol.

– Hvordan er vennskapet ditt til Jonas Gahr Støre nå?

– Han er sjefen min.

– Men er du glad i han?

– I Arbeiderpartiet er vi alle kamerater, sa Kjerkol før hun smatt inn dørene til Stortingssalen.

PÅ JOBB: Ingvild Kjerkol i Stortingssalen onsdag. I forgrunnen Bård Hoksrud (Frp). Foto: Ditlev Eidsmo

– Klart for alle hva som ble konklusjonen

Talen Kjerkol holdt på Statsministerens kontor har vakt oppsikt i ettertid. Blant annet har hun selv sagt, i en Facebook-kommentar, at hun bare fikk 30 minutter til å forberede seg.

– Talen ble ærlig, følelsesladd og kanskje mer personlig enn jeg ville valgt om jeg, som du, hadde hatt mulighet til å sove på den, skrev Kjerkol.



Onsdag ville hun ikke kommentere talen overfor TV 2.



Støre selv, som også var til stede på Stortinget onsdag, virker ikke å være preget av Kjerkols kommentarer.

– Dette er en vanskelig beslutning og en vanskelig samtale uansett, men jeg mener vi hadde tid og rom og respekt for hverandre for å ta den diskusjonen fredag morgen, sier Støre.

– Ga du henne gode nok rammer til å holde en god tale?

– Jeg har ikke noen kommentarer til det. Jeg tror det var klart for alle hva som ble konklusjonen den dagen og den står jeg ved, sier Støre.

På spørsmål om de to er venner svarer Støre mer tydelig enn Kjerkol.

– Ja, jeg opplever det. Det er klart, dette er en veldig tung beslutning, både for meg og for henne. Det har jeg respekt for, men jeg ønsker å fortsatt ha et godt forhold til Ingvild.

STORTINGET: Statsminister Jonas Gahr Støre sier at han opplever at han og Ingvild Kjerkol er venner. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Ny statsråd

Fredag skal en ny helsestatsråd utnevnes. Ifølge TV 2s kilder har Ap-kronprins og nestleder Jan Christian Vestre allerede takket ja til jobben.

– Hva syns du om at Jan Christian overtar for deg?

– Det har jeg ikke noen kommentar til. Det tror jeg ikke du forventet heller, sier Kjerkol.